Nyt on outoa! Venäjän NHL-tähden luistimet ällistyttävät – ”Kuvottavaa”

Kirill Kaprizov takoo pisteitä NHL:ssä – ja pelaa hyvin erikoisilla luistimilla.

NHL-fanit ovat ihmeissään nähtyään sosiaalisessa mediassa leviävän videoleikkeen Minnesotan Kirill Kaprizovin, 25, erikoisista luistimista.

Liukasliikkeisenä pelaajana tunnettu venäläishyökkääjä näyttää leikanneen hokkareistaan nilkkaläpän kokonaan pois. Siksi luistimet näyttävät hämmentäviltä ja aivan erilaisilta kuin muilla pelaajilla.

Kaprizovin läppäratkaisu on todella harvinainen, vaikka jääkiekkoilijoilla on toki erilaisia tapoja nilkan tukemiseen. Jotkut pelaajat kiristävät ja teippaavat luistimennauhat kireälle nilkkoihin saakka kun taas toiset jättävät nilkoille enemmän liikkumatilaa.

Useimmat pelaajat asettavat nilkkaläpät kuuliaisesti polvisuojien sisään, taiteilijasielut jättävät läpät näkyvästi lepattamaan polvisuojien ulkopuolelle.

Juuri kukaan jääkiekkoilija ei kuitenkaan leikkaa etuläppiä kokonaan pois. Läpät suojaavat myös kiekoniskuilta.

Jääpallossa sen sijaan on tyypillistä, että pelaajat leikkaavat luistimista ainakin takaläpät pois. Jääpallon isolla kentällä luistelupotku on pidempi, joten nilkalla on oltava enemmän liikkumavaraa.

Kaprizovkin saattaa tavoitella luistinaskartelullaan nilkoille lisää liikkumatilaa, joskin hän on sentään päättänyt jättää takaläpät normaalisti paikoilleen.

Ei ole tiedossa, onko Kaprizov pelannut nuorempana Venäjällä jääpalloa.

Tästäkin kuvasta voi hyvin havaita, kuinka Kaprizovin luistimista on leikattu etuläpät pois.

Moni pelaaja työntää etuläpät polvisuojien alle, kuten Toronton Morgan Rielly. Kaprizov leikkaa läpät pois.

Sosiaalisessa mediassa Kaprizovin luistimia on hämmästelty urakalla. Osa kiekkofaneista pitää Kaprizovin ratkaisua jopa loukkaavana kalliita hokkareita kohtaan.

Yksi kommentoija puolestaan pelkää, että lapset ottavat Kaprizovista mallia.

– Moni vanhempi menettää vielä hermonsa, kun lapsi päättää yllättäen leikata etuläpät pois, kommentoija kirjoitti Twitterissä.

– Tämä on julma teko, toinen kirjoitti Kaprizovin askarteluun viitaten.

– Kuvottavaa, eräs kommentoija ilmaisi.

Moni on ihmetellyt, Kaprizovia tuomitsematta, että mistä ihmeestä oikein on kyse.

Kaprizov nousi NHL:n supertähdeksi viime kaudella. Hän takoi 81 runkosarjaottelussa 108 (47+61) tehopistettä. Tällä kaudella Kaprizov on tehnyt 59 ottelussa 68 (34+34) tehopistettä.