Kommentti: Mieleen tulivat Teemu Selänteen sanat – nyt kyse on kuitenkin muusta

Löysässä hirressä roikkuvalle Vancouver Canucksin päävalmentajalle Bruce Boudreaulle ei ole annettu mahdollisuutta menestyä, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Vancouver

– Boudreau ei uskaltanut laittaa tähtipelaajia vastuuseen mistään. He saivat tehdä ihan mitä halusivat. Hänellä ei ollut sellaista johtajuutta, jota olisi tarvittu niinä hetkinä, kun ei mennyt hyvin.

Teemu Selänteen muutaman vuoden takaiset sanat Antti Mäkisen ja Kimmo Timosen Kimanttia-podcastissa ovat tasaisin väliajoin palanneet mieleen, kun on katsonut esimerkiksi viime kesänä jättisopimuksen saaneen J.T. Millerin kehonkieltä ja ”johtajuutta” Vancouver Canucksissa sekä joukkuetta, joka ei ole näyttänyt ihan terveeltä.

Mutta mitä pidemmälle kausi on edennyt, sitä vähemmän päävalmentaja Bruce Boudreauta on voinut pitää syypäänä Canucksin ongelmiin ja kauteen, joka on päättymässä taas runkosarjaan.

Ensinnäkin Boudreaun työkalut, lähinnä puolustusmateriaali ja maalivahtiosasto, kun Thatcher Demko alisuoritti ja loukkaantui, ovat olleet riittämättömiä.

Toisekseen Boudreauta on kohdeltu surkeimmalla mahdollisella tavalla. Ei hän ole saanut edellytyksiä menestyä.

Valmentaja on roikkunut löysässä hirressä jo kuukausien ajan. Seurajohdon puheista on jo pitkään ollut selvää, että kyse ei ole siitä, saako yksivuotisella jatkosopimuksella operoiva Boudreau lähtöpassit vaan siitä, milloin valmentajanvaihto tehdään.

Koeta siinä sitten valmentajana saada joukkuetta sitoutumaan ja pelaamaan itsellesi.

Bruce Boudreau tuli Canucksin valmentajaksi kesken viime kauden.

Viime päivinä turbulenssi ja Boudreaun tilanne ovat menneet jo absurdiksi.

Perjantaiaamuna päävalmentajaa ei näkynyt aamuharjoituksissa jäällä. Sana levisi mediaan – ja Boudreau sai huolestuneelta vaimoltaan hallille soiton, että mitä oikein tapahtuu. ”Olen hallilla. En vain aina mene jäälle”, Boudreau ilmoitti puolisolleen.

Toimittajille Rogers Arenan lehdistöhuoneessa puhunut Boudreau oli hyvinkin tunteikas, kun hän kertoi siitä, miten nauttii jääkiekosta ja valmentamisesta. Ei ihme: ikää on 68 vuotta, ja pahimmassa tapauksessa NHL-valmentajanuraa on jäljellä enää päiviä.

Illalla Vancouver hävisi Coloradolle maalein 1–4. Puolustaja Tyler Myers puhui uransa erikoisimmasta tilanteesta ja siitä, miten joukkueen ympärillä on enemmän spekulaatiota ja meteliä kuin koskaan hänen 14-vuotisella NHL-urallaan. Ja Myers on kuitenkin pelannut Buffalossa ja Winnipegissä.

Boudreau valmensi aikoinaan Anaheimia.

Yli tuhat ottelua NHL:ssä päävalmentajana toiminut Boudreau on ollut erittäin menestynyt runkosarjavalmentaja, vienyt joukkueensa 11 kertaa pudotuspeleihin, saanut kahdesti potkut kesken kauden ja jäänyt kolmesti ulos pudotuspeleistä.

Uran kahdeksasta pudotuspelien seiskapelistä Boudreau on tullut ulos voittajana vaivaisen kerran.

Hänestä ei ole ollut menestymään tiukoissa paikoissa.

Jotain muuta Boudreau on kuitenkin voittanut.

Boudreau on kiekko-Kanadan rakastetuimpia hahmoja, josta esimerkiksi kritiikkiä antaneella Selänteelläkään ei ihmisenä ole ollut kuin hyvää sanottavaa.

Ei ole myöskään jäänyt epäselväksi, kenen puolella valmentajan nimeä laulavat Canucksin kannattajat ovat, ja mitä mieltä erittäin kriittinen fanikunta on: Boudreau on tarinan hyvis, jonka mahdollisesti koko NHL-ura ei olisi ansainnut lopukseen tällaista farssia.