NHL-tuomio: Mikko Rantasen tahti häikäisee – etenee kohti huimaa temppua

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Connor McDavidin rinnalla on kiva pelata. Zach Hymanille itselleen toki myös kunniaa kovasta tuloksesta: kuuden pelin pisteputken saldona 5+8. Torontosta toissa kesänä tullut Hyman on hakannut jo uransa ennätyksen eli 57 (25+32) pinnaa.

Puheenaihe

Erik Karlsson, Timo Meier, Patrick Kane, Ryan O’Reilly, Jakob Chychrun... Kevät lähestyy ja siirtospekulaatiot kuumenevat. Isoimpien vonkaleiden liikkumista saataneen vielä odotella, mutta se päivä lähenee koko ajan. Tarjolla on paljon kiehtovia pelaajia.

Suomalainen

Rasmus Ristolainen kävi syksyllä katsomossakin, mutta turkulaisesta on vähä vähältä tullut John Tortorellan luottoratsu, joka pelaa simppelisti ja laadukkaasti omissa. Viime aikoina merkintöjä on alkanut tupsahdella myös teksti-tv:lle: kuuteen otteluun 2+3 pistettä, joista molemmat maalit rystyllä lähietäisyydeltä. Tätä ennen koko kauden saldo oli kaksi syöttöpistettä.

Farssi

Turbulenssi Vancouverissa ei ole loppumassa. Uuden päävalmentajan Rick Tocchetin toinen ottelu oli ruma selkäsauna Seattlessa: 6–1 kotijoukkueelle. Andrei Kuzmenko on kaupungissa rakastettu hahmo ja pelaaja, mutta kaksivuotinen jatkosopimus tuntuu lähinnä laastarilta, jolla saatiin hetkellistä hymyä joidenkin fanien kasvoille.

Yllätys

Ei tästä pitäisi enää yllättyä, mutta Buffalo painaa yhä vahvasti ja taistelee toden teolla pudotuspelipaikasta pehmeäkätisen jättiläisen, viileästä putkesta toenneen Tage Thompsonin ja alakerran härän Rasmus Dahlinin johdolla. New York Islandersin selkä sen sijaan on katkennut täysin: yksi voitto kymmenestä ottelusta.

Sami Hoffrén

Tähti

Sarjan viihdepaketteihin kuuluva Tage Thompson paiskoo häikäisevällä tyylillä tulosta. Tällä hetkellä jenkkisentteri on 58 maalin tahdissa. Nykyinen pistesaldo on silmiä hivelevä: 34+34. Kun Buffalo Sabresin numero 72 on kentällä, puhvelien peli sähköistyy. Kaksimetrinen silkkikäsi pystyy tuomaan kiekon näppärästi ahtaistakin paikoista laatutonteille.

Tage Thompson tienaa tästä kaudesta 1,6 miljoonaa dollaria. Ensi kaudesta alkaen cap hit nousee 7,1 miljoonaan.

Puheenaihe

Ylivoimat alistavat alivoimia. NHL:n lisääntyneiden maalimäärien yksi iso syy löytyy joukkueiden tehokkaista ylivoimista – ja vastaavasti vuotavista alivoimista. Peräti 22 joukkueen ylivoimaprosentti on tällä kaudella vähintään 20 prosenttia. Liigan keskiarvo 21,9% on poikkeuksellisen kova luku. Pelkästään viime kaudesta nousua on yli prosentin verran (20,6).

Suomalainen

Kaapo Kakko on saanut viiden ottelun kiikariputken jälkeen taas tulosta tauluun. Tämän viikon kahteen otteluun tehot 0+3. Vierasottelussa Torontoa vastaan Kakko näytti parasta osaamistaan riistämällä ovelasti kiekon kahteen kertaan ja alustamalla Filip Chytilin maalin. Tehoja syntyy edelleen pätkittäin, mutta Kakon työmäärä pysyy korkealla vaihdosta toiseen.

