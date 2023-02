Kommentti: Suomalaispakki pääsee kirkkaisiin valoihin – tätä NHL:n suurkauppa tarkoittaa Kaapo Kakon kannalta

Niko Mikkola pääsee kirkkaisiin valoihin New Yorkiin Vladimir Tarasenkon kanssa. Kaapo Kakon rooliin Tarasenkon saapumisella ei ole vaikutusta ainakaan 5-5-pelissä, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Vancouver

Nuorten MM-kultaa 2016, miesten MM-kultaa 2019 ja valinta joukkueen top 3 -pelaajaksi. Toissa kaudella läpilyönti NHL:ään, jossa nyt pelattuna on 139 ottelua.

Niko Mikkola, 26, on aika huomaamatta kasvattanut tällaisen ansioluettelon kaukana parrasvaloista.

Torstaina tärähti: Mikkola siirtyy erittäin kirkkaina säihkyvien valojen alle pelaamaan – New York Rangersiin, johon hänet kaupattiin Vladimir Tarasenkon kanssa. Toiseen suuntaan lähti varausvuoroja, Hunter Skinner sekä Sammy Blais, joka palaa Bluesiin oltuaan Rangersilta paha hutiveto vaihdossa Pavel Butshnevitshiin.

Mikkola on täsmävahvistus, joka istutetaan Rangersin kolmospariin ja alivoimalle suojelemaan omaa maalia.

193-senttinen ja 95-kiloinen Mikkola on uhanalaista lajia. Hän on puolustava puolustaja, joka ei mässäille tehopisteillä tai loista kiekon kanssa. Toki hän pystyy kuljettamaan kiekkoa puolustuspäästä voimakkaasti luistellen ja tukee hyökkäyksiäkin paikan tullen.

Viime kaudella 13 (3+10) pinnaa tehneen Mikkolan tuloksenteko on kuluneella kaudella ollut todella vaatimatonta, vaikka häneltä ei tehoja odotetakaan: 50 ottelussa vaivaiset 0+3.

Lisätehot eivät olisi pahitteeksi ensi kesän sopimusneuvotteluita ajatellen. Yksivuotinen ja 1,9 miljoonan dollarin arvoinen diili on katkolla.

Niko Mikkola kaupattiin St. Louisista NY Rangersiin.

Erityistä lisäarvoa pelaajakaupalla on varmasti myös Kaapo Kakolle, joka juhli MM-kultaa 2019 Mikkolan joukkuekaverina.

Kakko on tuntenut Lauri Pajuniemen pikkupojasta asti ja Tarmo Reunanenkin on pitkäaikainen tuttu Turun seudulta. Reunasen neljän ottelun pätkää ja taxi squadissa mukanaoloa lukuun ottamatta Kakko on kuitenkin pelannut toistaiseksi NHL-uransa ilman suomalaista joukkuekaveria.

Kysyy keltä tahansa, maanmies samassa joukkueessa auttaa.

– Meillä on paljon hyviä jätkiä, mutta olisihan se kiva lisä, jos olisi joku suomalainen, jonka kanssa pääsisi pelaamaan kauden, istumaan lentokoneessa vierekkäin ja puhumaan suomea, Kakkokin sanoi hiljattain.

Nyt toive toteutuu.

Kaapo Kakko saa joukkuetoverikseen Niko Mikkolan.

Vaan miten pelaajakauppa vaikuttaa Kakkoon ja Rangersiin jäällä?

Tarasenko on Kakon tapaan oikea laitahyökkääjä, mutta hänellä on tuskin vaikutusta turkulaisen rooliin tai jääaikaan 5–5-pelissä.

Rangersin ketjukoostumukset ovat kauden mittaan eläneet, mutta niin sanottuun Kid Lineen on aina palattu, ja vitja on viime ajat pelannut yhdessä.

Kakon, Filip Chytilin ja Alexis Lafrenieren ketju on kaiken lisäksi ollut sellaisessa liekissä, että sen rikkominen ei ole nyt tai tuskin koko kevään aikana ajankohtaista.

Loukkaantumisten jälkeen viime kaudella tasolleen palannut (34+48) Tarasenko on merkittävä vahvistus Rangersin kannujahtiin.

Hän tuo kaivattua ratkaisuvoimaa ja ottanee paikan ystävänsä Artemi Panarinin rinnalta. Jimmy Vesey tai Barclay Goodrow joutuu tyytymään vähempään peliaikaan.

Se taas on erittäin kiinnostavaa nähdä, mitä päävalmentaja Gerard Gallant tiimeineen tekee Rangersin ylivoimalle. Rangers on ollut keskitasoa eli 17. paras ylivoimajoukkue 21,4-prosenttisella tehokkuudellaan, mutta Gallant on luottanut orjallisesti samoihin miehiin.

Panarin, Chris Kreider, Vincent Trocheck, Mika Zibanejad ja Adam Fox ovat hääränneet ykkösyksikössä jättivastuulla illasta toiseen. He ovat kaikki huippupelaajia, mutta porukan saama rajaton luotto ja olemattomat muutokset ovat ihmetyttäneet.

Joko nyt tulee muutoksia, kun tarjolla olisi Tarasenko?

Entä mitä tapahtuu kakkosylivoimalle, jossa Kakko on pelannut Chytilin ja Lafrenieren kanssa jämävaihtoja? Ainakaan kenenkään heistä mahdollisuudet päästä ykkösyksikköön eivät parantuneet.

Ylivoiman parantaminen on joka tapauksessa Rangersille todella tärkeää, jotta se taistelisi kivikovassa idässä toden teolla Stanley Cupista.