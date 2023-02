NHL-tuomio: Suomalaisen terveydestä paljastui karmeita tietoja – Teuvo Teräväisen saldo hämmentää

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Sebastian Aho nöyryytti Sebastian Ahoa Long Islandilla 21. tammikuuta. Siitä starttasi putki, jonka aikana Carolinan suomalaistähti Aho roihusi liigan kuumimpana maalitykkinä ennen tähdistötaukoa. Kuuteen otteluun röyhkeät tehot 9+0.

Puheenaihe

Joonas Donskoi tuli viikko sitten ulos Raahen Seudussa ja kertoi valitettavia uutisia, jotka eivät pitkän poissaolon, radiohiljaisuuden ja Seattle Krakenin viestinnän jälkeen toki yllättäneet. Ainakin seitsemän aivotärähdystä uralla kuulostaa pahalta ja ikävältä, kuten myös Donskoin oireet. Avoin puhe on ikävästä sisällöstä huolimatta erittäin tervetullutta.

Suomalainen

Pitäisikö jonkun kehitellä Aatu Rädylle uusi sauna-aiheinen lempinimi? Räty kutsuttiin jouluaatonaattona Bridgeportista saunan lauteilta ylös NHL:ään. Nyt Räty oli New Yorkin keskustassa löylyissä täysin tietämättömänä GM Lou Lamoriellon lukuisista soittoyrityksistä ja tiedosta, että hänet on kaupattu Vancouver Canucksiin. Seura on ollut kaoottisessa tilassa mutta voi tarjota Rädylle Islesiä paremman mahdollisuuden nousta nopeammin eturiviin.

Farssi

NHL:n tähdistöottelun arvostus on muutenkin onnistuttu painamaan hyvin alhaiseksi kun vertaa vaikkapa NBA:han. Mutta mitenkäs puolustajien arvostus? Tähdistöotteluun nimittäin valittiin kahdeksan maalivahtia, viisi puolustajaa ja 31 hyökkääjää. Rasmus Dahlin korvasi lopulta loukkaantuneen Tage Thompsonin, joten mukaan saatiin ruhtinaalliset kuusi pakkia.

Yllätys

MM-kisoissa viime keväänä parhaaksi pelaajaksi valitun Jussi Olkinuoran NHL-pesti jäi lyhyeen, ja tilastot AHL:ssä olivat karmeat: 15 ottelua torjuntaprosentilla 86,8 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 3,75.

Ville Touru

Tähti

Mikko Rantanen on vauhdissa vuosituhannen ensimmäiseksi 50 maalin tai 100 pisteen – tai molempien – suomalaiseksi. Tämä tilastoknoppi kertoo vielä entisestään Rantasen säkenöinnistä: hänen 27 syöttöpisteestään 22 on ykkössyöttöjä. Siis yli 80 prosenttia! Täysin poikkeuksellinen luku tämäkin.

Mikko Rantanen on nakuttanut 48 ottelussa 34 maalia ja 61 pistettä.

Puheenaihe

Lauri Markkasen valinta NBA:n All Starsiin kuvasti räikeää eroa NHL:ään. Koripallon puolella tähdistövalinnalla on aitoa merkitystä ja arvostusta, kun taas NHL:ssä tähdistötapahtuma ja sen arvostus on lässähtänyt pohjalukemiin. Kun vaihtoehtona on mukava lomaviikko läheisten kanssa vaikkapa Karibialla, kuinka moni NHL-pelaaja oikeasti edes haluaa tähdistöotteluun? Ei kovin moni. Kuinka moni Suomessa edes tietää tämän viikonlopun tähdistöpelissä mukana olevat suomalaiset? Sama vastaus.

Suomalainen

Jos alkukausi oli suomalaisittain jokseenkin tasapaksu, vuodenvaihteen jälkeen on ollut eri ääni kellossa. Vuoden 2023 maalipörssissä Sebastian Aho on kolmantena, Mikko Rantanen neljäntenä ja Eeli Tolvanen jakaa 9. sijaa. Vuodenvaihteen jälkeen Aleksander Barkov on puolestaan ollut koko sarjan pistetilaston kärkiviisikossa.

