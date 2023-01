NHL-kierroksella hirmuiset maalitalkoot – suomalaishyökkääjän ketsuppipullo räjähti auki

Joel Armia on katsomokomennuksensa jälkeen tehnyt kolme maalia kahteen otteluun.

Vancouver

Tehottomuuden kanssa läpi kauden tuskaillut Joel Armia sai aiemmin tällä viikolla katsomokomennuksen, kun Montreal Canadiens vieraili Nashvillessä.

Armia teki paluuottelussaan New York Rangersia vastaan viimein kauden avausmaalinsa.

Lauantaina tuli lisää – kaksin kappalein!

Vahvasti kiekossa hyökkäysalueella pysynyt Armia ampui ensin Canadiensin 1–1-tasoituksen. Päätöserässä hän tasoitti 4–4:ään Jake Evansin tolppalaukauksen jälkeen.

Josh Anderson teki muutaman minuutin kuluttua 5–4-voittomaalin, jonka avulla Montreal katkaisi tappioputkensa St. Louis Bluesin kustannuksella.

Luukkoselle taas voitto

Buffalo Sabresin Ukko-Pekka Luukkonen laski taakseen viisi kiekkoa mutta venyi myös erinomaisiin torjuntoihin ja pysäytti 39 kiekkoa, kun Sabres voitti jatkoajalla Minnesota Wildin 6–5.

Luukkonen on voittanut nyt kuusi peräkkäistä pelaamaansa ottelua. Sabresilla on kymmenestä viime pelistään kahdeksan voittoa, ja joukkue on vahvan vireensä ansiosta tiukasti kiinni idän pudotuspelitaistelussa.

Korpisalo vei suomalaisvahtien taiston

Joonas Korpisalo piti tiukkoina hetkinä joukkueensa kiinni pelissä, kun Carolina Hurricanes vei peliä Columbus Blue Jacketsin kotiluolassa.

Korpisalo venyi muun muassa avauserässä liki varmalta näyttäneen maalin eteen, kun Jesperi Kotkaniemi pääsi tinttaamaan Teuvo Teräväisen laukauksen irtokiekkoon. Kotkaniemen kuti suuntautui liian keskelle maalia, ja Korpisalo ehti huimaan torjuntaan.

Carolinan hallitsema ottelu meni voittomaalikisaan, joka kääntyi Columbuksen voitoksi. Voittomaalikisan suomalaislaukojat Patrik Laine ja Teuvo Teräväinen onnistuivat yrityksissään.

Ottelun tähti oli kotijoukkueen Kirill Martshenko, joka täräytti uransa ensimmäisen hattutempun.

Pelikuntoon toipunut Max Pacioretty teki puolestaan kauden toisessa pelissään kaksi ensimmäistä maaliaan Carolinalle.

Korpisalo torjui 39 kertaa, Antti Raanta 15 kertaa.

Carolina on voittanut kahden viime pelinsä laukaukset maalia kohti 109–42 mutta hävinnyt molemmat ja saanut vain yhden pisteen. Hurricanes johtaa Metropolien divisioonaa yhä neljällä pisteellä.

Maalirikkaan kierroksen rajuin iloittelu nähtiin Ottawassa. Kotijoukkueen Tim Stützlen hattutemppu oli laiha lohtu, kun Seattle Kraken haki 8-4-voiton.