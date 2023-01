NHL:n absurdi näytelmä päättyi kyyneliin – ”Koskaan ei tiedä, milloin tämä loppuu”

Potkuista ei ole tiedotettu, mutta Bruce Boudreau puhui Vancouver Canucksin kotitappion jälkeen kyynelsilmin entisenä valmentajana.

Vancouver

Vancouverin absurdi NHL-näytelmä jatkui lauantai-iltana – siis sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.

Paikallisen Canucksin kannattajien tutut Bruce there it is -huudot raikasivat Whoomp There It Is -kappaleen tahdissa, kun kotiyleisö jätti jäähyväisensä viime kaudella seuran päävalmentajaksi tulleelle Bruce Boudreaulle.

Edmonton Oilers haki 4–2-voiton, mutta Boudreaun nimeä laulettiin äänekkäämmin kuin kertaakaan tällä kaudella.

Kaikki hallissa olleet nimittäin tiesivät, että kyseessä oli Boudreaun viimeinen ottelu Canucksin peräsimessä.

Loppusummerin jälkeen Boudreau jäi hetkeksi vaihtoaitioon. Hän kuunteli yleisöä vetisin silmin, pelaajat löivät mailojaan jäähän.

Tunteikas Boudreau puhui ottelun jälkeen lehdistölle entisenä päävalmentajana – vaikka seura ei ole vieläkään tiedottanut hänen potkuistaan.

68-vuotiaan Boudreaun ura jääkiekossa voi hyvinkin olla ohi.

– Koskaan ei tiedä, milloin tämä loppuu. Olen ollut mukana melkein 50 vuotta, valtaosan elämästäni. Siksi katselin lopussa yleisöä ja yritin painaa sen hetken mieleeni, Boudreau sanoi.

Videolla Canucksin fanit laulavat Bruce There It Is -laulua kolmannessa erässä Canucksin onnistuneen haaston jälkeen, kun Zach Hymanin ohjaama maali hylättiin.

Seuran presidentiltä Jim Rutherfordilta julkista kritiikkiä kauden mittaan saanut Boudreau sanoi, ettei tiedä, miksi hän on yhä pysynyt joukkueen päävalmentajana.

– Ehkä siksi, että seuraavat vastustajat ovat Chicago, Seattle ja Columbus.

Columbus on sarjajumbo, Chicago on kerännyt vain kaksi pistettä enemmän. Seattle sen sijaan lukeutuu lännen kärkiryhmään, mutta sekään ei ole liigan nimekkäimpiä nippuja. Uudelle valmennukselle on siis tarjolla lähtökohtaisesti helpohko otteluohjelma.

Rutherford ilmaisi tyytymättömyyttään Boudreaun työhön ensi kerran marraskuun alussa.

– Se oli marraskuussa, kun sanottiin tiettyjä asioita. Jatkoimme hommien tekemistä, mutta viimeinen pätkä oli aika vaikea. 12 viime peliä olivat pisteprosentilla 61 pelanneita joukkueita vastaan, Boudreau sanoi.

– Oli paljon yhden maalin häviötä tai sellaisia, joissa viimeinen osuma tehtiin tyhjiin.

Boudreau puhui pelaajistaan lämpimästi.

– He tekivät töitä joka päivä eivätkä kyseenalaistaneet minua. Kyseessä on loistava porukka jätkiä.

Canucksin tilanteesta on Pohjois-Amerikassa puhuttu ennennäkemättömänä ja kammottavana.

Boudreaun seuraajaksi on mediatietojen mukaan tulossa Rick Tocchet.