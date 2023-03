Raimo Summanen äimän käkenä Jesse Puljujärven kohtalosta – ”Liian hyvää ollakseen totta”

Jesse Puljujärvi saa toivomansa uuden alun Carolinassa. Raimo Summanen kuvailee siirtoa lottovoitoksi, mutta maalaa ilmoille myös uhkakuvia.

Siirtosaaga Jesse Puljujärven ympärillä laukesi tiistai-iltana, kun Edmonton Oilers kauppasi Tornion miehen Carolina Hurricanesiin.

Kyse oli yksinkertaisesta vaihtokaupasta. Puljujärvi matkasi Pohjois-Carolinaan ja Oilers sai vaihdossa SM-liigaa Mikkelin Jukureissa pelaavan Patrik Puistolan, 22, pelaajaoikeudet.

Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen oli kuin puulla päähän lyöty kuullessaan Puljujärven siirrosta.

– Paljonhan Puljujärven kohtaloa on spekuloitu viime vuosina. Carolinaa väläyteltiin yhtenä vaihtoehtona jo aiemmin, mutta en olisi uskonut, että siirto oikeasti tapahtuu. Tämä on liian hyvää ollakseen totta, Summanen sanoo.

Summanen kuvailee siirtoa Puljujärvelle lottovoitoksi. 24-vuotiaan suomalaishyökkääjän ura jatkuu yhdessä NHL:n parhaista joukkueista, jolle kelpaa tällä kaudella vain Stanley Cup.

– Puljujärvi saa uuden alun ja näyttöpaikan. Se on merkittävin asia, mutta tämä on myös kulttuurisesti järisyttävä muutos. On kiinnostava nähdä, miten Puljujärvi vastaa haasteeseen.

– Hän on kyseenalaistanut tälläkin kaudella itseään. Nyt hän on joko tai -tilanteessa, Summanen linjaa.

Raimo Summanen yllättyi Puljujärven siirrosta.

Kesän 2016 nelosvarauksesta ja kovista odotuksista on tultu pitkä matka nykyiseen pisteeseen.

Edmontonissa Puljujärvi haki vuosikaudet paikkaansa. Välillä piti käydä hakemassa vauhtia Kärpistä. Tällä kaudella raamikas laitahyökkääjä profiloitui pohjaketjujen duunarihyökkääjäksi, jonka peliaika pyöri kymmenen minuutin molemmin puolin.

Tulosodotukset ovat hyvin maltilliset, sillä Puljujärvi on kerännyt tällä kaudella 58 ottelussa tehot 5+9.

Hurricanesin leveässä ja laadukkaassa hyökkäyksessä Puljujärven rooli on lähtökohtaisesti nelosketjun laidalla. Summanen kuitenkin uskoo, että alussa jääaikaa voi siunaantua yllättävän paljon.

– Alkuun Puljujärvi saanee peliaikalahjan eli häntä peluutetaan enemmän kuin aiemmin, kuten on tapana kaupattavien pelaajien kohdalla. Se momentum Puljujärven on käytettävä. Seuraavat kaksi viikkoa ovat todella isoja Puljujärvelle.

Loppu on Puljujärvestä itsestään kiinni.

Hurricanes oli jo entuudestaan yksi sarjan ”suomalaisjoukkueista”. Puljujärvi liittyy ryhmään, jossa pelaavat Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Jesperi Kotkaniemi ja Antti Raanta.

– Edmontonissa Puljujärvi oli ”kiekkojen kerääjä” kirkkaimmille tähdille Connor McDavidille ja Leon Draisaitlille. Carolinassa ykköstähtenä on hänen kaverinsa Aho. Carolinassa Puljujärven ei tarvitse samalla tavalla pelätä mokaamista starojen edessä kuin Edmontonissa. Kommunikointi on suorempaa, Summanen sanoo.

Summanen näkee asetelmassa myös uhkakuvia.

– Carolinassa on paljon eurooppalaisia, etenkin suomalaisia ja menestyshalut ovat kovat. Se voi tuoda vaikeuksia Puljujärvelle. Jos joukkue ei voita, muu joukkue alkaa katsoa Suomi-mafian suuntaan. Paine on kova.

Aho ja kumppanit pystyvät auttamaan Puljujärveä sopeutumaan paremmin uuteen joukkueeseen, mutteivät määräänsä enempää.

– On hyvä, että Puljujärvellä ja Aholla on yhteistä historiaa junnukiekosta ja Kärpistä. Se auttaa, mutta ammattiurheilussa raaka työ tehdään viime kädessä yksin. Siinä ei paina ystävyys.

– Silti Puljujärven siirto ei voi olla vaikuttamatta Ahoon. Uskon, että hän kantaa ylimääräistä huolta Puljujärvestä. Tätä tarinaa kannattaa seurata, Summanen vinkkaa.

Sebastian Aho on Carolinan kapellimestari.

Summanen uskoo, että maisemanvaihto on parasta lääkettä tähän kohtaa Puljujärven uraa. Raleigh ei ole yhtä kiekkohullupitäjä kuin Edmonton.

– Hän saa pienen hengähdyksen 24/7-akvaariosta, ja pääsee pois paikasta, jossa hän on tuntenut häpeääkin ja vaikeita jaksoja. Siirto voi tuoda Puljujärvelle oikeanlaista tämä on vain jääkiekkoa -ajatusta, Summanen sanoo.

Mukavoitumiseen ei ole varaa. Puljujärvi hyppää liikkuvaan junaan, jonka päätepysäkiksi on piirretty jo kauden avauspalaverissa mestaruus.

– Päävalmentaja Rod Brind’Amour on kovan työkulttuurin vaalija ja Puljujärvi on työteliäs härkä. Tämä yhtälö varmasti toimii, mutta miten Puljujärvi sopeutuu Carolinan nopeatempoiseen ja oivaltavaan jääkiekkoon? Carolinassa pelataan systemaattisemmin viisikkona kuin Edmontonissa. Kiekon riskialtista räpläystä ei sallita.

Yksi asia on varma: Hurricanesin nelisylinterissä hyökkäyspaletissa peliaikaa ei irtoa helpolla.

– Jos jääaikaa ei tule erikoistilanteissa, peliaika jää katkonaiseksi. Se on Puljujärvelle erittäin vaikea paikka, koska hän ei ole herkkäviritteinen kone, vaan pelaaja, joka tarvitsee tasaisesti peliaikaa saadakseen kroppansa kunnolla käyntiin.

– Jos peliaika jää alle 10 minuutin, pelaamisesta tulee vaikeaa. Silloin on sama pelaako Edmontonissa vai Carolinassa, sanoo Summanen.