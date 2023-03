Mikael Granlundin hankinta tyrmättiin – ”Olen sanaton”

Philadelphia Flyersin maalivahti-ikonin, Penguinsin nykyisen GM:n Ron Hextallin työnjälki puhuttaa Pittsburghissa.

Itäisessä konferenssissa pudotuspelipaikasta kamppaileva Pittsburgh Penguins hankki keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa riveihinsä Mikael Granlundin.

Granlund, 31, siirtyy Pittsburghiin Nashvillestä vaihdossa toisen kierroksen varausvuoroon.

Syöttötaidostaan tunnettu työteliäs suomalainen ei ollut sitä, mitä Penguinsin fanikunta tai paikallismedia odottivat.

Ei etenkään, kun hän tienaa vielä kahden tulevan kauden ajan viisi miljoonaa dollaria, Nashville ei pitänyt itsellään ollenkaan Granlundin palkkaa ja Penguins on muutenkin ikääntyvä joukkue, jolla on ongelmia palkkakattonsa kanssa.

Lisäksi Granlundin kausi on ollut vaikea, ja hän on edistyneissä tilastoissa ollut miinusmerkkinen pelaaja.

Koko tyhjennysmyynnin aloittaneen Predatorsin kausi on ollut repaleinen. Granlund on 58 ottelussa summannut pisteet 9+27, mutta plusmiinustilasto on 16 maalia pakkasella. Se oli Nashvillen heikoin noteeraus.

Granlundin hankintaa edelsivät Kasperi Kapasen ja Brock McGinnin asettaminen waiversiin eli niin sanotulle siirtolistalle. Kapanen poimittiin St. Louisiin, McGinn ei kelvannut kenellekään, ja hänet lähetettiin AHL:ään. Kaksikon yhteispalkka on noin 5,95 miljoonaa dollaria.

Lisäksi Penguins hankkiutui eroon Teddy Bluegerista.

– Jotenkin Penguins hankkiutui eroon Kasperi Kapasesta ja mahdollisesti hautaa Brock McGinnin AHL:ään, jotta he pystyivät lisäämään joukkoihinsa alaketjujen sentterin Mikael Granlundin, joka syö palkkakatosta viisi miljoonaa dollaria kahden tulevan kauden ajan. Olen sanaton, kirjoitti The Athleticin toimittaja Rob Rossi, joka työstää Penguinsin seuralegendasta Jevgeni Malkinista auktorisoitua elämäkertaa.

Myös saman julkaisun toimittaja Josh Yohe haukkui GM Ron Hextallin työnjäljen ja Granlundin hankinnan.

Hextallille vaadittiin äänekkäästi potkuja jo Pittsburghin kotiottelussa viime torstaina Edmontonia vastaan, kun Oilers murskasi Penguinsin 7–2.

Sen jälkeen Pittsburgh on voittanut kolmesti putkeen.

Kaksinkertainen maailmanmestari, Sotshin olympiapronssimitalisti Granlund on pelannut 729 runkosarjaottelua tehoin 144+335=479. NHL:n pudotuspeleissä hänellä on 32 (11+21) pistettä 59 ottelusta.

– Mikael on monikäyttöinen hyökkääjä, joka pystyy pelaamaan niin laidalla kuin keskelläkin ja tuomaan hyökkäysosaamista, Hextall sanoi Penguinsin tiedotteessa.

– Hänellä on kokemusta niin ylivoimalla kuin alivoimallakin. Hän tuo vaihtoehtoja kokoonpanoomme.

Granlundin sopimus umpeutuu samaan aikaan kuin seura- ja jääkiekkolegenda Sidney Crosbyn, Pittsburghin kapteenin, joka yhdessä Kris Letangin ja Malkinin kanssa on muodostanut joukkueen pitkäaikaisen ytimen. Stanley Cupeja kolmikolla on kasassa kolme.

Penguins on pelannut pudotuspeleissä joka kevät vuodesta 2007 lähtien, mutta ottelusarjaa se ei ole voittanut kevään 2018 jälkeen.