Mikko Rantanen lähestyy harvinaista valiojoukkoa – yksi asia pysyy selvänä: ”Ei siinä ole mitään järkeä”

Mikko Rantanen on lähellä nousta historian kolmanneksi eniten yhdellä kaudella maaleja tehneeksi suomalaiseksi. Väkisin hän ei maaleja kuitenkaan hae.

Vancouver

Jari Kurri, Teemu Selänne, Patrik Laine ja nyt myös Mikko Rantanen.

Siinä lista suomalaisista, jotka ovat yhdellä kaudella tehneet NHL:n runkosarjassa vähintään 40 maalia.

Rantanen rikkoi viime kaudella syntyneen maaliennätyksensä, 36 häkkiä, hyvissä ajoin.

Nyt kasassa on 61 ottelusta 41 maalia. Jos tahti jatkuu samanlaisena, 50 maalin haamurajankin pitäisi siis rikkoutua.

26-vuotias suomalaistähti naurahtaa ja lähtee tyhjentämään kliseepankkia. Pyöreät numerot eivät kuulemma tunnu missään.

– Teikäläisiä varmaan v-tuttaa, kun ei mitään saa irti, mutta tämä on tätä. Kehutaan ketjukavereita, joskus kiekot vain pomppivat ja olen itsekin tekemällä tehnyt jonkun maalin, Rantanen myhäilee IS:lle.

– Kiva on joukkuetta auttaa. Se on pääasia. Mutta en minä niitä rajoja mieti tai väkisin yritä. Jos joku on paremmassa paikassa kuin minä, yritän jatkossakin syöttää. Ei siinä ole mitään järkeä lähteä väkisin hakemaan maaleja, Rantanen linjaa.

fakta Eniten maaleja yhden runkosarjan aikana, suomalaiset Teemu Selänne paiskoi 76 maalia NHL:n tulokaskaudellaan. Teemu Selänne, 76 maalia, kausi 1992–93 Jari Kurri, 71, 1984–85 Kurri, 68, 1985–86 Kurri, 54, 1986–87 Selänne, 52, 1997–98 Kurri, 52, 1983–84 Selänne, 51, 1996–97 Selänne, 48, 2006–07 Selänne, 47, 1998–99 Kurri, 45, 1982–83

Miksi Rantanen sitten on tehnyt enemmän maaleja kuin koskaan aiemmin?

Hän arvioi ehkä laukoneensa enemmän, muttei ole siitä varma.

Laukaisutilastot osoittavat, että maalia kohti Rantanen on tosiaan ampunut enemmän kuin aiemmin. Kuteja on 61 ottelusta maalia kohti 228, ja noin 3,7 per peli on enemmän kuin aiemmalla uralla. Myös laukaisuprosentti 18 on tässä vaiheessa uran paras.

– Varmaan sekin on sitten vaikuttanut, hän sanoo kuullessaan laukaisumääriensä kasvusta.

Coloradoa on läpi kauden runneltu loukkaantumisilla. Kun hyökkäys oli kapeimmillaan, Rantanen veti kivirekeä liki yksin ja muun muassa laukoi ennen joulua pelatuissa kolmessa ottelussa yhteensä käsittämättömät 31 kertaa maalia kohti.

– Kun oli loukkaantumissuma, ehkä jouduin ja halusin yrittää enemmän omia ratkaisuja. Ja toki se aina vaatii pomppuja, tuuria ja oikeassa paikassa oikeaan aikaan olemista, että tekee paljon maaleja, Rantanen pyörittelee.

Isoja salaisuuksia ei maalivireen takaa löydy.

– Mitään yksittäistä syytä en kuitenkaan osaa sanoa, että olisin vaikka viime kesänä tehnyt jotain eri lailla.