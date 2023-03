Artturi Lehkoselle surkeita uutisia – valmentajalta pahaenteiset sanat

Artturi Lehkosen runkosarja NHL:ssä saattaa olla ohi.

NHL:n runkosarjan huipennus alkaa olla käsillä, mutta Coloradon avainpelaajiin kuuluva Artturi Lehkonen seuraa ratkaisuhetket sivusta.

Lehkonen mursi sormensa maanantain vierasottelussa vanhaa seuraansa Montrealia vastaan.

Tuomio on karu. Päävalmentaja Jared Bednar ilmoitti tiistaina, että Lehkonen on sivussa 4–6 viikkoa.

– Ehkä enemmänkin. Valtava menetys, Bednar jatkoi pahaenteisesti Altituden haastattelussa.

Murtunut sormi on Lehkosen oikeassa eli leftin puolen pelaajana ”yläkädessä”.

– Hyvä asia on, että kyse on sormesta. Hän voi jatkaa harjoittelua, Bednar kertoi.

NHL:n runkosarjaa on jäljellä neljä ja puoli viikkoa, joten jos Lehkosen toipumisennuste pitää kutinsa, hän saattaa olla sivussa kaikki runkosarjan jäljellä olevat 17 ottelua – mahdollisesti vielä pudotuspelien alunkin.

Ennen loukkaantumistaan Lehkonen ehti tehdä Montreal-ottelun ensimmäisellä puoliskolla tehot 2+1.

Uransa parasta kautta puolustavan Stanley Cup -mestarin kärkiketjuissa pelannut turkulaislaituri on takonut tällä kaudella maali- ja piste-ennätyksensä jo reilusti uusiksi. Lehkosen 62 ottelun tehosaldo on 20+29.

Loukkaantumiset ovat runnelleet Coloradoa läpi kauden, mikä on näkynyt Lehkosenkin kuormassa. Hänen peliaikakeskiarvonsa on reippaasti yli 20 minuuttia, mikä on kärkipäätä kaikista NHL:n hyökkääjistä.

Hallitsevan mestarin kone on yskähdellyt pitkin kautta, mutta Colorado on silti matkalla kohti pudotuspelejä huipputasaisessa läntisessä konferenssissa.