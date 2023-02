Kaapo Kakko kertoo elämästä sairauden kanssa – näin tiukka ruokavalio onnistuu NHL:ssä: ”Joskus joutuu hyppäämään väliin”

Kaapo Kakon täytyy keliakian takia syödä täysin gluteenittomasti.

Kaapo Kakko edustaa New York Rangersia.

Vancouver

Neljättä kauttaan maailman kovimmassa liigassa kiekkoileva Kaapo Kakko, 22, sanoo, että elämä keliaakikkona NHL:ssä ja Pohjois-Amerikassa on ollut helppoa.

Keliakia on autoimmuunisairaus, jota tulee hoitaa täysin gluteenittomalla ruokavaliolla.

– On ollut helppoa. Yleensä meillä on oma kokki hoidettu hotellille. Aamupalana on yleensä missä tahansa sama omeletti. Pelipäivän pastat hoituvat myös, Kakko kertoo IS:lle.

Tiettyä tarkkaavaisuutta pitää kuitenkin aina olla – kuten keliakian kanssa muutenkin eläessä.

Gluteenittomuus on ehdotonta ja pienintäkään murua ei saa päätyä ruokaan.

Joskus voi tuntua vaivaannuttavalta olla ”vaikea asiakas”.

– Välillä saa olla tarkkana, kun kokit eivät aina oikein tiedä, että vaikka samalla kauhalla ei voi ensin sekoittaa tavallista ja sitten gluteenitonta.

– Joskus joutuu hyppäämään väliin ja kysymään, että tiedätkö, miten tämä homma toimii. Välillä tekisi itse mieli mennä tiskin toiselle puolelle tekemään safkat. Hyvin kaikki on isossa kuvassa hoitunut, mutta aika ikävää se aina on, kun joutuu menemään sanomaan, Kakko perkaa.

Gluteenittomuus on viime vuosien aikana tullut suosituksi ruokavalioksi myös muille kuin keliakiaa sairastaville.

Tämä saattaa entisestään aiheuttaa väärinymmärryksiä ja ymmärtämättömyyttä, jos kokki tai joku muu ruokaa käsittelevä ei ole tietoinen, että gluteenittoman annoksen tilaaja on keliaakikko.

– Meilläkin on pelaajia, jotka syövät gluteenitonta, vaikka heillä ei ole varsinaista vaivaa. Silloin se ei ehkä ole niin tarkkaa. Kun on joku, joka sairastaa, silloin se on vähän vakavampi homma, Kakko muistuttaa.

Kakolla on lisäksi toinen autoimmuunisairaus eli tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes.

NHL-kiekkoilijoista myös Chicagon Max Domi, 27, on kertonut avoimesti elämästään samojen sairauksien kanssa.

Sairaudet ovat tuoneet pelaajille tietynlaisen veljeyden.

– Aina kun pelaamme vastakkain, morjestamme. Hän muistaakseni laittoi heti varaustilaisuuteni jälkeen minulle viestiäkin, Kakko kertoo.

Dallasin Riley Tuftea vastaan Kakko ei ole koskaan pelannut, mutta tietää myös hänen olevan diabeetikko.

– Se on vähän samanlaista kuin suomalaisten pelaajien kanssa. On yhteinen juttu ja puheenaihe, jonka tiedämme toisistamme, vaikkemme muuten niin hyvin tuntisikaan.

Lue lisää: Näin suomalaispelaajat saivat tietää NHL:n jättikaupasta – Kaapo Kakko kertoo jännittävistä hetkistä: ”On se jotenkin outoa”

Mainituista suomalaisista Kakko sanoo moikkailevansa kauden mittaan kaikkia, mutta eniten hän on tekemisissä tiettyjen tuttujen kanssa.

– Rantasen Mikon kanssa meistä on tullut hyviä ystäviä, kun treenaamme kesäisin yhdessä. Kovin hän on taas pyydellyt pelaamaan pleikkaria, mutta on joutunut hetken odottamaan Fifa-pelien jatkumista, kun en ottanut sitä mukaan reissuun.

– Kotkaniemen ”Jepun” kanssa käymme myös yleensä syömässä. Laineen Paten ja Rasmus Ristolaisen kanssa olemme myös reenanneet samassa porukassa, niin tulee aina vähintäänkin pelien jälkeen juteltua.