Farssi

Philadelphian venäläispuolustaja Ivan Provorov nostatti viime viikolla laineita, kun hän kieltäytyi uskonnollisiin syihin vedoten pukemasta sateenkaaren väristä paitaa NHL-ottelun alkulämmittelyyn. Onhan se nyt farssi, kun aikuinen mies käyttäytyy tuolla tavalla. Kyse on kuitenkin niinkin perustavanlaatuisesta asiasta kuin tasa-arvon edistämisestä.

Lue lisää: Venäläislegendan mielipide sateenkaari­paidasta kieltäytyneestä: ”Hän on tosimies”

Yllätys

Anaheim Ducks voitti Colorado Avalanchen. Hyvä muistutus taas siitä, miten yhdessä jääkiekkopelissä voi käydä mitä vain.

Ville Touru

Tähti

Hieman vaisumman alkukauden jälkeen Juuse Saros on nostanut Nashvillen jo liki pudotuspeliviivan päälle ja itsensä taas vahvaksi ehdokkaaksi Vezina-finalistiksi. Maailman parhaiden maalivahtien joukossa paikkansa vakiinnuttanut Saros on torjunut 15 viime pelistään 10 voittoa ja hilannut itsensä maalivahtitilastoissa jo kärjen tuntumaan.

Puheenaihe

Siirtotakarajaan on enää viisi viikkoa. Sen kuumimmaksi suomalaisnimeksi on hieman varkain nousemassa Joonas Korpisalo, joka on yltynyt kovaan iskuun heittopussi Columbuksen maalilla. GM Kekäläinen on kiinnittänyt veskareistaan useammaksi vuodeksi Elvis Merzlikinsin ja Daniil Tarasovin, joten Korpisalo tuskin mahtuu suunnitelmiin. Muista suomalaisista Jesse Puljujärvi on totta kai siirtotutkalla. Koko NHL:n kuumimmat siirtonimet ovat tällä hetkellä kokeneet laatusentterit Bo Horvat ja Ryan O’Reilly.

Lue lisää: Kommentti: Suomalaisvahti pyyhkii pöytää 27 miljoonan dollarin miehellä – mitä tekee Jarmo Kekäläinen?

Suomalainen

Mikko Rantanen on NHL:n maalipörssissä kolmantena! 47 otteluun 34 maalia on sellainen tahti, että ilman pidempää loukkaantumista tässä on koko 2000-luvun ensimmäinen 50 maalin suomalainen. Rantasen seuraava maali on hänen NHL-uransa 200:s. Sebastian Aho rikkoi sen aiemmin tällä viikolla vasta historian 10. suomalaisena. Ahon lisäksi aktiiveista 200 maalin kerhossa on vain Aleksander Barkov.

Lue lisää: Sebastian Aho nousi harvinaiseen joukkoon – Mikko Rantanen ja Patrik Laine lähestyvät samaa

Farssi

Runkosarjaa on jäljellä joukkueesta riippuen vielä 31–35 ottelua, mutta yksi pudotuspelipari voidaan melkein jo kuuluttaa kirkossa: Toronto–Tampa Bay – toista vuotta putkeen. Divisioonien kakkonen ja kolmonen kohtaavat avauskierroksella toisensa, ja näillä joukkueilla ero eteen ja taakse on jo sitä luokkaa, että muutoksia tuskin tulee. Farssi Toronton kannalta.

Mitch Marnerin ja Auston Matthewsin kausi päättyi viime keväänä kyyneliin Tampaa vastaan pelatun seiskapelin jälkeen. Tänäkään vuonna Toronto ei kävele ”ihan ilmaiseksi” toiselle kierrokselle.

Yllätys

Yhden NHL-kauden piste-ennätys on Montrealin 132 kaudelta 1976–77. Boston on tällä haavaa 137 pisteen vauhdissa. Tuli ennätystä lopulta tai ei, Bruinsin ylivoima sarjataulukossa on täysin poikkeuksellista.