Aleksander Barkov sai erityisen paikan NHL:n tähdistöpelin pukukopissa – ”Aina on pientä tappelua”

Aleksander Barkov oli voittamassa NHL:n tähdistöottelua Tkachukin veljesten kanssa.

Fort Lauderdale

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov pääsi osallistumaan NHL:n tähdistötapahtumaan kotikulmillaan.

– Ainutlaatuinen kokemus, että pääsi kotonaan pelaamaan. Oli aika huikeaa. Tänään (lauantaina) oli paras päivä, kun pääsimme pelaamaan. Yleisökin varmasti viihtyi tänään paremmin, kun ei ollut odottelua ja muuta, Barkov kertoi IS:lle.

Barkovin paikka kolmella kolmea vastaan pelatussa miniturnauksessa oli joukkuekaveri Matthew Tkachukin ja tämän veljen Brady Tkachukin rinnalla.

Matthew Tkachuk palkittiin tähdistöottelun, tai siis -turnauksen, arvokkaimpana pelaajana. Hänen mukaansa tittelin olisi pitänyt mennä Barkoville, joka joutui kestämään veljeksiä.

Barkovin paikka pukukopissa oli Tkachukien välissä.

– On niissä vähän samaa, mutta se siinä hauska juttu onkin, että he ovat sitten kuitenkin ihan erilaisia persoonia. Tiedät, miten se menee, kun toinen on vähän nuorempi ja toinen vanhempi. Aina on pientä tappelua. Kiva istua heidän välissä, Barkov hymähti.

Turnauksen voitosta Atlantin divisioonan joukkue kuittasi miljoonan dollarin potin eli pelaajakohtaisesti noin 90 tonnia.

– Se on kiva plussa.

Viikon kiekkouutisiin lukeutui täksi kaudeksi Panthersin organisaatioon lähteneen Anton Levtchin paluu Suomeen ja Tapparaan.

Tkachukit ja Barkov pelasivat yhdessä.

Toisen suomalais-venäläisen tamperelaisen aika Floridassa jäi huomattavasti lyhyemmäksi kuin Barkovin, mutta tilastokirjoihin Levtchi sai kaksi NHL-ottelua.

– Se oli minullekin todella siisti kokemus. Olemme pienestä asti kasvaneet yhdessä, pelanneet samoissa joukkueissa ja hengailleet paljon yhdessä, Barkov sanoi.

– Nyt istuimme samassa NHL-pukukopissa. Se pitää itse kokea, että ymmärtää, miten upea juttu se oli. Hän on parhaita kavereitani.

Tappara on SM-liigassa toisena. Barkov on seuran osaomistaja.

– Seuraan aika paljon tuloksia, mutta harvoin kerkeän pelejä katsomaan.

Tamperelainen unelma, Tapparan ja Ilveksen kohtaaminen loppuotteluissa, on keväällä mahdollinen.

– Se oli viimekin vuonna lähellä. Olisihan se ihan siistiä ja hyvä juttu, kunhan molemmat ensin pelaisivat itsensä finaaliin.