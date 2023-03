Suomalaiset hirmuvireessä! Jesperi Kotkaniemi paukutti hurjat pisteet – Teuvo Teräväinen teki hattutempun

Jesperi Kotkaniemi (1+4) ja Teuvo Teräväinen (3+0) tyrmäsivät Tampan.

Carolina Hurricanes oli mahtavassa vireessä, kun Tampa Bay Lightning vieraili Raleigh'ssa. Carolina voitti ottelun 6–0 ja joukkueen suomalaishyökkääjät olivat huippuiskussa.

Teuvo Teräväinen teki ottelussa hattutempun eli kolme maalia. Teräväisen kaikki kolme maalia syötti Jesperi Kotkaniemi, joka lisäksi teki vielä yhden maalin ja syötti toisen. Näin Kotkaniemen tehot olivat 1+4.

Carolinan muista suomalaisista Sebastian Aho jäi tehopisteittä ja maalivahti Antti Raanta oli lepovuorossa. Hiljattain Edmontonista hankittu hyökkääjä Jesse Puljujärvi oli yhä sivussa.

Ristolainen syötti Philadelphian voittomaalin

Philadelphia Flyers voitti Detroit Red Wingsin maalein 3–1. Detroitille tappio oli katkera, sillä joukkue kamppailee edelleen pudotuspelipaikasta ja itäisessä konferenssissa tilanne pudotuspeliviivan tuntumassa on tiukka.

Philadelphian suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen syötti joukkueensa 2–1-voittomaalin. TPS:n kasvatilla on nyt kasassa tältä kaudelta pisteet 2+11. Detroitin maalivahti Ville Husso torjui ottelussa 34 kertaa. Detroitin Olli Määttä ei päässyt tehopisteille.

Pudotuspelimahdollisuutensa jo menettänyt Montreal Canadiens hävisi 3–4 Las Vegasissa Golden Knightsin vieraana, vaikka pääsikin maalin päähän.

Montrealin Jesse Ylönen syötti Montrealin kolmannen maalin. Toisen polven NHL-kiekkoilijalla on nyt tältä kaudelta 22 ottelusta pisteet 2+7.

Montrealin toinen suomalaispelaaja Joel Armia oli yhä sivussa.

New Jersey ratkaisi jatkoajalla, suomalaiset hyvin esillä

New Jersey Devils nappasi 5–4-vierasvoiton Arizona Coyotesista jatkoajalla. New Jersey näytti menevän voittoon kahden ensimmäisen erän jälkeen, kun joukkue johti ottelua 4–2. Päätöserässä Arizona tuli kuitenkin tasoihin ja pakotti New Jerseyn jatkoajalle.

Nico Hischier teki New Jerseyn voittomaalin.

New Jerseyn Erik Haula syötti kaksi joukkueensa maalia ja porilaisen tehot tältä kaudelta ovat nyt 5+24. Kaksi maalia syötti myös Arizonan Juuso Välimäki, jonka pistesaldo on nyt 2+22.

Arizonan avausmaali oli Matias Maccellille kauden viides. Suomalaishyökkääjällä on nyt kasassa pisteet 5+26.