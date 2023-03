Kommentti: Nyt jysähti karmea takaisku – Jesse Puljujärvelle aukesi yhtäkkiä odottamaton mahdollisuus

Andrei Svetshnikovin paha vamma on paha takaisku Carolinalle – ja avasi Jesse Puljujärvelle yllättävän ison mahdollisuuden, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Sportsnet raportoi maanantaina, että Carolina Hurricanesin Andrei Svetshnikovin kausi saattaa olla ohi polven eturistisidevamman takia.

Pian uutisen jälkeen myös Hurricanes vahvisti GM Don Waddellin suulla, että magneettikuvauksessa ollut Svetshnikov on toistaiseksi sivussa oikeassa polvessa olevan vamman takia.

Ensinnäkin uutinen on karmea takaisku Hurricanesille.

Carolinan laituriosastolla on syvyyttä, mutta Svetshnikov on sen ehdottomia kärkitalentteja ja kolmanneksi paras maalintekijä joukkueessa, joka puolustaa laadukkaasti mutta jota on leimannut tehottomuus.

Jo se oli pienimuotoinen yllätys, että Carolina ei siirtorajalla hankkinut riveihinsä Max Paciorettyn ”paikkaajaksi” toista maalintekijänä profiloitunutta hyökkääjää.

Nyt siltä puuttuu mahdollisesti koko kevään ajan kaksi hyökkäyksen syömähampaiksi kaavailtua hyökkääjää eli Svetshnikov sekä viime kesänä hankittu Pacioretty, jonka akillesjännevamma uusiutui tammikuussa viiden pelatun ottelun ja kolmen tehdyn maalin jälkeen.

Kolaus kevään menestyshaaveille kivikovassa idässä on kova muttei täysin lopullinen: Carolina ei ole aiemminkaan kaatunut tai noussut yksilöiden mukana. Joulukuussa se voitti kaikki kuusi peliään, kun ykkössentteri Sebastian Aho oli loukkaantuneena sivussa.

Jos vielä siirtorajan jälkeen Carolinan hyökkääjähankinta Jesse Puljujärvi näytti ensisijaisesti jokerikortilta ja syvyyspelaajalta, niin nyt suomalaishyökkääjän merkitys Carolinalle onkin heti kärkeen suurempi kuin osattiin odottaa.

Puljujärvi pelasi jo sunnuntaina, kun Svetshnikov oli sivussa, venäläisen paikalla Ahon ja Seth Jarvisin rinnalla joukkueen ykkösnyrkissä.

Työteliäs suomalaishärkä pääsi maalipaikoille ja onnistui luomaan sellaisia Ahollekin.

Ajoittaisesta hosumisesta huolimatta Puljujärvi näytti pelaavan rohkeammin ja paremmalla itseluottamuksella kuin Edmontonissa, jossa hän näytti tämän kauden synkimpinä aikoina siltä, ettei haluaisi pitää kiekkoa lainkaan hallussaan ja tuli jäältä vaihtoon mahdollisimman nopeasti.

Viikonlopun saldo oli Puljujärven plusmerkkisestä henkilökohtaisesta panoksesta huolimatta kuitenkin tyly ja omalla tavallaan jopa koominen. Carolina jäi ensi kertaa yhdeksään vuoteen kahdessa peräkkäisessä pelissä nollille – peleissä, jotka olivat läpi NHL-uransa tehottomuuden kanssa tuskailleen Puljujärven ensimmäiset joukkueessa.

Svetshnikovin paha vamma avasi Puljujärvelle joka tapauksessa aivan uudenlaisen näkymän loppukauteen. Ei näin isoa näyteikkunaa olisi auennut, jos venäläistähti olisi pysynyt pelikunnossa.

Hidas sisäänajo muuttui välittömäksi mahdollisuudeksi. Runkosarjaa on jäljellä 17 ottelua, ja Puljujärvellä on nyt elämänsä tilaisuus ottaa pelipaikka joukkueen kärkiketjusta. Siihen vaaditaan tulosta.