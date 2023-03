Sauli Niinistö yllätti NHL-kiekkoilija Joonas Donskoin yhdysvaltalaisen puolison täysin – ”Ihan epätodellinen keskustelu”

Seattle Krakenin Joonas Donskoi ja hänen puolisonsa Devin Devine Donskoi pääsivät tapaamaan presidentti Sauli Niinistön Seattlessa.

Seattle

– Tiedätkö, mihin Joonas meni?

NHL-kiekkoilija Joonas Donskoin vaimo Devin Devine Donskoi on hetkeksi kääntänyt selkänsä ja kysäisee toimittajalta miehensä perään.

Donskoi on muutaman metrin päässä väkijoukon keskellä – keskustelukumppaninaan Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Myös Devin liittyy seuraan.

Niinistö, Suomen tunnetuin harrastekiekkoilija, teki kunniaa Donskoille jo aamulla mainittuaan hänet ja Eeli Tolvasen puheessaan Washingtonin osavaltionsenaatissa.

Siellä käynnistyi presidentin valtiovierailun kiireinen avauspäivä, joka jatkui yritysvierailuilla Microsoftin sekä Amazonin pääkonttoreissa ja huipentui illalla National Nordic -museossa.

Täällä Niinistö puhui paikalliselle suomalais- ja pohjoismaistaustaiselle yleisölle noin parinkymmenen minuutin keskustelussa tai ehkä paremminkin haastattelussa, jossa hänelle kysymyksiä esitti suomalaissukuinen paikallispoliitikko Marko Liias.

Niinistö puhui tutuista ajankohtaisista teemoista kuten Venäjän hyökkäyssodasta ja maapallon epävakaista ajoista mutta myös paljon Suomesta ja Washingtonista.

Myös Niinistön heitot suomalaisuudesta, kuten ”omaksi ihmetykseksemme olemme myös maailman onnellisin kansa”, upposivat yleisöön kuin veitsi voihin.

Runkosarjan kynnyksellä tulleen ikävän aivotärähdyksen takia sivussa koko NHL-kauden ollut Donskoi nautti tapahtumasta täysin siemauksin.

– Ihan mahtava tilaisuus. Olen päässyt tutustumaan tosi paljon uusiin Seattlen alueella asuviin suomalaisiin. Illan huipennus oli päästä näkemään Niinistöä. Ei ole ihan jokapäiväistä herkkua, että pääsee juttelemaan presidentin kanssa, Donskoi hymyili Ilta-Sanomille.

Ei tosiaan: Donskoi tapasi Niinistön ensi kertaa.

– Vähän meinasi jännittää. Olen vain tämmöinen jääkiekkoilija. En oikein tiennyt etikettiä tai mitä pitää sanoa. Hänen kanssaan oli kuitenkin tosi helppoa jutella. Presidentin haastattelu oli myös tosi hyvä.

– Olen ylpeä suomalainen. Hän on loistava mies johtamaan maatamme. Nöyränä ja kiitollisena saan olla täällä.

Donskoi kertoi keskustelleensa presidentin kanssa muun muassa Seattlesta ja siellä asumisesta. Lisäksi Niinistö oli kertonut käyneensä aamulla patikoimassa.

Jääkiekkoakin sivuttiin.

Presidentti Niinistö esiintyi suomalais- ja pohjoismaistaustaiselle yleisölle Seattlessa.

Ja pääsipä Niinistö yllättämään Devine Donskoin laajalla tietopankillaan tämän kotiosavaltiosta Minnesotasta, joka tunnetaan paitsi ”State of Hockeyna” myös pitkästä amerikansuomalaisten historiasta.

Michigan ja Washington tulevat perässä.

– Hän tunsi Minnesotan niin hyvin! Se oli ihan epätodellinen keskustelu. Enkä voinut uskoa, että puhuin presidentin kanssa, Devine Donskoi sanoi.

Yliopistossa kansainvälisiä suhteita ja politiikkaa opiskellut Devine Donskoi selosti matkalla museolle miehelleen, mistä kaikesta hän toivoi presidentin puhuvan.

