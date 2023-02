Sebastian Aho iski jälleen – Mikko Rantanen lentää selvässä johdossa, kolme suomalaistähteä nyt tasapisteissä

Sebastian Aho on ollut vuoden 2023 kolmanneksi paras maalintekijä. Suomalaispörssissä Aho on nyt tasoissa Roope Hintzin ja Aleksander Barkovin kanssa.

Idän ”varmoihin” pudotuspelijoukkueisiin lukeutuva Carolina löi St. Louisin kotonaan maalein 4-1. Blues on lännessä heittänyt jo hanskat tiskiin kuluvan kauden osalta ja myynyt Vladimir Tarasenkon ja Ryan O’Reillyn, joka teki yön kierroksella hattutempun Toronton paidassa.

Sebastian Ahon johtama ykkösnyrkki iski Carolinan kaikki maalit. Aho itse tuikkasi lähietäisyydeltä 3-1-osuman ja karvasi 4-1-maalissa kiekon Seth Jarvisille, joka viimeisteli loppulukemat.

Aho nousi samalla suomalaisten sisäisessä pistepörssissä kakkospaikalle – tasapisteissä Roope Hintzin ja Aleksander Barkovin kanssa.

Aho on tämän kalenterivuoden puolella tehnyt 20 ottelussa 14 maalia. Enempään ovat pystyneet vain David Pastrnak (16 maalia) ja Jack Hughes (15).

Ville Husso torjui taas voiton

Detroit Red Wings lopetti viiden ottelun vieraskiertueen neljänteen voittoonsa, kun Washington Capitals kaatui vieraskaukalossa maalein 3-1.

Detroit on nyt noussut jo aivan pudotuspeliviivan tuntumaan. New York Islandersiin eroa on kolme ja Florida Panthersiin kaksi pistettä, mutta molemmat ovat pelanneet peräti neljä ottelua enemmän kuin Detroit.

Suomalaisvahti Ville Husso oli jälleen avainroolissa 26 torjunnallaan. Olli Määttä oli Robert Häggin 1-0-maalin kakkossyöttäjä.

Detroitin hyvää alkua synkensi Dylan Larkinin ulosajo ajassa 12.43. Joukkueen kapteeni löi T.J. Oshieta poikittaisella mailalla kaulaan, eikä anteeksi pyydellyt elehdintä heti tilanteen jälkeen pelastanut ulosajolta.

Ilman Aleksandr Ovetshkinia pelaavan Capitalsin ylivoima oli vaatimatonta. Detroitin Pius Suter laukoi alivoimalla 2-0-voittomaalin. Tom Wilson ohjasi vielä viitosen aikana kavennuksen, mutta tämän jälkeen koko ottelussa nähtiin enää yksi maali, kun Suter viimeisteli loppulukemat päätöserässä.

Kamppailua idän kahdesta viimeisestä pudotuspelipaikasta käydään seitsemän tai jopa kahdeksan joukkueen välillä, jos mukaan laskee vielä Philadelphia Flyersinkin, joka on tosin jo erittäin epätoivoisessa tilanteessa.

fakta Idän villi kortti -kamppailu NY Islanders 60 ottelua, 65 pistettä Florida 60 ottelua, 64 pistettä Pittsburgh 56 ottelua, 63 pistettä Detroit 56 ottelua, 62 pistettä Washington 59 ottelua, 62 pistettä Buffalo 55 ottelua, 60 pistettä Ottawa 56 ottelua, 58 pistettä Philadelphia 59 ottelua, 56 pistettä

Peräti 25 kertaa putkeen pudotuspeleissä 1991-2016 ollut Red Wings jahtaa ensimmäistä pudotuspelipaikkaansa seitsemään vuoteen.

Washingtonille häviö oli viides putkeen. Capitals on jäänyt viimeksi ulos pudotuspeleistä kaudella 2013–14.