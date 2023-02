NHL-tähdiltä suoraa puhetta SM-liigasta – ”En tajua”

Kaapo Kakko ja Rasmus Ristolainen kertovat, miten seuraavat SM-liigaa.

Toiset katsovat kaiken mahdollisen, toiset silloin tällöin highlightejä ja toisia ei voisi vähempää kiinnostaa pelien katsominen.

New York Rangersin Kaapo Kakko lukeutuu siihen joukkoon NHL-jääkiekkoilijoita, jotka eivät jaksa juurikaan katsoa muiden joukkueiden otteluita.

– (Niko) Mikkola pyysi juuri katsomaan St. Louisin peliä. Sanoin, että ei paljoa kiinnosta, Kakko hymähtää.

– Tässä on videopaliksia ja omia pelejä niin paljon, että ei tule NHL:ää juuri katsottua. Liigaa seuraan. Siellä on tuttuja tyyppejä. Ehkä se on vähän erilaista muutenkin, kun ei tarvitse niitä joukkueita vastaan pelata.

Kakon, 22, kiinnostus kohdistu etunenässä tietysti rakkaaseen Turun Palloseuraan.

Tällä kaudella hän on seurannut enemmän myös HIFK:ta, jossa pelaa Leevi Teissala.

– Hän on tuttu ystävä ihan junnuajoista saakka.

Teissala ilmestyi tällä kaudella kerran IFK:n pukuhuoneeseen pitkissä kalsareissa – ja lähti kotiin lyhennetyllä mallilla sekä sakkokassaa rahoittaneena. Asiasta on kertonut muun muassa Micke-Max Åsten Radio Rockilla.

Turkulainen ei ollut – kuten ei myöskään Kakko – tietoinen klassikkosäännöstä, jonka mukaan stadilaisten koppiin ei ”mamiksissa” tulla.

– Aika kiva. No, en ylläty yhtään, että juuri ”Lepalle” on näin käynyt, Kakko naurahtaa.

– Heillä on mielenkiintoinen joukkue muutenkin, kun on Kristian Vesalainen ja muita.

Leevi Teissala pelaa HIFK:ssa.

Jos NHL:ssä tulisi työsulku ja Kakon olisi aivan pakko valita SM-liigasta muu joukkue kuin TPS, hän valitsisi luultavasti nimenomaan HIFK:n.

Kakko on siis samoilla linjoilla kuin tepsiläiset Mikko Rantanen aiemmin Siim Liivikin Wet Show’ssa ja Rasmus Ristolainen Liiga WAMissa: TPS:n jälkeen kakkosvaihtoehto liigassa olisi IFK.

– Legendaarinen seura ja hieno halli. Se se varmaan olisi, kun on perinteikäs joukkue.

– Mutta sen sanon, että en kyllä missään muualla kuin Tepsissä pelaisi, Kakko linjaa.

Tuskin löytyy montaakaan jääkiekkoilijaa, jotka vastustavat SM-liigan avaamista, joka on ollut viime aikoina jälleen kerran kuuma puheenaihe, kun Kiekko-Espoon pitkäjänteinen projekti ja Jokerien sekava soppa ovat olleet pinnalla – ja liigassa tehtiin taas tyhjennysmyyntejä.

– Kaikkihan tässä ovat sitä mieltä, että liiga pitäisi avata. Tajuan joukkueiden tilanteen, että tarvitsee säästää rahaa. Ei se faneille varmasti ole kuitenkaan kiva juttu, kun pelaajat myydään.

– Varmasti kaikki pelaajat ovat samaa mieltä. En tajua, mikä homma siinä sitten on, Kakko sanoo.

Rasmus Ristolainen pelaa Philadelphia Flyersissä.

Ristolainen puolestaan kertoo seuraavansa liigaa nykyään vähemmän kuin aiemmin.

– Ennen, kun se oli helpompaa, tuli katsottua Ruutu-palvelusta. Sen jälkeen ei enää niinkään, kun se on satatuhatta kertaa muuttunut, Ristolainen sanoo tv-tarjonnasta.

– Suurin piirtein toki tiedän, mitä tapahtuu ja Tepsin tuloksia tulee seurattua. Kyllähän liigan pitäisi auki olla, se on ihan selvä homma, vaikka en asiasta päätä tai raha-asioista tiedäkään.