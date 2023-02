Näin NHL-pomo vastaa maalivahtilegenda Dominik Hasekin puheisiin venäläispelaajista

Gary Bettman ei usko, että Dominik Hasekin näkemykset edustaisivat tshekkejä tai maan hallitusta.

Sunrise

NHL ilmoitti lauantaina, että liigan ensi kauden tähdistöottelu pelataan Torontossa.

Liigan komissaari Gary Bettman ja kakkospamppu Bill Daly vastasivat tämän ilmoituksen jälkeen lehdistötilaisuudessaan kysymyksiin.

Ajankohtaisista aiheista pinnalle nousi muun muassa Philadelphia Flyersin ja New York Rangersin hiljattain järjestämät tasa-arvoteemaiset ottelut.

Flyersin Ivan Provorov ei osallistunut ollenkaan Flyersin ottelun lämmittelyihin, koska jäällä olisi pitänyt pukeutua sateenkaaritunnuksin varustettuun paitaan. Rangers ei vastoin ennakko-odotuksia käyttänytkään pride-teemaisia lämmittelypaitojaan.

Provorov ilmoitti syyksi uskontonsa. Hän on Venäjän ortodoksi.

– Tiedätte, mitkä meidän tavoitteet, arvot ja tarkoituksemme ympäri liigan ovat. Oli kyse sitten liiga- tai seuratasosta. Meidän täytyy kunnioittaa henkilökohtaisia valintoja, Bettman kommentoi.

Venäjän ortodoksinen kirkko tunnetaan vahvoista yhteyksistään Kremliin.

Viime maaliskuussa patriarkka Kirill perusteli myös Venäjän tunkeutumista Ukrainaan "läntisillä libeeraleilla arvoilla". Kirillin mukaan sodassa on kyse siitä, millä puolella Jumala on: gay pride -tapahtumia tukevien läntisten hallintojen vai venäläisten. Asiasta uutisoi tuolloin The Moscow Times.

NHL:n tähdistötapahtumassa oli mukana seitsemän venäläistä pelaajaa, heidän joukossaan politiikassa aktiivisesti vuosia toiminut ja Vladimir Putinin hallintoa tukenut Aleksandr Ovetshkin, joka on ollut tällä kaudella NHL:n pr-työn kärkikasvoja.

Kuusinkertainen tähdistöottelun kävijä, historian parhaana maalivahtinakin pidetty Dominik Hasek kirjoitti tammikuussa Twitterissä, että tähdistöottelu kuten koko NHL-kausi on mainos Venäjän aggressiolle ja rikoksille Ukrainassa.

Lue lisää: Dominik Hasek jyrähti taas venäläisistä – ”Jonain päivänä NHL joutuu maksamaan”

Lue lisää: Dominik Hasekilta tiukka puheenvuoro – ”NHL kantaa vastuun Venäjän sotavalheiden mainostamisesta”

IS kysyi Bettmanilta, miten hän vastaa tähän.

– Dominik Hasek on ollut äänekäs kriitikko viime vuoden aikana. Hän on oikeutettu mielipiteeseensä, mutta en usko, että se edustaa tshekkiläisten tai maan hallinnon kantaa, Bettman ilmoitti.

– Ja muuten, olen eri mieltä hänen kanssaan, hän vielä lisäsi.