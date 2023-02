Jesse Puljujärvi täräytti ratkaisumaalin! Lähes samalla hetkellä tuli julki kuuma siirtohuhu

Jesse Puljujärvi upotti Ottawa Senatorsin. Edmonton Oilersin kerrotaan olevan Erik Karlssonin perässä.

Vancouver

Jesse Puljujärvi laukoi lauantaina kauden viidennen maalinsa NHL:ssä.

Kaksi viime ottelua katsomosta seurannut Puljujärvi iski Edmontonin 4–3-johtomaalin päätöserässä Ottawaa vastaan. Suomalaislaituri pääsi läpi Brett Kulakin loistoavauksesta ja kihautti kiekon vasempaan alanurkkaan.

Puljujärvi hymyili leveästi ja pyöritteli päätään vaihtoaitiossa maalin jälkeen.

Osuma oli Puljujärven kauden ensimmäinen voittomaali. Ottelu päättyi vierasjoukkue Oilersin 6–3-voittoon.

Viimeiselle kaksikymmenminuuttiselle lähdettiin 3–3-tilanteesta osin Oilersin maalilla torjuneen Jack Campbellin haparoinnin takia.

Ottawan maalivahti Anton Forsberg loukkaantui kolmannessa erässä, kun puolustaja Travis Hamonic työnsi Edmontonin Zach Hymanin hänen päälleen juuri ennen 3–6-maalia. Forsberg vietiin kaukalosta paareilla.

Brady Tkachuk ja Evander Kane tappelivat.

Ottelun aikana, lähes samaan aikaan Puljujärven maalin kanssa, julkisuuteen tärähti erittäin kiinnostava huhu. Sisäpiiritoimittaja Chris Johnstron kirjoitti Twitterissä, että Oilers ja San Jose Sharks ovat aloittaneet Erik Karlssoniin liittyvät keskustelut.

Oilersin palkkakattotilanne on ääritiukka ja Karlssonin sopimuksen keskikausiansio eli palkkakatosta syötävä osuus on 11,5 miljoonaa dollaria.

Jos Karlsson kaupataan johonkin, on käytännössä selvää että Sharks pidättää osan palkasta – ja pelaajakaupasta tulee ehkä jopa kolmen joukkueen välinen, jolloin palkan jakajia saadaan useampia.

Karlssonin muhkea sopimus on voimassa kesään 2027 asti. Ruotsalaispuolustaja on kuluneella kaudella tehnyt huimat 70 (17+53) pistettä 53 ottelussa.

Puljujärveä voitaisiin pitää todennäköisenä palasena mahdollisessa kaupassa, sillä hänen palkkansa on kolme miljoonaa dollaria, ja siirtohuhut ovat jyllänneet jo pitkään.

– Molemmilla puolilla on merkittäviä taloudellisia esteitä, mutta tämä on ainakin toinen kerta tällä kaudella, kun joukkueet selvittävät mahdollisuutta, Johnston kirjoitti Oilersin ja Sharksin keskusteluista.

NHL:n kauppatakaraja on 3. maaliskuuta. Toistaiseksi isoimmista siirroista ovat vastanneet Bo Horvatin hankkinut New York Islanders ja Vladimir Tarasenkon hankkinut New York Rangers.