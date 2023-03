Joonas Donskoi katosi NHL:stä – kertoo nyt kylmäävästä tilanteestaan

Joonas Donskoin uran jatko on kysymysmerkki. Hän ei ole pelannut tällä NHL-kaudella yhtäkään ottelua.

Seattle

Joonas Donskoi on hyväntuulinen ja hyvävoimaisen oloinen. Hän tekee tuttavuutta uusiin ihmisiin ja tapaa samalla myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa.

Päällepäin sitä ei näe, mutta Seattlessa National Nordic -museossa olevalla 30-vuotiaalla jääkiekkoilijalla on takanaan erittäin raskaita kuukausia.

Vaikeaa on ollut ennen sitäkin.

Seitsemän diagnosoitua aivotärähdystä.

Se on pysäyttävä luku, josta Donskoi, 30, kertoi tammikuussa ensin Raahen Seudulle.

Viimeisin tuli NHL:n runkosarjan kynnyksellä vierasottelussa Vancouverissa.

Nyt Donskoin asiat ovat suunnilleen kuten miltä ne ulospäin näyttävätkin:

– Siinä mielessä menee hyvin, että vointini on ollut aika normaali. Jäällä en ole vieläkään käynyt, mutta olen pystynyt käymään salilla ja tekemään jään ulkopuolista harjoittelua normaalisti, Donskoi kertoo IS:lle.

– Oireita ei sillä lailla ole ollut. Mutta se tässä on, että jatkon kanssa pitää olla tosi fiksu. Aivotärähdyksiä on ollut niin paljon. Ne ovat niin monimutkaisia juttuja.

Donskoi sanoo, että jos kyse olisi vaikkapa polvesta, olisi helppoa vain ottaa magneettikuvat ja miettiä sen mukaan.

Donskoi ja vaimonsa Devine maanantaina Seattlessa.

Mutta mikä olisi toimivaa päätä arvokkaampaa?

– Minulla on perhettä, niin päätavoitteeni kuitenkin on, etten riskeeraisi omaa pitkän ajan terveyttäni. Sitä kohti mennään, ja siksi pelihommiin ei ole ollut mikään kiire. Pidempi tauko on tehnyt päänupille hyvää.

Donskoi muistaa yhä tilanteen, jossa hän viimeksi loukkaantui.

Törmäystilanne keskialueella oli epäonnekas. Eikä se näyttänyt katsomoon erityisen vaaralliselta.

Silti seuraukset olivat pelottavat.

– Minulla on ollut aikaa kelata sitä tilannetta monta kertaa. Sekin on vähän huolestuttava merkki, miten helposti se tuli, Donskoi sanoo.

Näkee, että ihan helppoa hänen ei ole asiasta puhua.

– Harmittava tilanne kaikin puolin. Henkisesti on ollut tosi raskasta. Viime kausi meni ihan vihkoon. Koko kesän päätavoite oli nyt päästä takaisin omalle tasolle ja haastaa itseään vielä seuraavalle tasolle.

Donskoi oli ikäluokkansa lupaavimpia suomalaispelaajia. Florida varasti hänet NHL:ään neljännellä kierroksella kesällä 2010.

Panthersissa Donskoi ei ikinä pelannut, mutta kunnon puhkeaminen kukkaan Lauri Marjamäen alaisuudessa Kärpissä toi NHL-sopimuksen San Joseen 2015.

Siitä asti hän oli tasainen kakkos-kolmosketjun NHL-pelaaja ja teki yli 30 runkosarjapisteen kausitulosta.

Kunnes, kuten hän sanoo, viime kausi Seattlessa oli pannukakku. Ja nyt pelit ovat jääneet pelaamatta.

– Rankkaa on ollut.