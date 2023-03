NHL-tuomio: Mitä ihmettä tapahtui Rasmus Ristolaiselle?

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Aavikolta vihdoin pois päässyt Jakob Chychrun ei päässyt mestarisuosikkiin mutta pääsi Ottawaan, joka on kovassa nousukiidossa paitsi tällä kaudella myös isossa kuvassa. Neljä ensimmäistä peliä ovat sujuneet tehokkaasti (2+2). Chychrun pääsee nyt lisäksi pelaamaan sukulaistensa kuten isoisänsä valvovan silmän alla, mikä veti hänet tv-haastattelussa herkäksi.

Puheenaihe

Connor Bedard -jahdissa sattuu ja tapahtuu. Moni lähtökohtaisesti parempi joukkue vaikuttaa lähtevän tankkaajia vastaan pahasti takki auki. Arizona ja Chicago ovat tyhjennysmyynneistään huolimatta raapineet hyvin pisteitä. San Jose on romahtanut täysin, takanaan enää floppijoukkue Columbus, joka on yhä kiinni parhaassa mahdollisuudessa varausloton voittoon.

Suomalainen

Mikko Rantanen vastasi jäähyaitioon huudelleille Dallasin kannattajille näyttämällä sormeaan, jossa pitää Stanley Cup -sormusta. Rantanen kommentoi jälkikäteen elettään turhaksi. Ihan suotta! Tätä lisää - harmitonta viihdettä ja persoonaa peliin. Rantasen tunteet ovat viime aikoina toki läikkyneet ja se ei välttämättä aina auta joukkuetta tai häntä itseään, mutta puhutteleepahan ainakin katsojia.

Farssi

Ei ollut kovin vaikea arvata, mistä on luultavimmin kysymys, kun Ivan Provorovin tempauksen jälkeen nimenomaan New York Rangersin ja Minnesota Wildin koko joukkueet jättivät yllättäen käyttämättä sateenkaaripaitojaan. The Athleticin mukaan kyse on Venäjän seksuaalivähemmistöjä syrjivistä laeista ja pelaajien suojelusta valtion vastatoimenpiteiltä. Samat selitykset kuin Aleksandr Ovetshkinin kohdalla, miksi hän jatkaa näkyvää Putinin tukemista.

Neuvostoliitossa kasvanut, amerikkalaistunut entinen urheilutoimittaja Slava Malamud kommentoi tätäkin asiaa jyrkkäsanaisesti ja näkee, että pelaajat ovat yksinkertaisesti kasvaneet homofobiseen ja monin muin tavoin pielessä olevaan kulttuuriin. Oli miten oli: avainkysymys on, missä kaikessa pohjoisamerikkalainen liiga ja sen seurat aikovat tehdä päätöksensä sen mukaan, mitä Venäjällä ajatellaan?

Yllätys

Boston hävisi jääkiekko-ottelun - vieläpä sellaisen, jota johti 2–0. Tappio Edmontonille katkaisi Bruinsin kymmenen ottelun voittoletkun.

Sami Hoffrén

Tähti

Heittopussista kärkijoukkueeseen. Joonas Korpisalon kausi muuttui radikaalisti siirtorajalla, kun Los Angeles Kings hankki suomalaisveskarin tolppien väliin. Korpisalo on saanut unelma-alun uusissa ympyröissä. Kahdesta ottelusta kaksi voittoa torjuntaprosentilla 92,8. Länsi on sen verran tasapaksu, että Kingsillä on kaikki saumat rynniä konferenssifinaaleihin. Tässä operaatiossa vahvaa kautta torjuvalla Korpisalolla on ratkaiseva ruutu. Korpisalo, 28, virittelee kauden suomalaistarinaa.

Joonas Korpisalo on Losin uusi ykkönen.

Puheenaihe

Kyllä se Tampa sieltä tulee. Runkosarja on vasta lämmittelyä keväälle. Joo, kato voittamisen kulttuuri ja silleen. Tampa Bay Lightningin kohdalla ei ole pitkään aikaan tarvinnut arpoa sitä, onko tähtisikermä iskussa pudotuspeleissä. Nyt tarvitsee. Tampa on luisumassa kohti kriisiä. Tappiot kasaantuvat, välillä tähtipelaajat istuvat villassa ja joukkue reagoi välinpitämättömästi vastoinkäymisiin. Alkaako Tampan tankissa olla bensa lopussa?

