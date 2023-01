Patrik Laine ja Nikita Zadorov ottivat viime viikolla yhteen, kun Calgary ja Columbus kohtasivat.

Vancouver

Mitä mieltä olet Nikita Zadorovista, Patrik Laine?

– Eipä siinä. Iso mies, joka pelaa kovaa. Perusluuta, joita täällä pyörii, Laine hymähtää.

Zadorov, 27 vuotta, 197 senttimetriä ja 107 kilogrammaa luutii Calgary Flamesin takalinjoilla.

Miksikö kysymys venäläispakista? Columbus Blue Jacketsin suomalaistähti otti kaukalossa yhteen Calgary Flamesin Zadorovin kanssa, kun joukkueet kohtasivat viime viikolla.

Se taas muistutti Zadorovin joulukuun lausunnoista, jotka hän laukoi Spittin’ Chiclets -podcastissa puhuessaan muodista ja pukeutumisesta:

– En aio sanoa hänen nimeään, mutta tiedätte varmaan kaverin, joka tulee pyjamassa ja kalastajanhatussa peleihin. Noloa. Ja minua verrataan häneen, Zadorov ryöpytti kirosanojen säestämänä.

Zadorov ja Laine olivat muutama päivä aiemmin tähdittäneet NHL:n videota, jossa heistä puhuttiin ”muotilegendoina”.

Kaksikolla on yhteistä se, että kumpikaan ei ole varsinaisesti edes niin kiinnostunut muodista, mutta pelipäivien asuihin panostetaan.

Pelikirja areenoille saapuessa on erilainen: Zadorov luottaa klassiseen tyyliin, kun taas Laine on viime vuosina tarjonnut kansalle puheenaiheita ja viihdettä mitä mielikuvituksellisemmilla asuilla. Kalastajanhattu eli bucket hat on hänen päästään tuttu.

Laine ei ollut kuullut Zadorovin puheista.

– Jokaisella on omat mielipiteet. Jos joku tuommoinen perusäijä tulee jotain huutelemaan, niin samapa se.

Pari sanaa Zadorovista Laineella on vielä sanottavanaan:

– Kaveri pelaa kovaa, ei siinä mitään, mutta kun joku isompi äijä kysyy, että lähdetäänkö, niin hän ei vastaa puhelimeen. Hän uskaltaa tökkiä meidän pienempiä äijiä, mutta jos joku oikeasti kova äijä kysyy, niin aika hiljaista on.