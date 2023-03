Teemu Selänne innostui NHL:n nuoren tähden namutempusta: ”Wau”

Trevor Zegrasin oivaltava syöttö teki vaikutuksen Teemu Selänteeseen.

Suomalainen kiekkolegenda Teemu Selänne intoutui hehkuttamaan Twitter-tilillään Anaheim Ducksin 21-vuotiaan hyökkääjätaiturin Trevor Zegrasin oivallusta yön NHL-kierroksella.

Zegrasin tähtihetki osui New York Islandersia vastaan pelatun ottelun avauserän lopulle. Yhdysvaltalainen luisteli kiekon hyökkäysalueelle, jossa hän veivasi sen omien jalkojensa välistä ja tarjoili namupassin puolustaja Kevin Shattenkirkille, jolla oli helpohko työ viedä Anaheim 2–1-johtoon.

Selänteen arvio entisen seuransa uuden tähden maalista oli ytimekäs.

– Wau, Selänne tiivisti ja päätti viestinsä taputusta kuvaavaan emojiin.

Toista täyttä kauttaan NHL:ssä pelaava Zegras on tehnyt 68 ottelussa tehot 21+36. Anaheimin kausi on ollut kokonaisuutena kuitenkin surkea. Se majailee Läntisessä konferenssissa kolmanneksi viimeisenä ja on menettänyt mahdollisuutensa pudotuspeleihin jo aikoja sitten.

Zegrasin taidonnäytteestä huolimatta ottelu Islandersiakin vastaan päättyi lopulta 3–6-tappioon.