Farssi

Koko kauden sivussa olleesta Joonas Donskoista paljastui karmeita ja ikävä kyllä odotettuja tietoja. Donskoi, 30, kertoi Raahen Seudulle kärsivänsä seitsemännen aivotärähdyksen pahoista jälkioireista. Viime kesänä hänellä oli suuria ongelmia korvan tasapainoelimen kanssa, syksyn tuoreimman aivotärähdyksen jälkeen silmät eivät toimineet kunnolla. Kiekkouran jatkuminen lienee hänen kohdallaan nyt aivan toissijaista.

Joonas Donskoin sopimus Seattlen kanssa päättyy tähän kauteen. Tulevaisuus jääkiekkoilijana on hämärän peitossa.

Yllätys

Vancouverin kapteenin Bo Horvatin kauppaaminen tapahtuikin jo kovin aikaisin. Islanders ei ole seksikkäin kohde, mutta veteraaniporukan on panostettava kaikkensa nyt, koska tulevaisuutta ei ole. Toisekseen, kuinka paljon 80-vuotias GM miettii, miltä tämä joukkue näyttää vaikkapa viiden vuoden päästä? Lou Lamoriellokin tietää, että nyt käsillä voi olla hänen viimeinen mestaruusjahtinsa.

Sami Hoffrén

Tähti

NHL:n supertähtitaivaalle tällä kaudella noussut Jack Hughes ei osoita minkäänlaisia hyytymisen merkkejä. Päinvastoin. New Jersey Devilsin 21-vuotias ykköstähti on rikkomassa ensimmäistä kertaa urallaan 50 maalin ja 100 pisteen rajan. Hughes on tehnyt tämän vuoden puolella eniten pisteitä (13, 13+10) koko sarjassa. Näppäräkätinen jenkkisentteri on hyvissä asemissa (maalipörssin viides) myös Rocket-kisassa.

Puheenaihe

Otetaan pieni katsaus tulevan kesän ykkösvaraukseen Connor Bedardiin. Nuorten MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi valittu 17-vuotias suurlupaus on hävyttömässä iskussa Kanadan junioriliigassa WHL:ssä. MM-kisojen jälkeen Bedard on pitänyt muita junnuja pilkkanaan paiskomalla kahdeksaan otteluun 17 maalia ja 25 pistettä. Joku tällä hetkellä pohjalla kyntävistä NHL:n heittopusseista saa käänteentekevän pelaajan riveihinsä ensi kesänä.

Connor Bedard mätti nuorten MM-jäillä seitsemään otteluun tehot 9+14.

Suomalainen

Suomalaisten NHL-vahtien määrä ei tällä hetkellä huimaa päätä, mutta seuraavan maalivahtipolven esiinmarssia johtaa huippulupaava hujoppi. Ukko-Pekka Luukkonen on vallannut pikavauhtia ykkösvahdin paikan Buffalo Sabresissa. Maaliskuussa 24 vuotta täyttävä Luukkonen valittiin ansaitusti NHL:n tammikuun tulokkaaksi. Buffalo kilpailee tiukasti pääsystä pudotuspeleihin, eikä Luukkosen merkitystä sovi väheksyä tässä rodeossa.

Ukko-Pekka Luukkonen torjui tammikuun yhdeksästä ottelusta kuusi voittoa.

Farssi

Devilsin kausi on sujunut valoisissa merkeissä, mutta tällä viikolla tuli lunta tupaan, kun apuvalmentaja Andrew Brunette törttöili siviilissä urakalla. Brunette pidätettiin keskiviikkona Floridassa. Local 10 -kanavan mukaan Brunettea, 49, syytetään rattijuopumuksesta. Florida Panthersin viime kauden päävalmentajan niskassa on muitakin syytteitä. Saapa nähdä, miten Devilsin organisaatio käsittelee skandaalin.

Yllätys

Teuvo Teräväisen maalisaldo on hämmentävää luettavaa. Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjä on pelannut 41 ottelua, eikä reppu ole heilunut vielä kertaakaan tasakentällisin. Teräväinen on tehnyt kaikki kauden viisi maaliaan erikoistilanteista: kolme ylivoimalla ja kaksi alivoimalla. Nykyinen tahti enteilee alle 10 maalin kautta.