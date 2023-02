Rasmus Ristolainen sai karmean alun NHL-kauteen – nosti tasoaan valtavasti: ”Ei ollut kysyttävää tai ihmeteltävää”

Rasmus Ristolainen sai kammoalun NHL-kauteen, mutta kausi lähti nousukiitoon. Pudotuspelit ovat tosin taas jäämässä haaveeksi.

Vancouver

Rasmus Ristolaisen NHL-kausi alkoi karmeasti.

Hän ei ollut loukkaantumisen takia pelikunnossa kauden alussa. Kun Ristolainen pääsi pelaamaan, otteet olivat heikkoja.

Philadelphia Flyersin päävalmentaja John Tortorella antoi Ristolaiselle julkista kritiikkiä, ja suomalaiskolossi sai katsomokomennuksenkin.

– Alku oli tosi huono. Siinä oli loukkaantuminenkin, ja kesti päästä vauhtiin, Ristolainen sanoo nyt.

Katsomokomennuksen aikaan ei tarvinnut käydä erityisiä kehityskeskusteluita valmennuksen kanssa.

– Niin sen kuuluukin olla, jos ei homma toimi tai ansaitse paikkaansa. Ihan sama kuka on tai mikä rooli on. Silloin istutaan ja opitaan. Ei siinä sen kummempaa, Ristolainen ruotii.

– Ei ollut kysyttävää tai ihmeteltävää, kun mikään ei toiminut.

Sittemmin Ristolainen on täyttänyt paikkansa kaukalossa. Hän on pelannut luotettavaa peruspeliä Flyersin takalinjoilla. Tortorellakin on linjannut, että suomalaispuolustaja on parantanut joukkueen pelaajista kaikkein eniten.

Evolving-Hockeyn kokonaisvaltaista pelaamista ja pelaajan arvoa joukkueelleen mittaavassa GAR-tilastossa (goals above replacement) Ristolainen on ollut joukkueen toiseksi paras pelaaja Nick Seelerin jälkeen.

Suomalaispuolustaja on viime aikoina tuottanut perinteistä numerotulosta myös hyökkäyspäässä.

Kauden maalihanat aukesivat viimein tammikuussa Anaheimia vastaan näyttävällä alivoimaosumalla.

– Välillä tulee suonenvetoja.

Siitä lähtien turkulainen on tehnyt hyvässä tahdissa myös pisteitä: 13 otteluun tehot 2+8.

Koko kauden saldo on 50 ottelusta nyt 2+10.

– Toki kiva on saada pisteitäkin, ja olen nyt päässyt vähän myös ylivoimalle, mutta roolini on puolustava. Tykkään siitä, vääntämisestä ja kääntämisestä. Voitot ovat kuitenkin tärkeimpiä, ja mieluiten treidaan kaikki omat pisteeni voittoihin, Ristolainen linjaa.

Viime peleissä Ristolainen on päässyt ylivoimalle samaan rooliin joka on hänelle tuttu Buffalon viime vuosilta eli maskimieheksi. Lauantaina Ristolainen paini maalin edessä ja alusti Flyersin 2–3-kavennuksen Vancouverissa.

Oma kokemus puolustuspäästä auttaa ymmärtämään, mitä maskimiehenä pitää tehdä.

– Tykkään tosi paljon. Siinä on kiva pelata, vääntää, tehdä tilaa ja olla maalivahdin edessä. Tiedän puolustajana, miten hankalaa se on, kun joku on siinä koko ajan häiritsemässä, Ristolainen sanoo.

Kotijoukkue Canucks iski lopussa kaksi maalia tyhjiin ja voitti 6–2.

Flyers hävisi kolmatta kertaa putkeen. Kahden edellispelin Ristolainen kuvaili olleen vessanpöntöstä.

Nyt Philadelphia pelasi paremmalla ilmeellä, mutta maalipaikkoihin se pääsi yllättävän heikosti. Etenkin, kun vastassa oli liigan huonoimpiin puolustuspään joukkueisiin lukeutuva Canucks.

– Tänään teimme hommia ja yritimme, mutta ei riittänyt. Emme loppupeleissä hyökkäysalueella saaneet kauheasti aikaan, näennäisiä paikkoja lähinnä. Suhteellisen tiukkaa oli loppuun asti, mutta emme ansainneet enempää.

Ristolainen on pelannut NHL:ssä 658 runkosarjan ottelua. Näyttää vahvasti siltä, että tänäkään keväänä hän ei pääse kokemaan pudotuspelejä.

Aktiivipelaajista eniten runkosarjaotteluita ilman pudotuspelikokemusta on Ristolaisen vanhalla pelikaverilla, Buffalon Jeff Skinnerillä, joka on pelannut jo 903 runkosarjapeliä ilman ainuttakaan pudotuspeliä.

Ristolaisella, 28, on toki vielä aikaa, mutta lienee sanomattakin selvää, että pudotuspeleihin pääsy ei voi tapahtua liian nopeasti.

– Aika päivä kerrallaan mennään. En ole sen enempää katsellut sarjataulukkoa, Ristolainen toteaa.

– Sen takia jääkiekkoa tietysti pelataan, että halutaan voittaa ja tärkeimmissä peleissä jokainen haluaa pelata. Uskon myös, että oma tyylini sopii niihin peleihin kaikista parhaiten.