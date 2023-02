NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Pohjois-Amerikassa on hiljaista, mutta ainakin historian paras maalivahti Dominik Hasek jaksaa pitää meteliä, kyseenalaistaa aggressiivisesti NHL:n toiminnan ja pyrkii myös sivistämään pohjoisamerikkalaisia faneja. Tähdistöviikonlopussa oli irvokkaita puolia, jotka muistuttivat pahimmillaan jotain Venäjän valtiollista propagandaa ”sympaattisesta” Aleksandr Ovetshkinista lapsensa kanssa.

Puheenaihe

Tähdistötapahtuma kaipaa muutenkin uudistamista. Taitokisat, joiden sisältöä soisi myös muutettavan, ja miniturnauksen tai pelin voisi järjestää samana päivänä ja tiiviimmin. Nykyisellään tapahtuma on puuduttava kaikille osapuolille.

Suomalainen

Piste-ennätyksensäkin rikkonut Kaapo Kakko (nyt 51 ottelua, 9+16) pelaa joka mittarilla parasta kauttaan NHL:ssä. The Kid Linen peli kulkee nätisti, ja Kakko sai lisäksi suomalaista seuraa New York Rangersiin, kun Niko Mikkola hankittiin St. Louisista takalinjoille.

Kaapo Kakko saa vihdoin suomalaisen joukkuekaverin Manhattanille.

Farssi

Connor Bedard, ensi kesän ykkösvaraus, jäi viikko sitten ilman tehopistettä. Pisteputki jäi 35 ottelun mittaiseksi (44+46).

Yllätys

Ei ollut ensimmäisenä mielessä, että Dallasin oman pään luudat Jani Hakanpää ja Esa Lindell painavat kaksin hyökkäyksen kärjessä. Näin kuitenkin kävi Minnesotaa vastaan – ja Hakanpää ohjasi Roope Hintzin kudin vielä sisään. Mahtava maali.

Ville Touru

Tähti

Koko NHL:n sarjataulukossa kolmantena oleva New Jersey sai karmeita uutisia, kun jopa Hart-finalistiksi tyrkyllä ollut ykkössentteri Jack Hughes putosi rivistä ja on sivussa ainakin useampia viikkoja. Nyt Devilsiä testataan kunnolla.

Puheenaihe

Itäisen konferenssin kärki on jumalattoman kova. Boston, Carolina, Tampa ja Toronto ovat kaikki suuria mestariehdokkaita. Sitten vielä Rangers riehuu siirtomarkkinoilla ja äärikokenut Islanders haalii vahvistuksia. Eivätkä viimeisissä pudotuspelipaikoissa kiinni olevat vanhat ketut Pittsburgh ja Washington olisi todellakaan mitään vapaalippuja pudotuspeleissä. Idässä on luvassa armoton ja mahtava kevät. Lännessä on hieman enemmän tilaa hengittää.

Suomalainen

Jesse Puljujärven tilanne Edmontonissa on mennyt murheelliseksi. Tornion mies istuu taas katsomossa. Nyt kuului jo huhua, että Oilers panisi Puljujärven siirtolistalle. Se oli hälyttävä signaali. Markkina on siis todella kuiva. Iso syy on Puljujärven liian kova kolmen miljoonan palkka. Hyökkäyssuuntaan Puljujärvi ei saa mitään aikaiseksi, mutta kuten edistyneet tilastot kertovat, hän ei myöskään vuoda omiin. Puljujärvi olisi ihan käyttökelpoinen raastaja monen joukkueen pohjaketjuihin, mutta ensin täytyisi päästä irti Edmontonin umpisolmusta.

Fysiikaltaan erinomainen Jesse Puljujärvi on periksiantamon taistelija, joka pitää pelinsä hyvin yksinkertaisena. Hyökkäyssuuntaan anti on kuitenkin ollut tällä kaudella nollatasoa.

Farssi

Jatketaan vielä Puljujärvestä. Nyt on alkamassa käydä selväksi, että Edmonton yrittää vain päästä jollakin keinolla eroon Puljujärven palkasta. Mitään kovin merkittävää he tuskin hänestä enää saavat vaihdossa. Puljujärvestä on tulossa tuorein lisäys pitkään listaan lupaavista pelaajista, joista Oilers ei saanut kehitettyä mitään itselleen hyödyllistä. Vielä viime kauden jälkeen Puljujärvellä olisi ollut jonkinlaista vaihtoarvoa, mutta GM Ken Holland ei halunnut myydä liian halvalla. Sen sijaan RFA-Puljulle tehtiin yksivuotinen sopimus, joka on nyt riippakivi.

Yllätys

Buffalon tulevaisuus onkin alkanut näyttää kirkkaalta. Joukkue kiinnitti ykkössentterinsä Tage Thompsonin loistavaan aikaan juuri ennen kautta seitsemän miljoonan diilillä. Nyt samanlainen painettiin kakkossentteri Dylan Cozensille – niin ikään etupellosta. Jos kaksikon käyrät jatkavat nähdynkaltaista nousuaan, Buffalolla on pian palkkakaton kannalta loistavat sopimukset kärkisentteriensä kanssa. Molemmat jatkuvat vuoteen 2030.

Sami Hoffrén

Tähti

Siirtokevään isoin vonkale Bo Horvat on saanut terävän alun New York Islandersissa. Avauspeli meni vielä kiikareilla, mutta kahteen viime peliin 27-vuotias kanadalaissentteri on iskenyt kaksi kaappia. Nyt kasassa on 33 maalia. Perjantain vastaisena yönä Horvat osui entistä seuraansa Vancouver Canucksia vastaan. Horvatin villissä tuuletuksessa oli sopivaa siinä teille -kuittailun makua.

Puheenaihe

Horvatin ja Vladimir Tarasenkon nimet voi vetää yli siirtosyöttilistalta. Seuraavaksi katseet kääntyvät muihin kuumiin nimiin. Mihin päätyvät Timo Meier, Ryan O’Reilly, Patrick Kane, Jonathan Toews ja Jakob Chychrun? Suomalaisista Jesse Puljujärvi on siirtoikkunan kiinnostavin nimi. Siirtotakarajaan on aikaa kolme viikkoa.

Suomalainen

Suurimpien tähtien takana Juuso Pärssinen on kauden suomalaistarina. Pärssinen, 22, on ottanut röyhkeästi paikkansa Nashville Predatorsin keskikaistalla. Tämän vuoden puolella Pärssinen on tehnyt suomalaispelaajista viidenneksi eniten pisteitä (14, 2+10). TPS:n kasvatin osakkeet ovat nousussa myös tulokaspörssissä. 21 pistettä 35 otteluun on mainio saldo.

Juuso Pärssinen ei kumartele kuvia NHL-askissa.

Farssi

New York Rangersin kapteeni Jacob Trouba jysäytti Calgary Flamesia vastaan kaksi painavaa ja tyylipuhdasta avojäätaklausta, ja molemmilla kerroilla Calgaryn veli lähti noutamaan Troubaa. Tämä on asia, mikä jaksaa kerta toisensa ihmetyttää. Noloa pelleilyä ”koodin” verukkeella.

Yllätys

Adam Larsson oli pitkään sylkykuppina, kun hän ei pystynyt lunastamaan odotuksia Edmontonissa Taylor Hall -kaupan jälkeen. Seattle Krakenissa 30-vuotiaasta ruotsalaisesta on kypsynyt kullanarvoinen yleispuolustaja. Larsson luutii jykevällä otteella eniten (24.11 minuuttia) Seattlen pelaajista ja tehotilasto +31 on koko sarjan kolmanneksi paras.