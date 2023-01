Kommentti: Suomalaisvahti pyyhkii pöytää 27 miljoonan dollarin miehellä – mitä tekee Jarmo Kekäläinen?

Kuka hankkii Joonas Korpisalon? Suomalaisvahdista on tulossa kuuma nimi siirtomarkkinoilla, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

NHL:n siirtorajan umpeutumiseen on yli kuukausi, mutta spekulaatiot esimerkiksi Erik Karlssonin, Patrick Kanen ja Jakob Chychrunin mahdollisista uusista osoitteista ovat käyneet kuumana jo kuukausikaupalla.

Suomalaispelaajista voidaan yhä enemmän alkaa spekuloida, kuka hankkii Joonas Korpisalon?

Korpisalo pelaa nimittäin erinomaista kautta surkean Columbuksen takana ja olisi monelle luotettava kakkosvahti, jolla on muuten uraltaan erinomaisia pudotuspelinäyttöjä niin Ilveksestä kuin Columbuksestakin. Puntti ei tutise maratonpeleissäkään.

Tasan 91,0:n torjuntaprosentti on kova meriitti tämän kauden Blue Jacketsin takana. Korpisalo on harva se ilta pitänyt joukkueensa mukana pelissä vastustajien selvästä hallinnasta huolimatta. Hän on torjunut 21 ottelustaan, 19 startista, kahdeksan voittoakin.

Palkkakattotilanne on monilla äärikireä, mutta Korpisalo ei syö paljoa – ei etenkään viime kauden jälkeen ottamansa palkanalennuksen jälkeen. Hän sai Columbukselta yksivuotisen, 1,3 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

Se ei ollut yllätys, sillä kaksi viime kautta, etenkin jälkimmäinen, olivat Korpisalolta heikkoja. Viime keväänä hän meni vielä lonkkaleikkaukseen.

Tositoimiin Korpisalo pääsi vasta marraskuun alussa Tampereella, kun kausi oli jo ollut hyvän tovin käynnissä.

Vaikeat lähtökohdat. Huono kausi olisi tuonut jo kysymysmerkkejä NHL-tulevaisuuden osalta, mutta nyt sellaisesta ei tarvitse puhua, vaan ottajia löytyy varmasti.

Edessä on kiinnostava kevät. Eikä ainoastaan urheilija-Korpisalon vaan toki koko hänen perheensä kannalta, sillä takana on jo lähes kahdeksan vuotta Ohiossa – ja kotona on pari viikkoa sitten syntynyt esikoispoika.

Minkä seuran paidassa Joonas Korpisalo päättää kautensa?

Columbuksen kannalta Korpisalosta luopuminen olisi siinä mielessä järkevää, että Elvis Merzlikinsin (20 ottelua, torjuntaprosentti 86,8, päästettyjen maalien keskiarvo 4,48) peluuttamisella seura parantaa mahdollisuuksiaan jäädä liigan jumboksi ja saada paras mahdollinen todennäköisyys Connor Bedardiin ensi kesän varaustilaisuudessa.

Viime kaudella Merzlikins oli vielä aivan eri tasolla, mutta nyt kaikki tilastot ovat kammottavia. Evolving-Hockeyn datan mukaan latvialainen on koko liigan huonoin maalivahti päästettyään järkyttävät 24,5 maalia (GSAx) enemmän kuin hänen olisi odottamaan nähden ”pitänyt”.

Jarmo Kekäläistä tuskin hymyilyttää se, että hänen syksyllä 2021 tekemänsä viisivuotinen ja 27 miljoonan dollarin arvoinen jatkosopimus Merzlikinsille näyttää nyt karmealta.

Daniil Tarasov on kiinnitetty kahdeksi seuraavaksi kaudeksi. Venäläinen on tällä kaudella esittänyt lupaavia otteita myös NHL:ssä, mutta ykkösvahdiksi hänestä tuskin ainakaan vielä on.

NHL:n siirtotakaraja on 3. maaliskuuta.