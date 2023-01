NHL-vahti Kaapo Kähkönen lataa huolestunutta tekstiä – ”Mihin tämä oikein menee”

Maalivahdeilla ei ole helppoa NHL:ssä.

Vielä vuosi sitten saattoi ajatella, että Kaapo Kähkönen on Minnesota Wildin tuleva ykkösmaalivahti.

Toisin kävi.

Suomalainen kaupattiin keväällä San Jose Sharksiin, joka on sittemmin myös vaihtanut GM:ää ja edennyt selvästi kohti uudelleenrakennusta.

Takana on vaikea syyskausi. Kolmatta täyttä kauttaan ylhäällä eli NHL:ssä torjuvan Kähkösen tilastot ovat selvästi huonommat kuin koskaan aiemmin. Torjuntaprosentti kirjataan 87,0 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,83.

Voittojakin on vain kolme 14 ottelusta. Joukkue on heikko, mutta Kähkönen on toistaiseksi jäänyt James Reimerin kakkoseksi (89,8% ja 3,14, seitsemän voittoa 20 ottelusta).

– Minulla ei ole käsitystä omista tai jonkun muun tilastoista. En seuraa niitä. Kun pystymme voittamaan pelejä joukkueena, kaikkien tilastot ovat hyvät. Oli sitten pelaaja tai maalivahti, Kähkönen painottaa.

– Niin ei voi ajatella, että yrittää saada paremmat tilastot tai alkaa laskemaan prosentteja, Kähkönen kuittaa IS:lle.

Reimer on näyttänyt kauden alusta asti olevan hieman edellä nokkimisjärjestyksessä.

– Alkuun mentiin aika pitkälti vuoropelein. Peluutus on valmentajien päätös, ja tietty kaikkea mahdollista on aina kulisseissakin meneillään. Kaikelle on aina tässä liigassa syynsä.

– Välttämättä se ei aina mene kuten ajattelisi. Minun pitää vain yrittää kehittyä joka päivä. Muuhun ei voi vaikuttaa.

Kaapo Kähkönen torjuu ensimmäistä täyttä kauttaan San Josen riveissä.

Sharks on Tyynenmeren divisioonassa ja samalla koko läntisessä konferenssissa pohjakerroksessa takanaan vain paikallisvihollinen Anaheim sekä Chicago.

Kähkönen kuvailee kautta vuoristoradaksi. Ehjät ottelut ovat olleet vähissä.

– Meillä on uusi valmennus, niin tietenkin menee aikaa ennen kuin kaikki toimii. Toisaalta pelejä on pelattu jo sen verran, että pelitavan pitäisi jo olla kunnossa.

– Sen pitäisi olla jo aika selkeää, vaikka toki itse en niin perillä ole esimerkiksi meidän karvauksesta. Täytyy tehdä hommia, niin toivottavasti tämä kääntyy parempaan päin.

NHL:ssä on alkukauden aikana jatkettu viime kaudelta tuttua trendiä. Maaleilla herkutellaan. Pelaajat paiskovat hurjia pistemääriä, ja maaleja tehdään enemmän kuin neljännesvuosisataan.

Kruununjalokivi, Edmontonin Connor McDavid, paahtaa 160 tehopisteen kausitahtia.

Mutta maalivahtien kannalta se ei tarkoita kovin mukavaa jääkiekkoa.

– NHL:ssä on tietysti haluttu enemmän maaleja. Maalivahtien kamoja on pienennetty ja erinäköisiä muutoksia on tehty puolustavalle puolelle. Varmaan on saatu sitä, mitä on haluttu, Kähkönen sanoo.

26-vuotiaan maalivahdin äänessä kaikuu jopa pieni huoli siitä, mihin peli oikein on menossa.

– Liigaan tulevat nuoret pelaajat ovat tottuneet katsomaan highlighteja joka tuutista. He haluavat tehdä maaleja. Tuntuu, ettei kukaan halua enää olla peruspelaaja.

– Eivät sellaiset jämäkät prot nyt vielä harvassa ole, vaan totta kai tämä on yhä aikuisten liiga. Jännä kuitenkin nähdä, mihin tämä oikein menee. Onko tämä kymmenen vuoden päästä ihan viidakko, jossa on vain lapsia pyörimässä, kikkailemassa ja tekemässä mitä huvittaa, Kähkönen miettii.

Se on hyvä kysymys, kun katsoo nykytrendiä ja löysää puolustamista, jota peleissä näkee.

– Totta kai maaleja on varmasti hienoa tehdä. Minulla ei toki ole niin paljoa siitä ole kokemusta, vaikka pari maalia Euroopassa olenkin tehnyt, taitavana mailapelaajana tunnettu, useita osumia tyhjään rysään laukonut Kähkönen tokaisee.

Kähkönen kiittelee perään sitä, että pudotuspeleissä sentään ”perusjämäkät” joukkueet, joissa on paitsi taitoa myös sitoutuneisuutta työntekoon, pärjäävät.

– Peli menee tiukemmaksi ja oikeaksi äijäjääkiekoksi, jossa ei vain mennä päästä päähän ja oteta riskejä.

– Toki ymmärrän sen, että 82 peliä on aika pitkä aika pelata niin, että peruutellaan ja puolustetaan. Viihdebisnestähän tämä on, ja seurojen tavoite on ensisijaisesti tehdä taloudellista tulosta.

– Meidän tehtävämme on yrittää voittaa pelit, mutta lähtökohta on, että highlightit ja maalit myyvät. Blokit eivät ehkä myy, vaikka niillä voi jonkun pelin voittaakin.

Eikä 82 ottelun runkosarjaa siksi pelatakaan, että joukkueet olisivat joka valmiina puolustamaan tai että peli olisi mahdollisimman tasokasta vaan siksi, että kyse on siitä bisneksestä ja lipputulojen maksimoinnista.

– Juuri niin.