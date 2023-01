Teemu Selänne jysäyttää tiukan mielipiteen Jesse Puljujärven tilanteesta: ”Se on nyt nähty”

Teemu Selänne on seurannut ilolla Eeli Tolvasen huippuotteita Seattlessa. NHL-legendan mielestä on selvää, että myös Jesse Puljujärven pitää päästä uuteen joukkueeseen.

Las Vegas

– Toivottavasti Ducks...

Näin twiittasi Teemu Selänne, kun Nashville Predators asetti hyökkääjänsä Eeli Tolvasen NHL:n waivers-listalle eli ns. siirtolistalle joulukuussa.

Ducks ei Tolvasta poiminut. 23-vuotias laituri valui aina Seattle Krakenille asti.

Krakenissa Tolvanen ajettiin hitaasti sisään: hän vain harjoitteli pari viikkoa ennen kuin sai debyyttinsä.

Nyt Tolvanen on pelannut kahdeksan ottelua. Yhtä pitkä on Krakenin voittoputki, ja suomalaishyökkääjän saldo on komea 5+2.

Kanuuna on laulanut tehokkaasti, toisin kuin Nashvillessä. Vaikean alkukauden saldo 13 ottelusta oli 2+2.

– Laitoin Ducksin valmentajallekin viestiä, että ottakaa Eeli, jos pystytte. Hän pystyy pelaamaan, jos pääsee oikeaan rooliin, jääkiekkolegenda Teemu Selänne kertoo Ilta-Sanomille puhelimitse kotoaan Kaliforniasta.

Selänne, 52, pelasi aikoinaan hetken yhdessä Winnipeg Jetsissä Ducksin päävalmentajan Dallas Eakinsin kanssa.

– Olen tosi iloinen Eelin puolesta, että hommat ovat lähteneet kulkemaan. Sen se joskus vaatii, että pelaaja saa puhtaan alun. Tulee itseluottamusta, kun kokee olevansa tärkeä.

Eeli Tolvanen on tehnyt jo viisi maalia Seattle Krakenille.

Selänne yhdistää Tolvasen tilanteen välittömästi myös Jesse Puljujärveen, jolla on ollut tahmeaa Edmontonissa.

– ”Puljun” pitäisi ilman muuta päästä Edmontonista pois, Selänne linjaa.

– Se on nyt nähty, ja hänen pitäisi saada uusi alku. Kun olen seurannut hänen peliään, niin hän yliyrittää selvästi vähän. Näkee, ettei hän ole ihan kala vedessä.

Puljujärven tilanne ja asema Edmontonissa ovat puhuttaneet pitkään – jo hänen ensimmäisellä stintillään Pohjois-Amerikassa.

Onko kesän 2016 nelosvarauksesta kärkiketjujen pelaajaksi NHL:ssä? Näyttää siltä, että ei ainakaan nykyisessä ympäristössään.

Työmoraalista se ei ole jäänyt kiinni. Myös Selänne näkee, että Puljujärvi yrittää rajusti, mutta pelaaminen on pahasti tukossa.

– Sen näkee, ettei hänellä ole itseluottamusta. Jesse ei ihan näe peliä kun se tulee. Hän haluaa hirveästi näyttää, mutta se ei tule luontaisella tavalla.

Puljujärvi, 24, on tällä kaudella tehnyt 45 ottelussa kymmenen (4+6) tehopistettä. Rooli on viime aikoina kutistunut entisestään ja peliaika jäänyt usein alle kymmenenkin minuutin. Yhteensä NHL-pelejä on Oilersista kasassa 304 tehoin 50+58.

Suomalaislaituri on vuosien varrella, myös tällä kaudella, saanut vastuuta myös Connor McDavidin rinnalla, mutta yhteispeli ei ole toiminut.

– Sen kyllä tuntee, jos joukkueelta ei saa sellaista luottamusta. Pelaaja reagoi juuri kuten hän nyt pelaa. Usko rupeaa olemaan loppu tuossa joukkueessa, Selänne sanoo.

– Tämä on itseluottamuslaji, jossa pelaajan pitää tuntea itsensä tärkeäksi. ”Puljunkin” pitäisi ehdottomasti saada terve ja puhdas alku.