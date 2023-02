Harvinaista herkkua suomalaisille! Ukko-Pekka Luukkonen sai upean kunnianosoituksen NHL:ssä

Ukko-Pekka Luukkonen valittiin kuukauden tulokkaaksi NHL:ssä. Kyseessä on vasta neljäs suomalaisvalinta yhdeksän viime vuoden aikana.

Buffalo Sabresin maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen on valittu NHL:n kuukauden tulokkaaksi.

Luukkonen avasi Sabresin maalilla tammikuussa yhdeksässä ottelussa, joista saldoksi kertyi kuusi voittoa, kaksi suoraa tappiota ja yksi rankkaritappio. Suomalaisen tammikuun torjuntaprosentti oli 90,7.

Luukkosen saama kunnianosoitus ei ole suomalaispelaajille jokapäiväistä herkkua. Edellinen suomalainen kuukauden tulokas oli Anton Lundell, joka sai palkinnon viime tammikuussa. Sitä edellinen on Patrik Laine helmikuulta 2017.

Ennen Lainetta edellinen suomalaisvoittaja oli Antti Raanta joulukuussa 2013.

Suomalaispelaaja on pokannut kuukauden tulokkaan palkinnon yhteensä kymmenen kertaa. Palkinnoista peräti neljä on Teemu Selänteen nimissä. Selänne on voittanut tämän pystin useammin kuin kukaan muu. Kakkosena on Connor McDavid kolmella kiinnityksellään.

Selänteen, Luukkosen, Lundellin, Laineen ja Raannan lisäksi suomalaisvoittajia ovat Pekka Rinne ja Tuomo Ruutu.

Tammikuun 2023 palkinto olisi hyvin voinut mennä toisellekin suomalaiselle, sillä 12 tehopistettä 13 ottelussa iskenyt Juuso Pärssinen oli yksi vahvimmista voittajaehdokkaista.

Luukkonen johtaa parhaillaan ykkösvahtina Buffalon pudotuspelijahtia. Ennen torstain vastaisen yön Carolina-ottelua Buffalo on vain yhden pisteen pudotuspeliviivan takana.

Buffalo pelasi pudotuspeleissä edellisen kerran keväällä 2011.