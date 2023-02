Dominik Hasek lataa suoraa puhetta NHL:n toiminnasta – ”Mainostatte Putinin sotaa ja rikoksia”

Entinen huippumaalivahti on puhunut voimakkaasti Venäjästä Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Takavuosien huippuvahti Dominik Hasek ei ole säästellyt sanojaan kritisoidessaan NHL:ää viimeisen vuoden aikana.

Hasek puhui vahvasti venäläispelaajien maahantulon estämisen puolesta, kun Tshekin pääkaupungissa Prahassa pelattiin NHL:n runkosarjaotteluja.

Viime sunnuntaina Hasek otti liigan jälleen tähtäimeensä ja moitti sen haluttomuutta ottaa kantaa Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa vastaan.

NHL:ssä on tällä kaudella mm. seurattu henkeä pidätellen Aleksandr Ovetshkinin maalijahtia kauden mittaan. Ovetshkin on tunnettu Vladimir Putinin tukija.

– Olen todella surullinen siitä, että NHL mainostaa Putinin sotaa ja rikoksia sillä asenteella, jota liiga osoittaa venäläispelaajia kohtaan. En syytä pelaajia, vaan liigaa. Se on vastuussa aiheutuneesta vahingosta ja Ukrainassa kuolleista. Heidän pitää maksaa siitä kalliisti, Hasek kirjoitti Twitterissä.

Hasek liitti twiittiinsä mukaan tshekkiläisen Reflex-lehden kansikuvan. Siinä Putin esitetään natsiunivormuun puettuna.

Hasek otti kantaa tilanteeseen pitkästi Kanadan yleisradioyhtiön CBC:n haastattelussa viime viikolla.

– Alex (Ovetshkin) on kiekkoilijoista paras mahdollinen mainos sodalle, koska hän on paitsi paras laukoja niin myös Putinin luotettu propagandisti, Hasek alleviivasi.

– Venäjän armeija hyökkäsi demokraattiseen Ukrainaan vailla mitään syytä. Venäläiset jääkiekkoilijat NHL:ssä ovat parasta mainosta Venäjän sodalle ja rikoksille, kuten ukrainalaisten lasten joukkomurhaamiselle. Sen vuoksi, jos NHL ei halua tukea Venäjän sotaa ja rikoksia, sen pitää estää venäläisiä pelaamasta.

Hasek kertoi ymmärtävänsä jollain tasolla venäläisurheilijoita ja ehdottikin haastattelussa sellaisia vaihtoehtoja kuin turvapaikan antamista sellaisille urheilijoille, jotka ovat valmiita tuomitsemaan Putinin toimet.

– On varmasti vaikeaa venäläispelaajille tuomita sota. Ymmärrän täysin. Silti on muistettava yksi asia: Ukrainassa saattaa olla jopa sata tuhatta kuollutta. Ihmiselämä on tärkeämpää kuin joutuminen vaikeuksiin Venäjällä.

Hasek edusti pitkällä NHL-urallaan Chicagoa, Buffaloa, Detroitia ja Ottawaa.