Juuso Pärssinen, 21, ajoi NHL-tähdet raivon partaalle – takana pitkä tie huipulle: ”Voin olla ylpeä itsestäni”

Juuso Pärssinen on ottanut miehekkäästi paikkansa NHL:stä.

Vancouver

Juuso Pärssinen ajoi maanantain NHL-kierroksella Ottawan kirkkaimmat tähdet Tim Stützlen ja Brady Tkachukin raivon partaalle. Stützlen kanssa hän nahisteli pariin kertaan avauserässä.

Jälkimmäinen tilanne erän viime sekunneilla suututti koko Ottawan viisikon, ja Pärssisen kimppuun tulleelle Tkachukille ja suomalaissentterille tuomittiin pariminuuttiset väkivaltaisuudesta.

Kyseessä oli Pärssisen 25:s ottelu mutta tapahtumat kuvasivat hyvin ”Kukko” Pärssistä, joka ei ole ollut NHL:ssä kumartelemassa ketään.

– Vähän taisin joo päästä, mutta ei siinä sen ihmeempää. Koetin vain pelata peruskovaa, Pärssinen kuittaa Stützlen ihon alle pääsemisen.

Pärssinen itse ei pahemmin rähinöinyt – kuten ei aiemminkaan: jäähy oli hänelle kauden ensimmäinen.

Nashville on nyt voittanut neljä ottelua peräkkäin.

– Olemme pelanneet viime ajat ihan hyvin ja saaneet tärkeitä voittoja. Maalivahtipeli (Juuse Saros ja Kevin Lankinen) on iskussa. Erikoistilanteet ovat myös toimineet aika hyvin.

Predators on vaikean alkukauden jälkeen noussut mukaan lännen tiukkaan kamppailuun viimeisistä pudotuspelipaikoista.

Sen menestyksekäs jakso itse asiassa alkoi, kun tulokassentteri Pärssinen nostettiin NHL-joukkueen kokoonpanoon.

Pärssisen otteluista Nashville on voittanut 14, hävinnyt kuusi varsinaisella peliajalla ja viisi jatkoajalla. Ennen tätä joukkueen saldo oli 5–8–1.

Pärssinen on tehnyt 13 (3+10) pistettä. Olisi liioiteltua sanoa, että hän on kääntänyt joukkueen kurssin, mutta rooli on kuitenkin ollut merkittävä. Pärssinen on tuonut Predatorsiin lisää syvyyttä.

Joku voisi jopa sanoa, että Pärssinen on syrjäyttänyt Mikael Granlundin – onhan hän tällä hetkellä ykkösketjun keskellä ja ykkösylivoimassa. Toki Granlund pelaa yhä isompia minuutteja ja lähes yhtä paljon kuin aiemminkin (koko kauden keskiarvo 19.02 per peli).

Kaksikko on paikoin pelannut myös samassa ketjussa, sillä Granlund on Pärssisen mukaantulon jälkeen ollut pitkälti laiturina.

Pärssisen peliaikakeskiarvo on 15.32.

Yli viisi ottelua pelanneista tulokkaista Pärssinen on ollut pistekeskiarvoltaan liigan seitsemänneksi tehokkain (0,52 per peli).

– Olen nauttinut. Kiva on pelata äärettömän kovia pelejä tiukkaan tahtiin ja haastaa itseään, Pärssinen sanoo.

– Alku meni älyttömän hyvin. Sitten oli vähän vaikeampaa hetken ajan. Viime aikoina on mennyt taas tosi hyvin. Ihan hyvä alku uralle.

Kuten Pärssinen viittaa, ura alkoi jopa sensaatiomaisesti: upea maali debyytissä, kolmen pisteen ilta kolmannessa ottelussa ja neljään ensimmäiseen peliin yhteensä viisi pinnaa ennen 12 ottelun pisteetöntä jaksoa.

NHL-ura on vasta alussa. On silti paikallaan kysyä, miltä tässä pisteessä oleminen tuntuu?

Pärssinen, 21, valui seitsemännen kierroksen NHL-varaukseksi, kun juniorivuosina kehitystä jarruttivat vakavat loukkaantumiset.

Vain 15-vuotiaana hän joutui ensimmäiseen polvileikkaukseen – joita piti tehdä vielä kaksi lisää.

– Onhan tämä tosi siistiä. Olen aina unelmoinut täällä pelaamisesta. Kun ottaa historian ja vastoinkäymiset huomioon, voin olla ylpeä itsestäni, kun olen käynyt ne taistelut. Ei ole tosiaan ollut helppo matka.

Luotto unelman toteutumiseen ei horjunut.

– Minulla oli aina kova usko siihen, että tulen vielä takaisin. Mutta jos on kolme leikkausta ja nolla peliä 15 kuukauteen, niin on eri asia, kuinka realistista se oli.

Pärssinen on viime ajat pelannut Filip Forsbergin ja Colton Sissonsin kanssa.

– Kaksi tosi hyvää pelaajaa, mikä helpottaa paljon peliäni.

– Ylipäätään auttaa, kun saa pelata paljon eikä mitään jämäminuutteja. Oppii paljon paremmin tavoille, pelisysteemin ja sen, miten tässä sarjassa kuuluu pelata.

Pärssinen ja entinen joukkuekaveri TPS:sta Juraj Slafkovsky.

Nashville tunnetaan erittäin fyysisestä jääkiekosta, jossa kontakteja ja taklauksia ei kaihdeta.

– Pelitapa on vaativa. Töitä vaaditaan paljon, ja pelaamme tosi fyysisesti. Se sopii minulle. Olen iso poika kuitenkin, niin ei haittaa ollenkaan, 191-senttinen ja 96-kiloinen Pärssinen sanoo.

Pärssinen tietää tarkasti, missä joukkue menee. Predators on pisteen päässä pudotuspelipaikasta. Edellä olevat Calgary, Edmonton ja St. Louis ovat vieläpä pelanneet kolme ottelua enemmän.

– Seuraan tosi paljon tilastoja ja sarjataulukkoa. On tärkeää, että olemme ottaneet paljon voittoja ja pystyneet pudotuspelitaistossa mukana.

Minkä verran seuraat perinteisten tilastojen lisäksi kehittyneitä tilastoja?

– Välillä katson maaliodottamaa ja vastaavaa, mutta en joka pelin jälkeen.

Pärssinen sai vähän ennen joulua seuraltaan luvan ottaa asunto Nashvillestä. AHL-joukkue Admirals pelaa Milwaukeessa noin 800 kilometrin päässä. Juuri nyt ei näytä siltä, että sinne tarvitsisi enää palata.

– Tavoite oli heti harjoitusleirillä ottaa paikka NHL-joukkueesta. Ei vielä silloin tullut, mutta nopeasti tuli sitten kutsu. Siitä asti on ollut tavoite, että alas ei enää mennä. Toistaiseksi ollaan hyvällä tiellä.