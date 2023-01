Ukrainan 18-vuotias maajoukkuepelaaja latasi suorat sanat Putinia tukevasta Aleksandr Ovetshkinista

Ukrainan maajoukkue vieraili Winnipeg Jetsin kotiottelussa.

Aleksandr Ovetshkin on Washington Capitalsin kapteeni.

Alle 25-vuotiaista koottu Ukrainan jääkiekkomaajoukkue kiertää parhaillaan Kanadaa.

Joukkue on pelannut hyväntekeväisyysotteluissa Hockey Can't Stop -kiertueellaan. Sunnuntaina ukrainalaiset olivat Winnipeg Jetsin vieraana ottelussa Vancouver Canucksia vastaan ja saivat raikuvat suosionosoitukset.

NHL ei ole liigana jakanut omissa kanavissaan mitään materiaalia vierailusta, mutta Jets julkaisi sosiaalisessa mediassa pätkän ukrainalaisten esittelystä ennen ottelua.

Yksi joukkueen jäsenistä on 18-vuotias maalivahti Savva Serdiuk, joka edusti maataan hiljattain MM-kisojen kolmostasolla eli 1B-divisioonassa.

Ennen Jetsiä ukrainalaiset olivat Calgary Flamesin vieraana. Lämmin vastaanotto sykähdytti.

– Se sai minut tunteikkaaksi, koska minulle ukrainalaisena jääkiekkoilijana merkitsee paljon tuki, jota kanadalaisilta saamme, Serdiuk sanoi Sportsnetille.

Serdiuk kertoi näkemyksensä myös Washington Capitalsin kapteenista Aleksandr Ovetshkinista ja sanoi ystäviensä olevan samoilla linjoilla.

– Hän tukee sotaa, se on selvä. Hän on Putinin tukija, mikä on hirveää. En ymmärrä, miksi hän pelaa NHL:ssä. Hänet pitäisi sulkea liigasta.

Venäjä pommitti uudenvuodenaattona Serdiukin kotiseutua Kiovassa. Vain sadan metrin päässä kotoa räjähti, mutta hän sai onnekseen calgaryläiseen hotellihuoneeseen soiton perheeltään, joka oli kunnossa.

Venäläisohjus tuhosi jäähallin Druzhkivkassa 2. tammikuuta.

Ukrainan U25-joukkueen pelaajat ovat armeijan poikkeusluvalla Pohjois-Amerikassa ja pelaavat tammikuussa Lake Placidissa talviuniversiadien jääkiekkoturnauksessa.