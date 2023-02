NHL-tuomio: Paniikki kasvaa! Räikeä ylilyönti on jo ”auringonvarma” – Sidney Crosbyn laiva uppoaa vihdoin

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Elias Pettersson. Ruotsalainen pelaa hurjaa tykkikautta surkeassa Vancouverissa ja kantaa joukkuetta omakätisesti sen harvoihin voittoihin. Bo Horvatin lähdettyä Petterssonin pitäisi olla ilmiselvä valinta joukkueen kapteeniksi. Tulokaskautensa jälkeen paikallaan polkenut Pettersson on löytänyt uuden vaihteen ja lentää kohti sataa tehopistettä.

Puheenaihe

Nyt se tapahtuu. Viimeksi Sidney Crosbyn tulokaskaudella 2005–06 ulos pudotuspeleistä jäänyt Pittsburgh Penguins jää runkosarjaan. Selkäranka on läpi kauden katkeillut, ja kokenut ryhmä on sössinyt johtamiaan pelejä ihmeellisellä tavalla. Nyt käynnissä on tappioputki, viimeisimpänä tuli hengetön häviö Edmontonille – kotikaukalossa. GM Ron Hextallille vaadittiin äänekkäästi potkuja. Runkosarjaan jää myös Pittsburghin ikiaikainen idän vastavoima Washington.

Suomalainen

Yksi Hextallin monista huonoista sopimuksista on Kasperi Kapasen viime kesänä saama kaksivuotinen, yli kolmen miljoonan dollarin kausiansiot tuova diili. Hextall kaupitteli mediatietojen mukaan Kapasta jo pitkään – mutta kiinnostuneita ei ollut. Nyt Kapanen täräytettiin siirtolistalle. Heikon kauden pelanneen ja vähälle vastuulle jääneen Kapasen ura on vedenjakajalla.

Kauppahuhut vellovat Kasperi Kapasen ympärillä.

Farssi

Shea Weber kaupattiin tuoreimpana Arizonaan, josta on tullut vanhojen, käytännössä jo lopettaneiden pelaajien kaatopaikka. Muita Coyotesin ”seuralegendoja” ovat muun muassa Pavel Datsjuk, Marian Hossa ja Andrew Ladd. Jotain voisi tehdä tälle kikkailulle, jossa siirrellään pitkäaikaisloukkaantuneiden eli käytännössä lopettaneiden pelaajien sopimuksia.

Yllätys

Chicago Blackhawks ja neljän ottelun voittoputki. Tulikuumasta Patrick Kanesta olisi syytä päästä eroon ja heti! Karmea häiriötekijä Connor Bedard -tankkauksessa.

Ville Touru

Tähti

Monia isoja siirtonimiä on jo kaupattu, ja kauppatavaroista kuumimmaksi povattu Patrick Kane ehti jopa jo unohtua. Läpi kauden varjoissa hiihdellyt Kane suuttui ja on paukuttanut neljään viime peliin tehot 7+3. Pöhinä Kanen siirtospekulaation ympärillä yltyi taas kovaksi. Siirtotakaraja on ensi viikon perjantaina.

Puheenaihe

Uusi superketju on syntynyt? Ontarion poika Ryan O’Reilly saapui isiensä maille Torontoon, ja heti alkoi tapahtua. Leafsin uusi kakkonen John Tavares–O’Reilly–Mitch Marner pani edellispelissä Buffalossa pystyyn jäätävän, 13 tehopisteen näytöksen. Maestro itse pamautti tauluun 3+1, Marner 0+5 ja Tavares 1+3.

St. Louisin vuoden 2019 mestarikapteeni ja Conn Smythe -voittaja Ryan O’Reilly (oik.) villitsee heti Torontossa.

Suomalainen

Otetaanpa vaihteeksi katsaus AHL:ään. Sarjan ylivertaisena suomalaiskukkona roihuaa Pittsburghin farmiporukan Valtteri Puustinen, joka on takonut jo 20+22=42 pistetä 50 matsiin. Viime kaudella Puustinen sai yhden NHL-ottelun – ja teki siinä pisteen. NHL-historia tuntee vain viisi suomalaista piste per peli -pelaajaa. Kuopion Jutin lisäksi tähän aatelisten joukkoon kuuluvat Jari Kurri (1,12/peli), Mikko Rantanen (1,02), Teemu Selänne (1,00) ja Risto Jalo (1,00).