– Olin tosi innoissani tänne tulosta ja ihan mahtavaa täällä on ollutkin.

Kuten todettua, aivan pieneksi hetkeksi hän ehti toki kadottaa puolisonsa.

– Käänsin sekunniksi selkäni, ja siinä hän puhuu presidentin kanssa. Olin niin kateellinen, Devine Donskoi nauroi.

Joonas Donskoi kuvattuna Oulussa kesällä 2019.

Joonas Donskoi ja Devin Devine tapasivat, kun suomalaishyökkääjä pelasi San Jose Sharksissa.

Nykyisellä avioparilla on elokuussa 2021 syntynyt poika Declan.

Isä puhuu kotona pojalle suomea, äiti englantia.

– Koetamme niin, että poika oppisi molemmat kielet, Joonas Donskoi kertoo.

Devin ei ollut käynyt Euroopassa ennen kuin hän tapasi miehensä.

– Nyt hän on ollut Suomessa monta kertaa. Se on avannut hänen silmiään maamme hienoudesta, Donskoi sanoo ja muistuttaa esimerkiksi suomalaisesta koulusta ja terveydenhuollosta.

Ne tuntuvat Suomessa itsestäänselvyyksiltä, mutta asiat ovat monissa muissa maissa kovin toisin.

Sauli Niinistö piti puheen Washingtonin osavaltionsenaatissa.

Kahdeksan vuotta NHL:ssä kiekkoillut Donskoi on itsekin oppinut arvostamaan monia muitakin suomalaisia tavanomaisuuksia.

Raahelainen muistelee lapsuuttaan ja sitä, miten polki ensimmäisestä luokasta asti aina pyörällä kouluun.

– Se on yksi hieno asia. Pyörällä voi kulkea joka paikkaan, ja kaupungit on rakennettu niin. Se auttaa lapsia itsenäistymään jo nuorella iällä, mikä ei täällä ole samalla tavalla mahdollista. Isän tai äidin on aina vietävä lapset autolla johonkin, Donskoi muistuttaa.

– Jos asuu vain Suomessa, ei välttämättä hoksaa, miten mahtavaa sekin on.

Tämäkin kuva Oulusta kesältä 2019.

Donskoit lomailevat pohjolassa joka kesä, joten Suomi on tullut Devinillekin tutuksi.

Ja siellä on ollut lämmin olo.

– Kaikki ovat niin ystävällisiä. Oulussa ja Raahessa tuntuu, että kaikki tuntevat toisena. Muistan ensimmäisen kesäni, kun joku sanoi minulle englanniksi kaupassa, että tervetuloa Suomeen. Se oli niin suloista.

Koronapandemian aikana hän sai nähdä myös vähän erilaisen Suomen.

Sen vähän pimeämmän. Marraskuussa.

– Se oli siistiä. Pääsimme näkemään joulupukin Rovaniemellä. Minun mielestäni ihmisillä oli silloinkin kyllä positiivinen energia, ja esimerkiksi Kärppien pelissä oli tosi hauskaa.

Devin ja Joonas Donskoi kuvattuna maanantaina.

Maanantain juhlallinen tilaisuus oli pariskunnalle lämminhenkinen ja hieno tapahtuma.

Donskoilla on ollut Pohjois-Amerikassa suomalaisia joukkuekavereita: Antti Suomela, Mikko Rantanen ja nyt viime kuukaudet Seattlessa Eeli Tolvanen, mutta ison osan vuonna 2015 alkaneesta NHL-urastaan hän on ollut joukkueensa ainoa suomalainen.

– Olemme sikäli olleet vähän epäonnekkaita, kun ei ole ollut enempää suomalaisia. Täällä on hieno yhteisö. Minun suosikkiasiani tässä illassa on ollut se, miten hän on saanut olla kuin kotonaan ja puhua ihmisten kanssa suomea, Devine Donskoi hymyili.