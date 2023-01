NHL-tuomio: Patrik Laineelle kävi se taas – Connor McDavidin likainen salaisuus paljastui

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Maailman ylivoimaisesti paras pelaaja Connor McDavid ei osoita mitään hyytymisen merkkejä vaan puksuttaa yhä lähes 70 maalin ja yli 150 pisteen kausitahtia. Anaheimin nuori kukko Trevor Zegras oli viennissä, kun Oilersin ykköstykki tehtaili taas yhden highlight-maalin.

Puheenaihe

Bostonin peräti 22 ottelua eli koko alkukauden kestänyt pisteputki (22 voittoa, 3 jatkoaikatappiota) katkesi viimein – Seattlen käsittelyssä. Dave Hakstolin nippu on kovassa iskussa ja menee pudotuspeleihin. Krakenin seitsemän ottelun voittoputki alkoi loistoalun uralleen uudessa ympäristössä saaneen Eeli Tolvasen debyytistä.

Suomalainen

Juuse Saros ei alkusyksyn aikana ollut ihan omalla tasollaan, mutta Nashvillen ykkösveskari on nyt jo pidempään ollut tutussa hirmuiskussa. Vuoden 2023 torjuntaprosentti on yli 95. Suunnilleen tätä tarvitaan häneltä jatkossakin, kun Preds yrittää kammeta mukaan pudotuspeleihin.

Farssi

Loukkaantumiset ovat runnelleet poikkeuksellisen kovalla kädellä. Joukkueesta oli myös ennakkoon todella vaikea sanoa, taisteleeko se pudotuspelipaikasta vai jäädäänkö pohjakerrokseen. Columbus on silti ollut raskas pettymys: nyt ollaan sarjajumbona, vieraspeleistä on vaivaiset kaksi voittoa. No, Connor Bedard olisi toki tämän arvoista, mutta siinä kisassa on muitakin.

Yllätys

Coloradon joukkue on loukkaantumisten takia edelleen todella repaleinen ja etenkin Cale Makarin pelikuorma täysin järjetön. Kymmenen viime pelin saldo, vain kolme voittoa, on silti yllättävän heikosti ja saa tilanteen näyttämään siltä, että pudotuspeleihin selviäminen voi vielä aidosti tehdä tiukkaa.

Sami Hoffrén

Tähti

Seattle Kraken pitää ottaa tosissaan. Värittömän ja unisen avauskauden jälkeen Kraken on löytänyt identiteettinsä ja joukkue pelaa laadukasta ja korkeaoktaanista jääkiekkoa illasta toiseen. Nyt letkussa on seitsemän voittoa ja lännen vitospaikka. Tasaisen ja sitoutuneen ryhmän johtotähtenä loistaa 20-vuotias tulokassentteri Matty Beniers, joka on kiskaissut 41 otteluun tehot 16+18. Calder on Beniersin heiniä.

Puheenaihe

Hallitseva Stanley Cup -voittaja Colorado Avalanche ja Florida Panthers dominoivat viime kaudella runkosarjaa. Florida oli ykkönen ja Colorado kakkonen. Nyt tilanne on ajautunut siihen pisteeseen, että kumpikin nippu voi jäädä tällä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle. Loukkaantumissumassa kärvistelevä Colorado on yhä iskuetäisyydellä, mutta Floridan tilanne on karmaiseva. Floridan pisteprosentti 48,8 on idän kolmanneksi heikoin.

Suomalainen

Maisemanvaihto on maistunut Eeli Tolvaselle. Nashvillen jämämies on päässyt vahvaan iskuun Seattlen tasapainoisessa hyökkäyspaletissa. Krakenin kolmosketjusta paikan vakiinnuttanut ”snaipperi” on paukuttanut seitsemässä ottelussa tehot 4+2. Itseluottamus on kunnossa. Tuorein osuma perjantain vastaiselta yöltä Bostonissa oli maailmanluokan viimeistely.

Farssi

NHL:n tähdistötapahtuma on rikki. Nykyisin tapahtumaan valitaan joka NHL-seurasta pelaaja, mikä halventaa NHL:n tähtikavalkadia. Joo, kyse on pr-tapahtumasta ja leppoisasta viikonlopusta, mutta näyttää irvokkaalta, kun legitiimien tähtipelaajien joukossa pyörii kaiken maailman claytonkellereitä ja sethjoneseja. Nuoleskelusäännön takia muun muassa Auston Matthewsilla ja Mikko Rantasella ei vielä riittänyt natsat tähdistövalintaan.

