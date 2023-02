Mikko Rantasen erikoinen rituaali tallentui videolle: ”Se on jopa sairasta”

Mikko Rantanen ja hänen joukkuekaverinsa Bowen Byram valmistautuvat otteluihin erikoisella tavalla.

Mikko Rantanen ja nuori puolustaja Bowen Byram, 21, valmistautuvat NHL-otteluihin erikoisella pullorituaalilla.

Colorado Avalanche jakoi Instagram-tilillään videon, josta erikoinen tapa paljastui.

Videolla Rantanen ja Byram hörppivät alkulämmittelyiden aikana kummallisesti ristiin toistensa pulloista. Pulloepisodi jatkui useamman hörppäyksen ajan, kunnes Byram sai leikistä tarpeekseen ja luisteli takaisin jäälle ottamaan lämpöä.

Rantanen hörähtää nauramaan asiasta kysyttäessä.

– Nämä ovat näitä jääkiekkoilijoiden taikauskohommia, joista ei ikinä puhuta mitään. Minäkään en ole ikinä Byramin kanssa siitä mitään puhunut, Rantanen sanoo IS:lle.

Hän ei muista, miten rituaali on saanut alkunsa.

– Jotenkin minä olen aina ollut siinä juomassa, ja hän on tullut siihen hörppimään. Jotenkin siitä on saatu sellainen hyvä yhteinen sinfonia, kun samaan aikaan otetaan aina hörppyä, Rantanen naurahtaa.

Jääkiekkoilijoilla tunnetusti on mitä erikoisempia tapoja valmistautua otteluihin.

– Nämä ovat juuri näitä pieniä taikauskojuttuja. Pelien alkulämmötkin ovat sellaisia, että jos joku tulisi katsomaan kolme peliä putkeen alkulämpöjä ja seuraisi yksittäisiä pelaajia, niin kyllä kaikki vetävät sellaisilla junan kiskoilla. Aina on samat kaarrokset, aina mennään samaan aikaan juomaan. Tuonne heitetään kiekkoa ja tuohon laitaan koputetaan, Rantanen sanoo.

– Se on sellaista. Se on jopa sairasta. Mutta tällaisia ukkoja meillä täällä jääkiekkopiireissä on.

Rantanen oli myöhemmin samana iltana joukkueensa sankari viimeistelemällä 6–5-voittomaalin Edmontonin verkkoon jatkoajalla. Byram keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen.

Colorado nousi vaikeuksista voittoon, sillä Edmonton johti ottelua toisessa erässä 3–0 ja päätöserän alkupuolella vielä 5–3.

Coloradon Artturi Lehkonen tasoitti tilanteen 5–5:een, kun ottelua oli jäljellä noin neljä minuuttia.

Mikko Rantanen porskuttaa suomalaisten pistepörssin kärjessä. Hän on tehnyt 55 ottelussa 66 (36+30) tehopistettä.