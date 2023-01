NHL-tähti uhoaa jo mestaruudesta – ”Voitamme koko paskan”

Winnipeg Jetsin riveistä löytyy luottoa omaan suorituskykyyn.

Winnipeg Jetsin riveistä tuntuu löytyvän äärimmäisen vahvaa luottoa oman joukkueen iskukykyyn.

Hiljattain loukkaantumisen jälkeen peleihin palannut Jetsin tanskalaishyökkääjä Nikolaj Ehlers kertoili varsin itsevarmoja näkemyksiään maansa B.T. -lehdelle joukkueensa menestysmahdollisuuksista.

– Sanon sen suoraan. Voitamme koko paskan. Näinhän me aina ajattelemme, mutta tällä kaudella tämä on realistinen tavoite. Meillä on joukkue, jossa kaikki voivat tehdä tulosta ja joukkueella on vahvempi perusta kuin 3–4 viime vuotena, Ehlers latasi.

– Totta kai on asioita, joita meidän pitää tehdä paremmin, mutta joukkue on valmis tekemään jotain todella erityistä, Ehlers, 26, jatkoi.

Tätä kirjoittaessa Winnipeg oli neljäntenä läntisen konferessin pistetaulukossa. Ehlersille oli kirjattu kuudessa ottelussa 2+8=10 tehopistettä ja plusmiinus-saldo +1.

– Olen löytänyt vauhdin ja ajoitukset nopeasti pitkähkön tauon jälkeen. Jalat tuntuvat hyviltä, nivusvamman takia marraskuussa leikattu Ehlers totesi.

Jetsiä ovat tällä kaudella suomalaispelaajista edustaneet 28-vuotias hyökkääjä Saku Mäenalanen ja 21-vuotias puolustaja Ville Heinola.