Patrik Laine debytoi uudella pelipaikalla – Columbukselle murskatappio

Patrik Laine pelasi ensi kertaa keskushyökkääjänä ja syötti Columbuksen molemmat maalit.

Vancouver

Columbus Blue Jackets iski sunnuntaina pöytään yllätyksen, kun Patrik Laine istutettiin ensi kertaa urallaan keskushyökkääjäksi.

Laine pelasi vierasottelussa Vegasissa Johnny Gaudreaun ja Kirill Martshenkon sentterinä.

Vegas tyrmäsi Columbuksen 7–2 ottelussa, jonka tulos repesi toisessa erässä. Vegas latoi reilussa kuudessa minuutissa neljä maalia, ja vaikeuksissa ollut maalivahti Daniil Tarasov sai tehdä tilaa Michael Hutchinsonille.

Laineen oli joukkueensa parhaimmistoa, mutta aloitusympyrässä oli vaikeaa: vain kolme voitettua 17:stä. Hänen ketjunsa joutui kuitenkin harvakseltaan pyörimään omissa etenkään kahdessa ensimmäisessä erässä, ja vaikka Laine näkikin Paul Cotterin 6–1-maalin lähietäisyydeltä, suomalainen jäi tehotilastossa plussalle (+1).

Laineen ensimmäistä aloitusvoittoa seurasi syöttöpiste, kun Martshenko teki kauden 18. osumallaan 1–1-tasoituksen toisen erän alussa ennen Vegasin maalikimaraa.

Phil Kessel teki maalin ja syötti yhden.

Laine syötti myös Columbuksen toisen maalin. Hän toimitti kiekon viivasta maalille, ja Liam Foudy survoi irtokiekon sisään pari minuuttia ennen ottelun loppua.

Vegasin tehokkain oli Alex Pietrangelo neljällä syöttöpisteellään. Jack Eichel iski hattutempun ja keräsi itselleen talteen yhden jäälle heitetyistä lakeista.

Laine on tehnyt tämän kauden 54 ottelussaan 50 (22+28) tehopistettä.

Liigan jumbojoukkueella Columbuksella on jäljellä vielä 13 ottelua ennen kuin sen kausi on paketissa. 69 ottelusta on kasassa 49 pistettä.