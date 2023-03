Ruotsalaistähti ei sulattanut tuomarien ratkaisua – eikä käytöstä ottelun jälkeen.

San Jose Sharksin supertähdellä Erik Karlssonilla keitti yli vierasottelussa Colorado Avalanchea vastaan.

32-vuotias ruotsalaispuolustaja tuohtui tuomareille kolmannessa erässä. Karlsson harhautti Avalanchen Alex Newhookin hyökkäysalueella ja sai kanadalaishyökkääjän mailasta osuman kasvoihinsa.

Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

– Uskomatonta, että tuosta ei vihelletty jäähyä, NBC:n selostaja hämmästeli hidastuksen nähtyään.

Karlssonin huulesta valui verta. Hän suivaantui, otti kypärän pois päästään ja viskasi sen mieltään osoittaen jäälle.

Sharksin puolustajalle tuomittiin tilanteesta kaksi rangaistusta: kahden ja kymmenen minuutin käytösrangaistukset. Jälkimmäisen Karlsson sai kypärän paiskaamisesta kaukaloon.

Sharksia seuraavan toimittajan Curtis Pashelkan mukaan käytöskymppi oli Karlssonin NHL-uran ensimmäinen. Ruotsalainen on pelannut taalaliigassa yli 900 ottelua.

Karlsson ei pidätellyt ottelun jälkeenkään.

– On epäkunnioittavaa tuomareilta, että he eivät huomaa tuollaista tilannetta. Sitä on vaikea sulattaa, Karlsson sanoi ruotsalaislehti Expressenin mukaan.

Tuomarit eivät Karlssonin mukaan pahoitelleet tapahtumia taiston tauottua, mikä ei istunut ruotsalaispuolustajan pirtaan.

– Keskustelin tuomareiden kanssa jälkeenpäin. Mielestäni heidän olisi pitänyt pahoitella ja myöntää, että tilanne meni heiltä ohi, mutta en kuullut mitään sellaista. Valitettavasti, Karlsson tilitti.

Sharksin tähtipuolustaja myönsi, ettei omakaan toiminta ollut asianmukaista.

– Menetin malttini ja pyydän sitä anteeksi, alahuuli turvoksissa NBC:lle ottelun jälkeen jutellut Karlsson sanoi.

Colorado voitti San Josen tylysti 6–0.

Karlsson on ollut tällä kaudella hurjassa iskussa. 19+63=82 pistettä latonut puolustaja on koko NHL:n pistepörssissä kuudentena.