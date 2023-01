Mikko Rantanen on noussut jopa maailman parhaan pelaajan edelle – Teemu Selänne ylistää: ”Lottovoitto”

Connor McDavid on askeleen edellä kaikkia muita. Häntä enemmän liigassa pelaa vain yksi hyökkääjä, Coloradon suomalainen supertähti Mikko Rantanen.

Vancouver

– Ihan käsittämätön jätkä, NHL-legenda Teemu Selänne tiivistää Ilta-Sanomille.

Nyt puhutaan Connor McDavidista, jonka edesottamuksia suomalaislegenda hämmästeli hiljattain Twitterissäkin.

Eletään tammikuuta, mutta maailman paras jääkiekkoilija on tehnyt jo 88 (48+40) tehopistettä kuluvalla kaudella. Tahti enteilee 150 pisteen ja lähes 70 maalin sesonkia.

Viime kevään ja kesän pudotuspeleissä McDavid hinasi Leon Draisaitlin kanssa Edmontonin konferenssifinaaleihin.

Se oli lopullinen hiljennys epäilijöille myös tiukoissa paikoissa: 10 maalia ja 23 syöttöpistettä 16 pudotuspeliottelussa.

Maaleja tehdään toki muutenkin enemmän kuin vuosikymmeniin, mutta McDavid tekee tulosta vielä aivan eri tasolla kuin kukaan muu.

Syyt ovat selkeitä.

– En ole ikinä nähnyt pelaajaa, joka on niin nopea. Joka suuntaan. Kaikki käännökset, pysäytykset, liikkeellelähdöt, suoraan tai sivuttain... Ja kädet käyvät yhtä kovaa, Selänne ruotii.

Päälle Selänne mainitsee ”uskomattoman peliälyn”.

– Hänellä ei ole mitään heikkouksia.

McDavid on marssimassa kolmanteen peräkkäiseen ja yhteensä viidenteen pistepörssin voittoonsa. Nyt on tulossa myös maalikuninkuus – ensimmäistä kertaa.

Maailman parhaasta pelaajasta ei ole epäselvyyttä. Silloin tällöin McDavidille tarjotaan vaihtoehtoja, mutta helposti tuntuu, että tällöin yritetään vain väkisin saada aiheesta keskustelua aikaan.

Selänne on täysin samaa mieltä.

– Joku voi sanoa, että vaikkapa Nathan MacKinnon on kokonaisvaltaisempi pelaaja, mutta kysyn, että millä perusteella?

Connor McDavidin tahti enteilee 150 pisteen kautta.

NHL:ssä on enemmän taitoa kuin ikinä. Pelaajat ovat myös parempia urheilijoita kuin koskaan.

– Aikoinaan voitiin sanoa, että joku oli vähän aikaansa edellä. Nyt kaikki ovat samalla viivalla, mutta yksi erottuu silti olemalla ihan eri planeetalta, Selänne linjaa.

Tähtisentterin maalintekokyky on tehnyt ison vaikutuksen Selänteeseen, joka iski urallaan 684 runkosarjamaalia 1451 NHL-ottelussaan.

– Muistan, kun hän liigaan tullessaan hukkasi tosi paljon pinnoja, kun hän ei osannut tehdä maaleja vaan vähän hosui paikoissaan.

– Nyt hän osaa senkin. Hän on näin maalintekijän silmin oppinut tosi paljon ajoituksista ja siitä, miten ampua.

Tällä kaudella McDavidia on alettu peluuttamaan runsaasti myös alivoimalla.

Aiempien kausien kokonaisminuutit rikottiin jo hyvissä ajoin syksyllä. McDavid pelaa vajaalla keskimäärin yli minuutin per peli.

– Hän on pelote siinäkin. Jos McDavid saa katkon, niin se on saletti läpiajo.

– Tulee kuitenkin taas mieleen, että pelaavatko he kuitenkin Leon Draisaitlin kanssa vähän liikaa. Tarvitseeko kuitenkaan alivoimalla olla?

Connor McDavid on maailman paras jääkiekkoilija.

Kun Selänne pelasi 1990-luvun lopulla Mighty Ducks of Anaheimissa, joukkuetta peluutettiin kuin nyky-Oilersia.

Mighty Ducks oli yhtä lailla kahden kortin varassa kuin Oilers. Materiaali oli vielä kapeampi, ja tuloksentekovastuu lepäsi Selänteen ja hänen tutkaparinsa Paul Kariyan harteilla.

Myös Selänne pelasi tuohon aikaan alivoimaa. Kariya tappoi jäähyjä vielä enemmän. Heidänkin peliaikakeskiarvot olivat kaudesta riippuen noin 22–25 minuutissa.

– Muistan omalta uralta, että valmentajat usein sanoivat, että yrittävät kuormittaa meitä mahdollisimman vähän alivoimalla.

– Pelasimme silti myös paljon. Sitten kun kolmos-neloskentissä alkoi olla hyviä pelaajia, niin alkoi mennä selkeästi niin, etten enää pelannut alivoimaa muuten kuin jos oli tosi paljon jäähyjä.

Teemu Selänne ja Paul Kariya olivat Mighty Ducksin ylivoimaiset kärkipelaajat.

McDavid ei tällä kaudella itse asiassa ole ollut NHL-hyökkääjien peliaikakuningas.

Colorado Avalanche on osin loukkaantumisten mutta myös joukkueen materiaalin ohenemisen myötä ollut tällä kaudella entistä riippuvaisempi kärkipelaajistaan.

Mikko Rantasen peliaikakeskiarvo on peräti 22.54. Hän on tilastoykkönen ennen McDavidia, seurakaveriaan MacKinnonia ja Draisaitlia.

