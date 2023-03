Jarmo Kekäläinen soitti ennen ottelua – siitä alkoi rumba, joka toi Joonas Korpisalolle ison mahdollisuuden NHL:ssä

Huippukautta pelaava Joonas Korpisalo on intoa täynnä Los Angelesissa. Kings lähetti yksityiskoneen hakemaan hänen perheensä Columbuksesta.

Vancouver

– Eipä tässä mitään. Aikamoinen sirkus on ollut. Nyt alkaa vähän helpottaa.

Näin puhelimeen vastaa Joonas Korpisalo Los Angelesista.

28-vuotias suomalaisvahti viittaa rumbaan, joka alkoi tiistaina, kun hänen vielä silloin edustamansa Columbus pelasi vierasottelun Buffalossa.

Korpisalo muistelee sen olleen neljä päivää sitten, mutta haastatteluhetkellä ottelusta on itse asiassa vasta kolme päivää.

Ei ihme, että peli tuntuu jo kaukaisemmalta. Elämä mullistui välissä.

– Minun piti silloin olla luukulla. Kolmen aikaan tuli Jarmolta (GM Kekäläinen) soitto, että minut vedetään mahdollisen treidin takia pois kokoonpanosta, Korpisalo kertoo IS:lle.

– Kaikennäköistä huhua liikkui sitten siellä sun täällä loppuillan.

Joukkueen paluulennolla Columbukseen tuli ilmoitus, että Korpisalo ja puolustaja Vladislav Gavrikov, jonka sopimus loppuu myös kesällä, on kaupattu Kingsiin.

Kaikki tapahtui nopeasti. Seuraavana päivänä oli neljältä lento Los Angelesiin.

Puheet eivät ole pitkiä, kun pelaaja saa tietää tulleensa myydyksi.

– Sen jälkeen alkoikin tulla kaikennäköisiä viestejä, miten asiat siitä eteenpäin hoituvat. Seuraavana aamuna käytiin hakemassa kamat hallilta ja näkemässä vielä staffin kanssa. Jarmon kanssa vaihdoimme vielä pari sanaa. Se oli kätelty sillä selväksi, Korpisalo kertoo.

Hän vietti merkittävän pätkän tähänastisesta elämästään Columbuksessa ja Ohiossa.

– Mahtava paikka, joka tulee aina olemaan minulle erityinen. Paljon tuli tehtyä tuttavuuksia. Haikea mielihän siinä on lähteä, kun on pitänyt paikkaa kotonaan kahdeksan vuotta. Mutta semmoista se on välillä, bisnestä. Tämä oli tiedossa.

– Aikamoiseksi tunteiden vuoristoradaksi voisi kuvailla, Korpisalo sanoo viime päivistään.

Kings lennätti myös Korpisalon perheen Los Angelesiin, joten hänen ei ole tarvinnut olla erossa vaimostaan tai tammikuussa syntyneestä esikoispojasta.

– Kings lähetti yksityiskoneen hakemaan myös perheen. Se helpotti huomattavasti reissaamista. Hienosti Losi hoiti koko homman. Olisi ollut ikävää olla erossa loppukausi, Korpisalo kiittelee.

Korpisalo pelasi tämän kauden ensimmäisen ottelunsa Tampereella marraskuussa. Takana oli pitkä kuntoutus.

Kauppahuhuja on Korpisalon ympärillä ollut aiempinakin vuosina.

Nyt oli kuitenkin vielä ilmeisempää, että jotain tapahtuu. Korpisalo osasi ”enemmän tai vähemmän” myös itse odottaa sitä.

Hänellä oli yksivuotinen ja 1,3 miljoonan dollarin huokea sopimus, otteet Columbuksen maalilla ovat loistavia ja Blue Jackets surkea, kaukana pudotuspelipaikasta.

– Kahdeksan vuotta olin samassa joukkueessa enkä ikinä ole nähnyt täällä mitään muuta. Vähän hassu fiilis, mutta olen tosi innostunut. Pääsen jengiin, joka on vahvasti menossa pleijareihin.

Kingsin farmijoukkueen Ontario Reignin tehohyökkääjä T.J. Tynan on ainoa pelaaja, jonka Korpisalo etukäteen tunsi uudesta seuraorganisaatiostaan.

On siis sanomattakin selvää, että Gavrikovin mukaantulo auttaa.

– Jeesasi ihan hemmetisti. Olen ”Gavin” kanssa pelannut neljä vuotta. Hän on kaikin puolin tuttu kaveri. Kivempi se oli kahdestaan lähteä sohimaan tänne suuntaan, kun olimme molemmat yhtä pihalla, Korpisalo naurahtaa.

Kingsissä pelaa suomalaissentteri Rasmus Kupari, jota Korpisalo ei myöskään tuntenut entuudestaan.

– Tosi skarpin oloinen kaveri ja tosi jees, että joukkueessa on toinen suomalainen.

Korpisalo torjui alkukauden aikana Columbuksessa 28 ottelussa torjuntaprosentilla 91,3 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 3,17. Tuloksena oli 11 voittoa.

Korpisalo pelaa ensimmäisen ottelunsa Kingsin maalilla lauantaina kotiottelussa St. Louis Bluesia vastaan.

Luukkuvahtina hän oli jo torstaina, kun Kings löi Montrealin 3–2. Tolppien välissä oli Pheonix Copley, joka on ammattilaisena torjunut kiekkoja enemmän AHL:ssä.

Korpisalo pääsi paitsi läntisen konferenssin kärkipaikoista kamppailevaan porukkaan myös joukkueeseen, jossa hänellä on täysi mahdollisuus ottaa ykkösvahdin paikka.

– Olen kyllä tosi iloinen, että minut otettiin tänne. Loistava tilanne päästä mukaan taistelemaan isoista pisteistä kohti pleijareita, Korpisalo sanoo.

– Mahdollinen tonttikin on, kunhan pelaan kuten tähän asti olen pelannutkin. Se riittää varmasti siihen, että pelejä tulee jatkossakin ja saamme voittoja.