Farssi

Edellisten 11 kauden aikana 10 kertaa pudotuspeleihin edennyt St. Louis Blues on isojen mullistusten keskellä. Tämän kauden osalta hanskat on heitetty jo tiskiin, ja pelaaminen näyttää juuri siltä. O’Reilly ja Vladimir Tarasenko kaupattiin jo. Seuraavaksi lähtenee mestarivalmentaja Craig Berube. Perjantaiaamun tappion jälkeen Berube haukkui kärkipelaajiensa työmoraalin, intohimon puutteen, palkkauksen ja melkein kaiken muunkin. Lopun alkua.

Yllätys

Idän suorat divisioonapaikat pudotuspeleihin on jo käytännössä jaettu, mutta villi kortti -paikoista saadaan vielä huikea kisa. Mikä yllättävintä, tulikuuma Detroit on noussut nyt tämän kisan paalupaikalle. Detroit, Islanders, Florida, Pittsburgh, Buffalo ja Washington ovat kaikki viiden pisteen sisällä. Näistä kahdelle on tarjolla paikka auringossa.

Sami Hoffrén

Tähti

Ennen Connor McDavidia ja Leon Draisaitlia Edmontonin suurin toivo oli Ryan Nugent-Hopkins. Kesän 2011 ykkösvaraus on sittemmin jäänyt taustasoittajaksi, mutta tällä kaudella 29-vuotias kanadalaishyökkääjä on noussut uudelle tasolle. Aiempi piste-ennätys (69) meni jo uusiksi. Öljyn varakapteeni paahtaa ilman sen suurempia fanfaareja 100 pisteen tahdissa.

Ryan Nugent-Hopkins on tehnyt 59 otteluun tehot 28+44.

Puheenaihe

Kilpavarustelu kiihtyy ennen ensi viikon siirtotakarajaa. Viimeisimpänä sarjan ykkösjoukkue Boston Bruins vahvisti rivejään. Mitä lähemmäs takarajaa mennään, ylilyöntien riski kasvaa. Yhtäkkiä Columbuksen perusluuta Vladislav Gavrikov on yksi markkinoiden kuumimmista nimistä. Muut riskisektorit ovat John Klingberg ja Max Domi. On auringonvarmaa, että jotkut GM:t maksavat räikeää ylihintaa takarajapaniikissa.

Suomalainen

Detroit Red Wings on noussut idässä pudotuspeliviivan päälle. Kuuman putken avainpelaajana loistaa ykkösvahti Ville Husso. 28-vuotias helsinkiläinen torjui viikon kahdessa voittopelissä kiekkoja timanttisella prosentilla 96,6. Helmikuun kahdeksasta ottelusta Husso on torjunut kuusi voittoa, mikä on koko sarjan kovin noteeraus tässä kuussa.

Farssi

Brad Marchand teki sen taas. Pieni vihapallo on tällä kaudella keskittynyt olennaiseen, mutta perjantain vastaisena yönä Bostonin supertähti sortui härskiin temppuun. Marchand kamppasi raukkamaisesti jalallaan Seattlen Oliver Bjorkstrandin jäähän. Jos NHL:n kurinpito on yhtään tehtäviensä tasalla, Marchand saa teostaan vähintään sakkoja.

Yllätys

Marc-Andre Fleury, 38, on luisumassa kakkosruutuun Minnesotassa. Wildin uusi luottohevonen on Filip Gustavsson, 24. Tämän vuoden puolella molemmat veskarit ovat torjuneet 12 ottelua. Tilastot ovat selvästi ruotsalaisen puolella: voitot 7–4, torjuntaprosentit 93,8%–90,4%, päästettyjen maalien keskiarvot 1,84–3,05. Helmikuun aikana Gustavsson on ansaitusti aloittanut enemmän otteluita.