Suomalainen

New Jersey Devilsin sensaatiomainen kausi henkilöityy nuoriin johtotähtiin, mutta taustalta tulee myös tukea. Kolmosen keskelle siirtynyt Erik Haula on aloittanut maaliskuun räväkästi. Amerikanporilainen on iskenyt kolmeen viime otteluun tehot 3+3. Haula, 31, on pelaamassa toista kautta putkeen tasapainottavassa roolissa ehjää yli 40 pisteen kautta.

Farssi

Philadelphian puolustaja Tony DeAngelo pokkaa Viikon ressukka -palkinnon. Urallaan eri kohuissa ryvettynyt jenkkipuolustaja keihästi vihellyksen jälkeen Tampan Corey Perrya kasseille. Törkeätä, törkeätä! Ei mitään muuta. Se on ainoa analyysi. Kurinpito muisti kahden ottelun pelikiellolla.

Yllätys

Niin vain Ottawa Senators on noussut haudan partaalta pudotuspelikisaan mukaan. Senaattorit pelaavat kauden parasta jaksoaan. Ottawan kuuma vire (kymmenestä viime ottelusta seitsemän voittoa maalierolla 40–28) on nostanut sarjan neljänneksi nuorimman pumpun jo neljän pisteen päähän idän viimeisestä villi kortti -paikasta.

Ville Touru

Tähti

Rasmus Ristolainen tunnettiin aiemmin virhealttiina säntäilijänä, mutta John Tortorellan koulussa tästä puolustuspään käsikranaatista onkin kaikessa hiljaisuudessa kuoriutunut säntillisesti puolustava ja varmaotteisempi alakerran isäntä. Ristolaisen puolustuspelaamista kuvaavat edistyneet tilastot ovat ensi kertaa hänen urallaan suorastaan loistavat, vaikka joukkue on surkea. Tehopisteitä ei enää tule entiseen tahtiin, mutta jääkaappipakastimen kokoinen turkulainen on vihdoin oivaltanut, miten hän on joukkueelle parhaiten hyödyksi. Leijonien johto oli sattumoisin juuri tapaamassa Ristolaista Philadelphiassa. Kenties tämä 2.0-versio nähdään tänä keväänä ensi kertaa MM-jäällä?

Rasmus Ristolainen on nostanut tasoaan kauden edetessä.

Puheenaihe

Rangers sekoitti siirtorajalla pakkaansa huolella tuomalla kärkiketjuihin sisään Patrick Kanen ja Vladimir Tarasenkon. Tämän kaliiperin hankinnoissa täytyy huomioida, että heidän tulonsa jälkeen koko muun joukkueen on sopeuduttava uudelleen uuteen. Siinä on riskinsä. Esimerkiksi Kaapo Kakko putosi pois ylivoimalta ja on pelannut enää reilua 10 minuuttia illassa. Kakko tuskin hyppii riemusta.

Suomalainen

Jesse Puljujärvi on saanut heti huomata, ettei huippujoukkue Carolinan kokoonpanoon kävellä suoraan paraatiovista. Puljujärvi on seurannut uudelta joukkueeltaan jo kaksi ottelua katsomosta. Rod Brind'Amour haluaa varmistua, että pelilliset raamit ovat uudella suomalaishyökkääjällä selvästi tiedossa ennen kuin näyttöpaikka – luultavasti nelosketjusta – heltiää.

Farssi

Winnipeg on alkanut luisua huolestuttavasti. 11 edellisestä vain kaksi voittoa. Näyttäisi siltä, että lännen ainoa pudotuspelikamppailu saadaan Winnipegin ja viivan alla neljä pistettä perässä olevan Calgaryn välille.

Yllätys

Coloradon oikeaa heräämistä on odoteltu kohta puoli vuotta. Viime viikon konttailun jälkeen hallitseva mestari pesi kasvonsa tyylipuhtaalla 6–0-kotivoitolla San Josesta, mutta heti seuraavassa pelissä tuli taas kunnolla kuokkaan Losilta. Coloradon kärkipelaajat ovat olleet tolkuttomalla kuormalla läpi kauden, mutta joukkueen onneksi heikossa lännessä oikein kukaan mukaan ei ole vielä vakuuttanut.