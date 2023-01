Ivan Provorov saa Venäjällä kehuja.

Jääkiekkoilija Ivan Provorov saa tukea kotimaassaan Venäjällä sen jälkeen, kun hän kieltäytyi pukemasta sateenkaaren väristä paitaa NHL-ottelun alkulämmittelyyn. Paidalla viestitettiin urheilijoiden yhdenvertaisuutta.

Philadelphia Flyersin pelaajat lämmittelivät peliasuissa, joissa oli esillä sateenkaaritunnus.

Provorov ei valintansa seurauksena ottanut osaa joukkueen lämmittelyyn ennen peliä Anaheim Ducksia vastaan.

Provorov kertoi, ettei voi ottaa osaa tapahtumaan uskonnollisista syistä. Hän kertoi kuuluvansa Venäjän ortodoksiseen kirkkoon.

Kirkon patriarkka Kirill tunnetaan homovastaisista kannanotoistaan ja läheisestä yhteydestään maan hallintoon.

Provorov sai valinnastaan roimasti kritiikkiä Yhdysvalloissa sekä asiantuntijoilta että NHL:n pitkäaikaiselta sosiaalisen aktivismin kumppanilta, You Can Play -yhdistykseltä.

You Can Playn toiminnan tarkoituksena on päästä eroon homofobiasta urheilussa.

Venäjällä 26-vuotiasta puolustajaa sen sijaan ymmärretään. 1980-luvulta 2010-luvun puoliväliin monissa eri seuroissa valmentanut Juri Novikov asettui puolustamaan Provorovia Championatin haastattelussa.

– Meillä on oikeus toimia läntisessä maailmassa parhaan näkemyksemme mukaan, kunhan noudatamme lakeja. Samalla, he eivät saisi pakottaa meitä hyväksymään heidän arvojaan. Kaikilla on oikeus kertoa mielipiteensä ja puolustaa niitä. Mutta jonkin asian pakottaminen – se ei ole sallittua tai oikein, Novikov sanoi.

Novikovin mukaan se, että Provorov ei pukenut sateenkaaripaitaa ei tarkoita, että hän on ”kaikkia vastaan”.

– Hän teki kuten parhaaksi näki. Hän ei ole vain jääkiekkoilija, vaan tosimies, jolla on oikeus tehdä kuten parhaaksi näkee.

Novikov myös kehui valmentaja John Tortorellaa siitä, että tämä puolusti pelaajaansa.

Tortorella sanoi, että Provorov pysyy "rehellisenä itselleen ja uskonnolleen" ja kunnioittavansa häntä siitä.

NHL korosti tiedotteessaan, että ketään ei pakoteta osallistumaan minkäänlaisiin tuenilmauksiin tai kannanottoihin.

– ”Hockey is for Everyone” (jääkiekko kuuluu kaikille) on sateenvarjo, jonka alla liiga tukee seuroja juhlistamaan diversiteettiä heidän yhteisöissään. Yritämme auttaa löytämään oikeanlaisen tavan luoda kutsuvampi toimintaympäristö kaikille. Seurat saattavat päättää, mitä juhlistetaan ja milloin, liigan tuella. Pelaajat ovat vapaita päättämään, mitä he haluavat tukea, ja me haluamme, että heidän äänensä tulee kuuluviin yhteiskunnallisissa ja kulttuurillisissa asioissa.