NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Dylan Larkin takakarvasi ja taisteli tähdistöpelissä. Sen jälkeen Larkin tuli tauolta myös tositoimiin armottomassa vireessä: kuuden pelin pisteputki tehoin 6+6. Detroit kamppailee yhä tiukasti pudotuspelipaikasta. Larkin itse pelaa myös isosta tilipäivästä: sopimus on ensi kesänä katkolla, ja yhdysvaltalaisesta tulee rajoittamaton vapaa agentti.

Puheenaihe

Kuhina käy siirtomarkkinoilla. Jakob Chychrun ja Vladislav Gavrikov on jo vedetty sivuun joukkueidensa peleistä, mutta pakkikaksikon uusia osoitteita saadaan vielä odotella. Chychrunin lähtö ja Shayne Gostisbeheren loukkaantuminen (sekä myös mahdollisesti tuleva lähtö) ovat avanneet Juuso Välimäelle jättiroolin Arizonassa. Peliaikaennätykset paukkuvat jatkuvasti, 26 minuuttia meni jo rikki.

Juuso Välimäki kellottaa nyt yli 20 minuutin jääaikoja ilta toisensa perään.

Suomalainen

Larkinin ohella Ville Husso on ollut isossa roolissa, kun Detroit on viiden ottelun voittolieskassa. Husso torjui voitoista neljä ensimmäistä torjuntaprosentilla 94,4. Joukkuekaveri Olli Määttä sai Red Wingsiltä ansaitun kaksivuotisen jatkosopimuksen palkankorotuksella. Pian tulee täyteen 600 runkosarjaottelua. Kaksi Cupia voittaneen Määtän upeasta urasta ei ole paljoa viime vuosina Suomessa puhuttu.

Farssi

Yli neljä maalia per peli päästävän Vancouverin puolustuspeliä on kiusallista katsella illasta toiseen. Maalivahtipeli on sekin tällä kaudella pettänyt, mutta kaikki vuorollaan tolppien välissä yrittäneet ovat jääneet todella yksin. Viimeksi tämän sai huomata Arturs Silovs, jonka taakse ladottiin viisi maalia debyytissään.

Yllätys

Otaksuin syksyllä, että Spencer Knight valtaa vähitellen Floridan ykkösvahdin paikan. Näin ei todellakaan käynyt. Sergei Bobrovskin kauden alku oli umpisurkea, mutta venäläisveskari on yltynyt kauden edetessä huippuvireeseen. Bobrovski on pelannut paljon pisteitä Floridalle ja on ratkaisuroolissa joukkueen menestyshaaveiden kannalta.

Ville Touru

Tähti

Erik Karlsson lentää yhä täysin poskettomassa 107 tehopisteen tahdissa. Koko NHL:n historiassa yli 103 pistettä ovat puolustajista tehneet vain Bobby Orr ja Paul Coffey. Edellinen satasen pakki oli Brian Leetch keväällä 1992. Vaikka Karlssonin puolustuspeli ei ole aina aivan ensiluokkaista, tämä pistetehtailu heikossa San Josessa on uskomatonta.

Puheenaihe

Huhumylly otti hurjia kierroksia, kun Edmontonin ja San Josen kerrottiin neuvottelevan Karlssonin kaupasta. Ruotsalaisen jättisopimus on todella vaikea liikuteltava, ja toteutuessaan kauppa vaatisi useampia pelaajia. Mutta olisihan se viihteen kannalta mahtava nähdä Karlsson ja Connor McDavid samassa joukkueessa!

Suomalainen

Joonas Korpisalo pelaa huippukautta heittopussi Columbuksen maalilla. Hän on pelastanut joukkueelleen (GSAx) yli kahdeksan maalia, kun taas tässä tilastossa koko NHL-kauden huonoin maalivahti, virkaveli Elvis Merzlikins on laskenut taakseen 24 maalia odottamaa enemmän. Viimeistä sopimuskauttaan pelaavan Korpisalon vaihtoarvo on nyt korkeampi kuin vuosiin. Loisto-otteillaan hän pilaisi vielä GM Kekäläisen suunnitelmat ykkösvarauksesta.

Farssi

Voi luoja, kuinka paljon surkeita joukkueita länteen mahtuu. Arizona, Vancouver, San Jose, Anaheim, Chicago... Konferenssien välinen ero näkyy räikeimmin, kun vertaillaan 12. sijalla olevia joukkueita: idässä Buffalo 58 pistettä, lännessä Arizona 46.

Yllätys

Ennen kautta Auston Matthews oli ylivoimainen suosikki voittamaan kolmannen peräkkäisen maalikuninkuuden. Mutta Matthews ei yllättäen mahdukaan tällä hetkellä edes maalipörssin 20 parhaan joukkoon (48 ott. 26+29=55). Ei Matthews suinkaan heikosti ole pelannut, mutta ei tämä viime talven MVP-kauden veroista säkenöintiä ole ollut. Ehkä sitten pudotuspeleissä?

Sami Hoffrén

Tähti

Connor Ingramille sattui pöljä päivä. Arizona Coyotesin 25-vuotias maalivahti venyi kauden kovimpaan veskarisuoritukseen nollaamalla Tampa Bay Lightningin tähtisikermän 47 torjunnallaan. Se oli myös Ingramin uran ensimmäinen nollapeli NHL:ssä. Huima temppu heikon joukkueen takana. Kaiken lisäksi Ingram on Tampan kolmoskierroksen varaus kesältä 2016.

Puheenaihe

Connor McDavidin säkenöintiin saattaa helposti turtua, kun ysiseiska mättää kammotehoja kaudesta, kuukaudesta ja viikosta toiseen. Pientä perspektiiviä: vähintään 500 runkosarjaottelua pelanneista McDavidin uran (542 ottelua) pistekeskiarvo 1,47 on historian neljänneksi kovin. Edellä on vain Wayne Gretzky (1,92), Mario Lemieux (1,88) ja Mike Bossy (1,50). Tällä kaudella McDavid (55, 42+57=99) dominoi liigaa 1,8 pisteen keskiarvolla. Sairaita lukemia.

Suomalainen

Olli Määttä pelaa kaikessa hiljaisuudessa jälleen ehjää kautta. Määttä paiskii hommia Detroitin kolmosparissa tutun varmoin ottein. Määtän työmoraalista moni voi ottaa mallia. 28-vuotias jyväskyläläinen pelaa jo kymmenettä kauttaan NHL:ssä. Kaksinkertaisen Stanley Cupin voittajan tilillä on 669 NHL-ottelua teholukemalla +104. Ansaittu kahden vuoden ja kuuden miljoonan dollarin jatkolappu.

Takalinjojen peruskallio Olli Määttä teki kaksivuotisen jatkosopimuksen Detroitiin.

Farssi

Nashvillen kotihalli on parhaimmillaan NHL:n kovaäänisimpiä hornankattiloita, mutta osataan Smashvillessä myös perseillä. Perjantain vastaisena yönä Boston kylvetti Predatorsia tylyin 5–0-lukemin, ja katsomossa hirtti kiinni. Joku idiootti heitti kesken matsin kuolleen monnin jäälle. Fanien turhautumisen ymmärtää, mutta joku roti.

Yllätys

Ei käy kateeksi Calgaryn päävalmentajaa Darryl Sutteria. Flames kisaa lännen viimeisistä pudotuspelipaikoista, mutta joukkueelta puuttuu mitat täyttävä maalivahti tolppien välistä. Ykkösvahti Jacob Markström on romahtanut täydellisesti (89,1%, 2,93 m/o). Dan Vladar ei ole vastaus ongelmiin.