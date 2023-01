Aatu Räty pelästytettiin pahemman kerran – NHL-valmentaja yllätti harjoituksissa: ”Mitä helvettiä?”

Aatu Räty pääsi aloittamaan NHL-uransa jouluaatonaattona perheensä seuratessa katsomossa. Nyt on takana kahdeksan ottelua.

Vancouver

Aamujäitä ei ollut. Vain ”kevyt jumppa”, jonka jälkeen Aatu Räty meni nauttimaan löylyistä Bridgeport Islandersin AHL-joukkueen kotiareenassa Total Mortgage Arenassa.

Rädyn ajatukset olivat jo kotiinlähdössä, kun hän sai tiedon, että joukkueen päävalmentajalla Brent Thompsonilla olisi asiaa. Näin ainakin pelikaverit väittivät.

– Muutamaa nuorta pelaajaa oli jekutettu aiemmin. Ajattelin, että minä en tähän mene. Huoltajakin kuitenkin oli sitä mieltä, että minua oli todella kysytty koutsin koppiin, Räty kertoo.

Räty uskaltautui valmentajan puheille. Hän osasi jo tämän ilmeestä ja tilanteesta päätellä, että ei häntä pyydetty mitään videoita katsomaan.

20-vuotias suomalaissentteri saikin tietää, että NHL:n New York Islanders kutsuu hänet riveihinsä.

Aatu Räty kohtasi debyytissään Florida Panthersin.

Oli 22. joulukuuta. Ilveksessä kiekkoileva veli Aku oli toki Suomessa, mutta muut läheiset eli vanhemmat ja tyttöystävä olivat Rädyn luona valmistautumassa joulunviettoon.

– Olihan se ihan parasta. Sain soittaa vanhemmille ja sanoa, että lähdetäänpä New Yorkiin tänään. Paljoa parempaa fiilistä ei ole ollut, Räty kertoo.

Varmaksi hän ei toki vielä tiennyt kokoonpanossa olemistaan, mutta osasi olettaa sen olevan todennäköistä.

Räty debytoi jouluaatonaattona Islandersin nelosketjun keskellä. Hän teki tyylikkään maalin, pääsi juhlimaan 5–1-voittoa ja sai päätöserässä runsaammat minuutit loukkaantumisten ja pelin ratkeamisen siivittämänä.

Räty on nyt pelannut kahdeksan ottelua ja tehnyt kaksi maalia, joista jälkimmäisen Vancouver Canucksin vieraana.

Takana on ensimmäinen vieraskiertuekin, neljä ottelua Seattlessa ja Länsi-Kanadassa.

– Olemme olleet aika selvästi parempia niissä otteluissa, jotka olemme voittaneet. Häviöpelit ovat ehkä vähän tiukempia olleet, mutta olemme niissä olleet perässä.

Momentumin vaihtelut ovat NHL-kiekossa isoja, minkä Räty mainitsee huomanneensa nopeasti.

– Välillä tuntuu, että juostaan ihan suossa ja kaikilla on väärät sukset jalassa. Ja sitten tuntuu, että onpa helppo peli, ei taideta hävitä yhtään ottelua tällä kaudella.

Islandersin valmennus on pyrkinyt peluuttamaan Rädyn nelosketjua vastustajan vastaavaa vastaan.

– Ihan kirkkaimpia tähtiä vastaan ei ole vielä tullut pelattua niin paljoa.

Mutta hirmuminuutteja pelaavaa Connor McDavidia vastaan tuli vaihtoja Edmontonissa. Maailman parhaan pelaajan näkeminen samassa kaukalossa oli vaikuttavaa.

– Voisi kehystää, jos jostain löytyisi kuva, jossa olen hänen kanssaan aloituksessa.

Islandersin Lane Lambert on tulokaspäävalmentaja NHL:ssä. Apuvalmentajana Barry Trotzin kanssa pitkään töitä tehnyt ja Washington Capitalsissa Stanley Cupin voittanut Lambert tunnetaan Suomessa kenties parhaiten Brad Lambertin setänä.

Rädyn kanssa nuorten maajoukkueissa pelannut 19-vuotias Lambert oli vuodenvaihteessa edustamassa viimeistä kertaa Suomea U20-tasolla.

– Lane kyseli kisojen aikaan, olenko katsonut pelejä, Räty kertoo.

Ja järjesti Rädylle myös kuumottavan hetken harjoituksissa.

– Tulin jäälle, ja hän kysyi, että mitä helvettiä.

Edellisiltana Suomi oli hävinnyt Ruotsille ja pudonnut turnauksesta. Tämä oli myös selitystä tappiolle penänneen Lane Lambertin asia.

– Se oli ihan hauska hetki. En ollut onneksi unohtanut mennä videopalaveriin tai muuta. Sydän pomppasi hetkeksi.

Räty kuvailee 58-vuotiasta Lambertia moderniksi valmentajaksi, joka ei turhaan huuda tai nöyryytä pelaajiaan.

– Jos joku peli hävitään, niin aika nopeasti se käsitellään ja jatketaan seuraavaan. Hän miettii isoa kuvaa. Ei ole sellaista, että häviön jälkeen haukutaan kaikki maan rakoon ja seuraavana päivänä yritetään innostaa, että ”no niin, jätkät”.

Valmennusta Räty on pitänyt laadukkaana. Nuori hyökkääjä tietää, mitä kaukalossa pitää tehdä.

Siinä on eroa muutaman vuoden takaiseen, kun Räty debytoi Kärppien SM-liigajoukkueessa ammattikaukaloissa.

– Silloin en ollut ihan varma, miten pelataan. Olin toki itse silloin 16-vuotias enkä tiennyt pelin lainalaisuuksia niin hyvin. En siis sano, että se oli kiinni valmentajasta.

– Täällä on kaikki käyty selkeästi läpi. On pelitapa, jota pitää pystyä noudattamaan. Ymmärrän, mitä halutaan, mikä on tärkeää, Räty sanoo.

Aatu Rädyn ammattilaisura alkoi Kärpissä ennen viime kauden siirtoa Jukureihin.

NHL on nuorten pelaajien liiga. Räty viettää aikaa muun muassa suomalaispuolustaja Robin Salon, 24, ja ruotsalaispakki Sebastian Ahon, 25, kanssa.

Mutta Islanders on aika kokenut äijänippu, ja parikymppinen suomalainenkin on viime peleissä sentteröinyt 33-vuotiasta Matt Martinia ja 35-vuotiasta Cal Clutterbuckia, jotka tunnetaan rouheina laitahyökkääjinä.

– Molemmat olivat aluksi vähän pelottavampia jätkiä, joiden kanssa en ihan suoraan mennyt jerryttelemään, Räty hymähtää.

– Tosi mukavia tyyppejä ja johtavia hahmoja pukukopissa.

Räty on täyttänyt paikkansa pienillä minuuteilla nelosketjussa, mutta on hyvin mahdollista, että nuorukaista koulitaan vielä AHL:ssä, kun kaikki NHL-joukkueessa tervehtyvät.

– Joukkue on niin hyvä, että siihen ei pääse sillä, että pystyy pelaamaan änärissä. Vakiopaikkaan vaaditaan, että pitää tuoda vielä ekstraa päälle.