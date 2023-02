Taas draamaa viimeisellä sekunnilla! Suomalaistähtien Dallas suli tylysti – Matias Maccelli teki harvinaisen tempun

Dallas Stars on voittanut kymmenestä viime ottelustaan vain kaksi.

Chicago Blackhawksin otteluun saatiin toisena iltana peräkkäin todella dramaattinen loppu.

Tiistaina Patrick Kane pääsi jatkoajan loppuhetkillä läpiajoon ja lämäsi kiekon Vegas Golden Knightsin verkkoon, mutta videotarkistus osoitti, että maali syntyi niukasti peliajan jo täytyttyä.

Keskiviikkona osat vaihtuivat. Nyt Chicagon vastustajan Dallasin Tyler Seguin näytti laukoneen dramaattisen tasoitusmaalin varsinaisen peliajan viimeisellä sekunnilla, mutta kiekko oli verkossa liian myöhään.

Ilman maalivahtia pelannut Dallas oli lähellä tasoitusta jo hetkeä aiemmin, mutta videotarkistuksesta ei pystytty todentamaan, että Joe Pavelski tai Radek Faksa olisi sutinut kiekon verkkoon lähietäisyydeltä.

Liigan pohjakerroksen Blackhawks haki Dallasista 4–3-voiton.

Lännen kärkijoukkueisiin läpi kauden lukeutunut Dallas on viime aikoina pelannut heikosti. Sillä on nyt kymmenestä viime ottelustaan vaivaiset kaksi voittoa.

Chicagoa vastaan Stars johti 3–0 mutta sössi johtonsa toisessa erässä. Max Domi laukoi voittomaalin päätöserässä.

Domin ohella myös Patrick Kane teki kaksi maalia. Siirtohuhujen keskellä ollut supertähti Kane on neljään viime peliinsä paukuttanut pisteet 7+3.

Dallasin suomalaisista Miro Heiskanen syötti Jason Robertsonin 3–0-maalin. Amerikkalaishyökkääjän tutkapari Roope Hintz jäi kolmatta kertaa putkeen ilman pisteitä.

Arizona Coyotes kotiottelussaan Calgary Flamesia vastaan jyrän alla läpi ottelun.

Coyotes meni toisessa erässä kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti silti jo 3-1-johtoon, kun syöttökoneena tunnettu Matias Maccelli räväytti vastahyökkäyksestä kiekon verkkoon.

Yleensä Maccellilta voidaan odottaa lähes pomminvarmaa syöttöä, mutta Noah Hanifin piti Lawson Crousen niin tiukasti, että huippukautta pelaava suomalainen päätyi itse laukomaan.

Maccelli on nyt tehnyt 40 ottelussa tehot 4+25. Laukauksia maalia kohti on vain 30, ja maalitkin ovat täten hänelle harvinaista herkkua, vaikka veto on laadukas.

Flames tuli saman erän aikana tasoihin ja meni kolmannessa ansaittuun voittoon lukemin 6–3. Calgary voitti ottelun laukaukset maalia kohti 51–14.

fakta Kierroksen tulokset NY Islanders-Winnipeg 2-1 Dallas-Chicago 3-4 DAL: Heiskanen 0+1 Arizona-Calgary 3-6 ARI: Maccelli 1+0, Välimäki 0+1

Korjattu Kanen pisteet neljästä viime ottelusta klo 7.58: 7+3, ei 7+2.