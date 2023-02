NHL:n sisäpiiriläinen lataa suorat sanat Jesse Puljujärvestä – heittää ilmoille villin ehdotuksen

Jesse Puljujärven aika Edmonton Oilersissa on ohi, kirjoittaa kokenut kiekkotoimittaja Frank Seravalli.

Kokenut ja meritoitunut NHL:n sisäpiiritoimittaja Frank Seravalli spekuloi Jesse Puljujärven tulevaisuudella perinpohjaisessa analyysissään Daily Faceoff -sivustolla.

Seravalli läpi Puljujärven uran nousut ja karikot sekä tuo ilmi suomalaisen vahvuudet ja heikkoudet.

Hän esimerkiksi kirjoittaa, että Puljujärven kohtalokkaaksi kompastuskiveksi on koitunut peliälyn puute.

Suomalaisjässikän vahvuuksiksi Seravalli puolestaan nimeää luistelun ja kovan työnteon. Seravallin mukaan parhaimmillaan Puljujärvi pystyy luomaan itselleen maalintekotilaisuuksia NHL:ssä ja sopivassa seurassa hän voisi olla laatupelaaja kahteen alempaan kentälliseen.

Puljujärven yksivuotinen ja kolmen miljoonan arvoinen sopimus Edmontonin kanssa päättyy kauden jälkeen.

Analyysinsä päätteeksi Seravalli linjaa, että Puljujärven aika Edmontonissa on tulossa päätökseen. Yhdysvaltalaistoimittajan mielestä eri teille jatkaminen olisi oikea ratkaisu sekä pelaajan että seuran näkökulmasta.

Tämän jälkeen kokenut uutishaukka spekuloi, mihin NHL-seuraan Puljujärvi voisi päätyä. Erityisesti yksi teoria on mielenkiintoinen: Seravalli nimittäin maalailee Puljujärvelle tulevaisuutta Tampa Bay Lightningissa, NHL:n viime vuosien kuumassa dynastiajoukkueessa.

– Tämä ehdotus voi tulla yllätyksenä monille, mutta Lightning on sarjan paras kehittämään pelaajia. He tykkäävät ottaa riskejä ja hankkia ahdinkoon joutuneita pelaajia. Jos joku voi raivata roolin nopealle ja työteliäälle pelaajalle, se on Lightning, Seravalli perustelee.

Hän jatkaa villin teoriansa perustelemista sillä, että Lightning voisi onnistua hankkimaan Puljujärven riveihinsä edullisesti.

Puljujärven kausi on ollut vaikea.

Tampan lisäksi Seravali väläyttää Puljujärven mahdollisiksi osoitteiksi Floridaa ja St. Louis Bluesia tai vaihtoehtoisesti jotain NHL:n häntäpään seuraa, joka vain ottaisi Edmontonilta Puljujärven palkan harteilleen sopivaa korvausta vastaan.

Puljujärvi on tällä kaudella kipuillut pahasti suoritustensa kanssa. Hän on saanut jälleen näytönpaikkoja Edmontonin supertähtien Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin rinnalla muttei ole onnistunut vakiinnuttamaan rooliaan.

Viime otteluissa Puljujärvi on pelannut Edmontonin nelosketjussa. Hän on tehnyt 49 ottelussa 10 (4+6) tehopistettä.

NHL:n siirtotakaraja on 3. maaliskuuta.