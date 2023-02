NHL:ssä suurkauppa! Suomalaispuolustaja ja venäläistähti siirtyvät New Yorkiin

Vladimir Tarasenko ja Niko Mikkola on kaupattu New York Rangersiin.

Kierrokset NHL:n siirtoruletissa kasvavat. Torstai-iltana St. Louis Blues ja New York Rangers hieroivat suurkaupan.

St. Louisista Rangersiin siirtyvät venäläistähti Vladimir Tarasenko ja suomalaispuolustaja Niko Mikkola.

Toiseen suuntaan matkaa hyökkääjä Sammy Blais, joka kaupattiin juurikin St. Louisista Rangersiin kesällä 2021. Hänen lisäkseen St. Louis saa ykköskierroksen varausvuoron (2023), neloskierroksen varausvuoron (2024) ja farmipuolustaja Hunter Skinnerin, 21.

St. Louis myös pitää itsellään puolet Tarasenkon 7,5 miljoonan dollarin kausipalkasta.

Sekä Mikkola että Tarasenko pelaavat viimeistä sopimuskauttaan. Molemmat ovat tulevana kesänä rajoittamattomia vapaita agentteja.

Kovaotteisena puolustavana puolustajana tunnettu Mikkola, 26, pelasi St. Louisissa neljän kauden aikana 139 NHL-ottelua.

Niko Mikkola on raavas alakerran isäntä, jonka palveluista pääsee seuraavaksi nauttimaan Madison Square Gardenin yleisö.

Tarasenko, 31, ehti puolestaan edustaa St. Louisia 11 kauden ajan ja voitti seurassa Stanley Cupin 2019.

Suomalaisista Rangersissa pelaa ennestään Kaapo Kakko, joka Tarasenkon tavoin viihtyy oikeana laitahyökkääjänä.

Maalintekijätyyppinä tunnettu ja viime vuosina olkapäävammoista kärsinyt Tarasenko on tehnyt kuudella eri kaudella yli 30 maalia. Tällä kaudella hän on tehnyt 38 ottelussa tehot 10+19.

St. Louisin kuluva kausi on ollut pettymys ja sen ero pudotuspeliviivaan läntisessä konferenssissa on kasvanut jo yhdeksään pisteeseen. Myös joukkueen kapteenin Ryan O’Reillyn on spekuloitu olevan mahdollinen kauppatavara lähiviikkoina. Myös O’Reilly pelaa viimeistä sopimuskauttaan.

NHL:n siirtotakaraja on 3. maaliskuuta. Siirtosirkus käynnistyi jo viime viikolla, kun Vancouver kauppasi kapteeninsa Bo Horvatin New York Islandersiin. Osana kauppaa toiseen suuntaan matkasi Aatu Räty.