– Jos puhutaan, että joku on Moose niin hän on kyllä Moose, Selänne sanoo Rantasesta ja naurahtaa.

Moose, hirvi, on Rantasen lempinimi Coloradossa ja Pohjois-Amerikassa.

– Miten hän onkaan vetänyt sellaisia 29 minuutin matseja isona jätkänä... Ne ovat kyllä hirveitä minuutteja, Selänne sanoo.

– Keskiarvo ei välttämättä ole niin paha, mutta kyllä jos mennään 29 minuuttiin hyökkääjänä, niin se rupeaa olemaan hurjaa.

Rantanen on maailman eliittiä.

Coloradon GM:n pestistä viime kesänä seuran jääkiekkotoimintojen johtoon noussut pelaajalegenda Joe Sakic on Selänteen entinen pelitoveri ja hyvä kaveri.

– Olemme puhuneet paljon Mikosta ja siitä, että kyseessä on ollut lottovoitto Coloradolle.

Avalanche poimi Rantasen kesän 2015 varaustilaisuuden 10. pelaajana. Hän on tähänastisella urallaan ollut ällistyttävän kovatasoisen varauskesän kolmanneksi tehokkain pelaaja McDavidin ja Mitch Marnerin jälkeen. Neljäntenä listalla on Carolinan Sebastian Aho, joka valui toiselle kierrokselle asti.

– Rantasella ei ole oikeastaan heikkouksia. Ainahan sitä tarvitsee myös hyvät pelikaverit, ja kemiat ovat toimineet tosi hyvin MacKinnonin ja Gabriel Landeskogin kanssa, Selänne sanoo pitkäaikaisista ketjukavereista, joista ruotsalaiskapteeni on ollut tämän kauden sivussa loukkaantumisen takia.

Rantanen on poikkeuksellinen jääkiekkoilija.

– On harvinaista, että samassa paketissa on noin iso ja vahva jätkä joka on niin taitava. Hänessä on voimaa, mutta myös herkkyyttä, Selänne sanoo.

Lue lisää: Mikko Rantanen jatkaa järisyttävää tahtia – nousemassa Suomen NHL-legendojen rinnalle

Selänne sanoo, että ei joukkueen valmentajana mielellään peluuttaisi parhaita hyökkääjiään yli 22 minuuttia per peli.

Hän kokee, että näin pelaaja säilyy raikkaana pudotuspeleihin asti.

Peli on tietysti muuttunut, mutta Selänne sanoo kuitenkin myös muistavansa omilta vuosiltaan, että eivät isot minuutit tuntuneet niin kovalta.

– Mitä enemmän pelaa, sen paremmin pelaa. Pääsee koko ajan ytimeen. Palautuminen oli toki aina isoin haaste, ja nuorena tietysti palautuu ihan eri lailla, Selänne sanoo.

Mestaruuteen päättyneellä viime kaudella Rantanen pelasi runkosarjassa 20.59 per peli.

– Teemu on ihan oikeassa, että siinä pääsee paremmin rytmiin. Tykkään itse pelata sen noin 21 minuuttia. Se on aika hyvä eikä mene yli. Tässä on kova tahti kuitenkin, Rantanen sanoo.

Mikko Rantanen on NHL:n maalipörssissä kärjen tuntumassa.

Loppusyksystä Rantasen peliajat karkasivat paikoin lähes puoleen tuntiin, kun Colorado tarvitsi voittoja keinolla millä hyvänsä, sairastupa oli täynnä väkeä ja ottelut olivat tiukkoja.

– Nyt viime aikoina pääsimme esimerkiksi Ottawaa ja Detroitia vastaan selvään johtoon, mutta marras-joulukuussa ei hirveästi ollut sellaisia pelejä, että olisi pystynyt huilauttamaan enemmän.

– Jatkoajallekin meni aika paljon pelejä, mikä väkisin kasvattaa peliaikaa.

Etenkin juuri Colorado ja Edmonton ovat leimallisesti olleet lähestulkoon yhden kentän joukkueita, joissa tulos on riippuvainen niiden kärkiyksilöistä.

Miten kaikki joukkueen jäsenet saadaan tuntemaan olonsa tärkeäksi?

– Varmaan se lähtee johtavista pelaajista, että ollaan positiivisia. Vaikka pelaisi vähän vähemmän, pitää tietää olevansa tosi tärkeä. Meillä se on mielestäni pysynyt hyvin. Kukaan ei valita, vaan kaikki paiskivat hommia, Rantanen ruotii.

Jay Woodcroft tuli viime talvena Edmontonin päävalmentajaksi.

Edmontonin päävalmentaja Jay Woodcroft sanoo Ilta-Sanomille, että hänen helmikuussa aloittanut valmennustiiminsä on peluuttanut McDavidia ja Draisaitlia vähemmän yhdessä kuin he ovat koskaan aiemmin pelanneet Oilersissa.

– Kun kaikki ovat terveensä, pyrimme tekemään kokoonpanosta mahdollisimman laajan. Kun on enemmän loukkaantumisia, olemme peluuttaneet heitä enemmän yhdessä.

Jottei joukkue repeäisi liikaa kahden kerroksen väeksi, Woodcroft sanoo tiimeineen pyrkivänsä verbaalisesti osoittamaan kaikille pelaajille heidän tärkeyttään.

– Mitä valmentajana voi tehdä, on kaikkien roolin ja panoksen korostaminen, pelasi sitten kuusi, 16 tai 26 minuuttia. Pitää osoittaa, että pelaajan panosta arvostetaan. Sitä voi tehdä joukkueen tapaamisissa, yksityisesti pelaajan kanssa tai sitten julkisesti median välityksellä.