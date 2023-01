Patrik Laine kertoo synkästä kurimuksesta – ”Ei tämä hauskaa ole ollut”

Columbuksen kausi on ollut raskas. Patrik Laine perkaa tapahtunutta.

Vancouver

Columbus Blue Jackets kyntää koko NHL:n pohjalla.

Kauden 50 ottelusta on kasassa vaivaiset 15 voittoa ja 33 pistettä.

Ilmassa oli kauden kynnyksellä toiveikkuutta, mutta syöksy pohjalle alkoi heti kauden alussa.

Apua ei ole ollut loukkaantumisista, joita Patrik Laine kärsi syksyllä kaksi. Suomalaislaituri loukkaantui ensi kerran heti kauden avausottelussa Carolinassa, jossa hän oli ehtinyt herättää huomiota irtonaisella liikkeellään ja laukomallaan maalilla.

On jo hyvän aikaa ollut selvää, että Columbusta ei pudotuspeleissä nähdä.

– Ei tämä hauskaa ole ollut. Taistellaan niin kauan, kun on pelejä. Katsotaan sitten, missä ollaan, Laine sanoo IS:lle.

– Toki tiedämme, missä olemme, mutta turha sitä on tuijotella. Koetetaan jokaisessa pelissä voittaa eikä mietitä liikaa eteenpäin.

Minkälainen happi joukkueessa sitten on?

Laineen mukaan pukukopissa on pystytty paiskimaan positiivisuuden kautta töitä.

– Meillä on hyvä porukka, ja osaamme kuitenkin kimpassa pitää kivaa, vaikka häviäminen ei ole hauskaa. Fiilis kevenee, kun saa jotain voittoja. Ei tällainen tilanne toki millekään joukkueelle kiva ole, emmekä me siinä mielessä ole poikkeus.

Patrik Laineen Columbuksella on ollut vaikea kausi.

Columbus on lähes illasta toiseen ottava osapuoli, joka häviää laukaukset ja joutuu pyörimään pitkiä aikoja omassa kenttäpäädyssään. Peleissä on jaksoja, joiden aikana Brad Larsenin joukkue ei pääse juuri lainkaan kontrolloidusti hyökkäämään ja lähinnä roiskii kiekkoa.

– Epätasaista on ollut. Hyvien pelien jälkeen tulee sukelluksia, ja tasaisuus on puuttunut. Ei ruveta selittelemään, mutta kun on koko ajan kuusi-seitsemän äijää poissa, niin on silläkin vaikutusta.

– Emme vain ole olleet tarpeeksi hyviä. Pelien sisälläkin on ollut hyviä eriä ja sitten ihan karmeita, Laine perkaa syitä heikkoon kauteen.

Laine muistuttaa, että Columbuksella on nuori joukkue. Tähänkin ovat toki entisestään vaikuttaneet runsaat kokeneempien ja tärkeiden pelaajien loukkaantumiset.

– Nuoret, kokemattomat jätkät oppivat koko ajan, miten täällä pitää voittaakseen pelata. Niin minä itsekin. Tasaisuutta lisää, niin siitä se paranee, Laine sanoo.

Omaakin kauttaan Laine sanoo pettymykseksi.

– Olen saanut pinnoja, mutta ei se tässä tilanteessa hirveästi lohduta. Kun on niitä loukkaantumisiakin ollut, niin takaisin tullessa menee aina hetki, että saa jalat taas käyntiin.

– Tässä opitaan koko ajan lisää. Ei ole ensimmäinen vaikea kausi.

Laine on tehnyt 14 maalia.

Laineen otteista paistaa paikoin turhautuminen. Tulosta hän on kuitenkin saanut taululle aika tasaisesti tammikuun alun viiden ottelun tehotonta putkea lukuun ottamatta. Kasassa on 35 ottelusta 30 (14+16) pistettä.

Columbus on viime aikoina petrannut erikoistilannepelaamistaan ja saanut edes vähän irti tehoja ylivoimastaan, joka on toki yhä liigan heikoimpien joukossa.

– Itse olen tainnut yhden tai kaksi tehdä, mutta samapa se. Kunhan nyt joku tekee, että saamme viisikkona ja joukkueena onnistumisia, sanoo Laine, jonka yv-saldo on 2+6.

Laine on pelannut NHL:ssä 442 runkosarjaottelua. 24-vuotias hyökkääjä on jo konkari moneen pelikaveriin verrattuna.

– Koetan kopissa jeesata nuorempia, mutten ole ikinä ollut puheliaimmasta päästä. Pyrin näyttämään esimerkkiä jäällä, ja olen yrittänyt vähän enemmän oppia siihen, kun olen jo kokeneemmasta päästä, Laine kertoo.

– Minullakin on ollut vaikeita kokemuksia änärissä, niin koetan niiden kautta jeesata.

Columbus pelaa vielä tiistaina ennen kuin pelaajat saavat haukata happea. Valtaosa NHL-joukkueista on jo tähdistötauolla.

Laineen suunnitelmat tauolle ovat maltillisia.

– Otan vaan iisiä. Ei sen kummempaa. Olen pitänyt omalla pelilläni huolta, että all star -peliin ei onneksi tarvitse mennä.