NHL-tuomio: Somevastaava joutaa puhutteluun – Jesse Puljujärvestä käsitelty kuva ei mennyt putkeen

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Claude Giroux, 35, paahtaa eturivissä pisteitä, kun Ottawa on noussut vielä toden teolla jokseenkin uskottavaksi haastajaksi idän pudotuspelikisassa. Neljään peliin messevät pisteet 3+7. Ketjukavereista kapteeni Brady Tkachuk ja Tim Stützle ovat yhtä lailla kullanarvoisia tässä jahdissa.

Puheenaihe

Showtime Broadwaylla. Järisyttävän siirtosirkuksen isoimpana tapahtumana voitaneen pitää Patrick Kanen siirtoa New York Rangersiin. Joukkueen taitoarsenaali on sellainen, että heikompaa hirvittää. Miten Gerard Gallant tiimeineen onnistuu hiomaan tämän porukan pelin – ja mihin asti Rangersilla riittää keväällä?

Suomalainen

Roope Hintz paahtaa kuumassa maaliputkessa ja teki kauden toisen hattutemppunsakin. Vieläkö Hintz, 29 maalia, ehtisi Mikko Rantasen seuraksi 40 maalin kerhoon? Tamperelaissentterin edustaman Dallasin peli on muuten yskinyt viime aikoina. Ketjukaveri Joe Pavelski on tämän kalenterivuoden aikana tehnyt kaksi maalia, nekin samassa ottelussa. Olisiko aika kokeilla ykkösketjussa vaikka tuoretta hankintaa Max Domia?

Roope Hintz teki hattutempun Chicagoa vastaan. Kuva aiemmasta vieraspelistä Vegasista.

Farssi

Oma hot take tällä palstalla viikko sitten ei mennyt ihan lapaan. Älä koskaan veikkaa Sidney Crosbya vastaan... ”Uppoava laiva” otti surkeiden otteidensa jälkeen neljä voittoa putkeen eli ehkä ei olisi vielä kannattanut linjata, että Pittsburgh jää ulos pudotuspeleistä. Jäämme odottamaan Penguinsin kohtaloa.

Yllätys

Carolinalla on tasapainoinen ja laaja huippujoukkue. Olisi silti ehkä odottanut, että Max Paciorettyn jättämä tyhjä tila olisi täytetty jollain kärkiluokan hyökkääjällä. Nyt sisään tulivat Jesse Puljujärvi, joka tuo syvyyttä ja voi parhaimmillaan olla arvokas lisä, mutta tehoja hänen varaansa ei kuitenkaan voi laskea sekä tehopakki Shayne Gostisbehere.

Sami Hoffrén

Tähti

Kaikki näyttää toimivan ja klikkaavan Bostonissa. Tuore puolustajahankinta Dmitri Orlov on saanut tykkialun Bruinsin nutussa – kuinkas muuten. Washingtonissa Orlov keräsi 43 ottelussa tehot 3+16. Bostonin takalinjoilla kokenut venäläinen on mättänyt neljään otteluun kolme maalia ja kahdeksan pistettä. Bruins näyttää pelottavan kovalta kollektiivilta kevättä ajatellen.

Puheenaihe

NHL-seurat panivat tänä keväänä pystyyn hullun siirtosirkuksen. Dominopalikat alkoivat kaatua viikkoja ennen perjantain takarajaa. Jo ennen varsinaista siirtotakarajapäivää kahden viime viikon aikana tehtiin peräti 43 pelaajakauppaa, mikä on hämmentävän suuri määrä. Kilpavarustelu sähköistää etenkin itäisen konferenssin, jossa piisaa laatua huimaava määrä.

Suomalainen

Mikael Granlundin siirto Pittsburghiin herätti ihmetystä teräskaupungissa. Kieltämättä yllättävä peliliike GM Ron Hextallilta. On kiistatonta, että Granlundin kausi on mennyt kylmän numerotuloksen (58 peliä, 9+27) valossa heikosti. Granlund on polttopisteessä Pittsburghissa. Kokenut 31-vuotias suomalaishyökkääjä pystyy tuomaan kahden suunnan osaamista ja pelintekovoimaa Penguinsin kolmosketjuun, mutta palkka (cap hit 5 miljoonaa) on kova nykyiseen rooliin nähden.

Farssi

Carolina Hurricanesin somevastaava joutaa puhutteluun. Seura herkutteli Jesse Puljujärven hankinnan jälkeen Instagramissa käsitellyllä ”Suomi-mafian” kuvalla, missä torniolaishyökkääjä poseerasi leftin pelaajana. Ei mennyt ihan lapaan.

Yllätys

Mitä Vancouver Canucksin GM Jim Rutherford on poltellut? Canucksin pitäisi rakentaa paketti uusiksi tulevaisuuden pelaajista ja panostaa varaustilaisuuksiin, mutta seura hankki Detroitista 25-vuotiaan puolustajan Filip Hronekin ja neloskierroksen varausvuoron. Toiseen suuntaan meni seuraavan kesän ehdollinen ykköskierroksen varausvuoro ja toisen kierroksen varausvuoro.