Seth Jones pelaa tähdistötapahtumassa Keskisen divisioonan joukkueessa. Tällä kaudella Jones on tehnyt Chicagossa tehot 2+11 ja tehotilastossa on -24.

Yllätys

Kaikilla meillä on omat fiksaationsa. Maailman parhaalla jääkiekkoilijalla Connor McDavidilla on ainakin yksi outo taikausko. Edmontonin supertähti tienaa tästä kaudesta 12 miljoonaa taalaa, mutta uusiin sukkiin mies ei halua liiemmin panostaa. McDavid, 26, pelaa samat ränsistyneet sukat jalassaan joka matsissa. Tuntuu toimivan. McDavidin idoli ja sukupolvensa paras pelaaja Sidney Crosby, 35, on pelannut samoilla munasuojilla koko uransa.

Ville Touru

Tähti

Kesän 2019 ykkösvaraus Jack Hughes on noussut tällä kaudella lopullisesti NHL:n kirkkaimpaan eturiviin. Puolivälin krouvissa Hughes on vauhdissa 98 pinnan kauteen, mutta edistyneistä tilastoista löytyy sitäkin makeampi herkkupala. Evolving-hockeyn mukaan Hughes oli kauden ensimmäisellä puolikkaalla koko NHL:ssä eniten lisäarvoa joukkueelleen tuottanut pelaaja niin maaleissa kuin voitoissa mitattuna.

Nuoren taikurin Jack Hughesin kauden 41 ottelun tehosaldo on 26+23=49.

Puheenaihe

NHL päätti taas ”leikkiä tulella”, kun se antaa fanien valita peräti 12 pelaajaa tähdistötapahtumaan. Vuonna 2016 puukäsitappelija John Scott pääsi vastaavan äänestyksen avulla mukaan, ja sen jälkeen valintamenettelyä muutettiin nopeasti. Luultavasti tälläkin kertaa internetin syövereissä tähdistöotteluun kampanjoidaan jonkin sortin huumorinimiä. Twitter-äänestystä silmäilemällä ainakin Montrealin fanien rakastama nuori ja räiskyvä kukko Arber Xhekaj kerää paljon ääniä.

Suomalainen

Ennen kautta Patrik Laineen ympärillä oli toiveikkuutta ja isoja odotuksia, mutta synkeäksi on taas mennyt. Hän ei ole päässyt ailahtelusta vieläkään eroon. Edellisestä Laineen maalista on kulunut liki kuukausi, Johnny Gaudreaun kanssa ei ole löytynyt minkäänlaista yhteyttä ja ylivoimalla Laine on tehnyt koko kaudella yhden vaivaisen maalin. NHL:n huonoimpana joukkueena Columbuksella ei ole ollut peleissään enää aikoihin minkäänlaista panosta. Se näkyy myös Laineessa. Onko Laine se pelaaja, joka vielä joskus nostaa Columbuksen tästä suosta? Tilipussin perusteella sitä ainakin odotetaan.

Farssi

Idässä pudotuspeliraja on asettunut viime vuosina noin 98 pisteeseen. Siihen yltääkseen hallitsevan runkosarjavoittajan Floridan täytyisi kerätä lähes 72 prosenttia loppukaudella tarjolla olevista pisteistä. Runkosarjan ensimmäisellä puolikkaalla sellaiseen tahtiin pystyi vain Boston. Ei vaikuta millään tapaa realistiselta.

Yllätys

Winnipeg Jets on ollut kauden pirteimpiä ilmestyksiä. Pitkäaikaisen johtokaksikon Mark Scheifelen ja Blake Wheelerin sijaan Jetsin keihäänkärkenä loistavat nyt Kyle Connor ja Pierre-Luc Dubois. Connor Hellebuyck on palannut veskarieliittiin ja ykköspakki Josh Morrissey tahkoaa elämänsä kautta. Lännen kirjava taso huomioiden Jets näyttää juuri nyt jopa hyvinkin potentiaaliselta menestyjäehdokkaalta kevättäkin ajatellen. ”Sanon sen suoraan. Voitamme koko paskan”, Nikolaj Ehlers keuli jo tanskalaismedialle.

