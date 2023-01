Mikko Rantanen jatkaa järisyttävää tahtia – nousemassa Suomen NHL-legendojen rinnalle

Mikko Rantanen ei osoita hyytymisen merkkejä. Suomalaistähti on Coloradon sisäisen maalipörssin ylivertainen ykkönen ja liigan pörssissä kolmantena.

Vancouver

Colorado Avalanchen suomalaistähden Mikko Rantasen valinta NHL:n tähdistötapahtumaan varmistui tällä viikolla.

Rantanen pääsi joukkuekaverinsa Nathan MacKinnonin tapaan mukaan yleisöäänestyksen perusteella.

NHL valitsi otteluun aiemmin Coloradosta Cale Makarin.

Voisi kuvitella, että liigan eniten peliaikaa saava hyökkääjä Rantanen olisi mielellään ottanut lomaa tähdistöviikonlopulle.

– Olisi se tietysti maistunut, mutta ei siinä sinänsä mitään. Tapahtuma on Floridassa, ja siellä voi sitten olla jo muutaman päivän ennen sitä, Rantanen sanoo.

Mikko Rantanen osui varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa Vancouver Canucksin verkkoon.

Rantanen on nyt tehnyt 44 ottelussa pisteet 32+26. Hän on enää neljän päässä viime kaudella syntyneestä maaliennätyksestään - ja paahtaa tasan 60 maalin kausitahdissa. Suomalaispelaajista koko NHL-historiassa 50 maalin maagiseen rajaan ovat päässeet vain Jari Kurri ja Teemu Selänne.

– Pitää jatkaa samalla tavalla, kun yritämme päästä playoffeihin. Loppukaudesta maalintekeminen vaikeutuu, kun joukkueet alkavat katsoa enemmän sarjataulukkoa, Rantanen sanoo.

Rantanen johtaa Coloradon sisäistä maalipörssiä ylivoimaisesti. Toisena olevalla Artturi Lehkosella on 14 maalia.

fakta Eniten suomalaismaaleja kauden aikana Teemu Selänne, 76 maalia, kausi 1992–93 Jari Kurri, 71, 1984–85 Kurri, 68, 1985–86 Kurri, 54, 1986–87 Selänne, 52, 1997–98 Kurri, 52, 1983–84 Selänne, 51, 1996–97 Selänne, 48, 2006–07 Selänne, 47, 1998–99 Kurri, 45, 1982–83

Joulukuussa, kun joukkueen loukkaantumissuma oli pahimmillaan, Rantanen kantoi joukkuetta reppuselässä ja haki ahnaasti ratkaisuja. Mahtuipa tuohon aikaan kolmen ottelun jakso, jossa Rantanen laukoi ällistyttävät 31 laukausta maalia kohti.

– Semmoisia pelejä tulee välillä, että on enemmän tontteja eikä löydy syöttöpaikkoja. Niissä peleissä, joissa oli yli kymmenen laukausta maalia kohti, oli paljon mukana myös ihan viivasta heittoja maalille.

– Mutta en ole sellainen, että väkisin yrittäisin ampua. Pyrin aina vain tekemään oikean ratkaisun.

Colorado on neljän ottelun voittoputkessa ja nousi Vancouverissa pudotuspeliviivan ylle.

– Joulun jälkeen oli vaikea saada ehjää kuusikymppistä. Pelasimme hyviä hetkiä, mutta tuli nukahduksia, joiden takia hävisimme.

– Nyt hyökkäyspeli toimii paremmin ja olemme saaneet maaleja tehtyä. Puolustaminen on sitä mitä pitääkin ja olemme pystyneet auttamaan veskaria enemmän, Rantanen ruotii.

Hallitseva Stanley Cupin voittaja on erilaisessa asemassa kuin viime vuosina.

Loukkaantumisten runtelema Avalanche on jo jonkin aikaa ollut tilanteessa, jossa se ei ole voinut liikoja hengittää.

– Olemme puhuneet siitä paljon, että meidän playoffit ovat jo alkaneet.

– Pari vuotta on ollut niin, että pudotuspelipaikka on ollut melkein varma tammi-helmikuussa. Nyt on eri tilanne ja joutuu painamaan ehkä huhtikuulle asti, että se selviää. Toivottavasti että aiemmin ja saisimme putken päälle.

Ainakaan runkosarjapelit eivät nyt ole Coloradolle millään muotoa merkityksetöntä läpsyttelyä.

– Ainakaan ei tarvitse miettiä mitään ylimääräistä, vaan fokuksen pitää olla näissä viimeisissä 38 pelissä. Aika keskittynyt saa seuraavat kolme kuukautta olla.